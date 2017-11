Ponferradina - Celta de Vigo B: volver a la dinámica positiva

Ponferradina- Unión Adarve | Foto: Ponferradina

El Celta de Vigo B viaja hasta tierras leonesas para enfrentarse a la Ponferradina este domingo a las 17:00 horas de la tarde. Ambos conjuntos desean cambiar sus dinámicas, los de Carlos Terrazas quieren regresar a la racha positiva que les hizo salir del descenso hace cuatro jornadas. Llegan al encuentro en decimoctava posición con 13 puntos. Por su parte, los de Rubén Albés quieren volver a sumar los tres puntos, tras dos derrotas y un empate en las últimas tres jornadas. El filial gallego se encuentra en tercera posición con 25 puntos.

La Ponferradina busca ganar en su casa

El conjunto leones se encuentra de nuevo en puestos de descenso, tras haber conseguido tan sólo tres victorias, cuatro empates y siete derrotas. Los primeros tres puntos que sumaron los de Carlos Terrazas fue en la cuarta jornada ante el Rayo Majadahonda, habría que esperar varias semanas para volver a ver un triunfo de los leoneses, que llegó en la undécima jornada ante el Pontevedra y de nuevo repetirían en la décimo tercera jornada ante el Unión Adarve.

En los primeros encuentros de liga los pupilos de Carlos Terrazas sumaron una derrota ante el San Sebastián de los Reyes y dos empates, ante el Racing de Ferrol y el Real Madrid Castilla. A partir de la cuarta jornada, un giro de 180 grados complico a los bercianos sumar los tres puntos. Consiguieron el empate ante el Real Valladolid B; colista del grupo. Y perdieron ante el Coruxo, Deportivo Fabril, Talavera, Navalcarnero y Guijuelo. En las últimas cuatro jornadas el equipo de Terrazas ha sumado dos victorias ante el Pontevedra y Unión Adarve, un empate ante la Gimnástica Segoviana y una derrota ante el Atlético de Madrid B, por lo que este domingo buscarán volver a la dinámica positiva consiguiendo los tres puntos en casa.

El Celta B quiere seguir en los puestos de play-off

El filial celeste está haciendo una gran temporada, se encuentra en tercera posición con 25 puntos. Los de Rubén Albés suman siete victorias ante el Pontevedra, Unión Adarve, Valladolid B, Rápido de Bouzas, Toledo, San Sebastián de los Reyes y Racing de Ferrol. Cuatro empates suman los de Vigo ante la Gimnástica Segoviana, Atlético de Madrid B, Cerceda y Coruxo. Y tan solo tres derrotas ante el Fuenlabrada, Rayo Majadahonda y el Real Madrid Castilla que acababa con el pleno de victorias del filial en casa.

Tras empatar en la última jornada frente al Coruxo los pupilos de Albés quieren volver a sumar para no alejarse de los puestos de play-off.

Decimocuarto enfrentamiento entre la Ponferradina y el Celta de Vigo B

Los bercianos y los celestes se han enfrentado un total de 14 veces en la categoría de bronce. Con un total de seis triunfos para la Ponferradina, un empate y siete victorias para el Celta B. En la pasada temporada, ambos conjuntos se vieron las caras quedando los marcadores con 1-0 en El Tolarín y 3-0 en Barreiro.

Las declaraciones del míster

El técnico del conjunto berciano, Carlos Terrazas compareció en rueda de prensa previa al encuentro de este domingo. El míster hacía mención a la derrota en Madrid. “Tenemos que reaccionar tras esa derrota que supuso interrumpir nuestra buena racha de juego y resultados, de ahí que tengamos que volver a la buena línea”. Sobre las declaraciones de Ríos Reina que indicaba que era más importante ganar que jugar bien, no dudó en decir, “el juego y el resultado van de la mano y no es real, y no se pueden asociar las dos cosas, pero normalmente el que juega bien es el que gana”. En cuanto al partido de este domingo frente al Celta de Vigo B indicó, “el equipo siempre sale a ganar, pero hay ciertos desajustes en un momento determinado, pero no es por falta de actitud y de intensidad del equipo, por lo que hay que activarse rápidamente y no dejar todo para el final, además el equipo hace un gran desgaste y buen trabajo en el campo y está en buena línea, pero sí que tiene unas lagunas que no nos podemos permitir el lujo de tener”.

Convocatoria

El técnico berciano, confirmó en rueda de prensa que cuenta con todo el equipo para el choque frente al Celta de Vigo B.

Por su parte, Rubén Albés no podrá contar con Solís que se encuentra lesionado, Agus tendrá que cumplir sanción, y Brais Méndez que está convocado con el primer equipo.

Árbitro

El encuentro será dirigido por Jaime Ruiz Álvarez del Comité Territorial Asturiano.

Posibles onces: Ponferradina vs Celta B

Ponferradina: Dinu, Yac, Álvaro Moreno, Jon García, Fernando Román, Andy, Cidoncha, Jorge García, Ríos Reina, Iago Díaz y Nestor Salinas.

Celta B: Sotres, Kevin Vázquez, Robert, Diego Alende, Riki Mangana, Rai, Pastrana, Ros, Drazic, Juan Hernández y Eckert.