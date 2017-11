CDA Navalcarnero - Gimnástica Segoviana: en línea ascendente

Google Plus

Modestos, pero con las ideas claras. El ascenso a la categoría de bronce se toma como una oportunidad de oro para los equipos que lo consiguen de reafirmarse en una división casi profesional y con grandes equipos. En esta tesitura se encuentran la Gimnástica Segoviana y el CF Talavera de la Reina que se enfrentarán en esta décimocuarta jornada de competición. El enfrentamiento por la permanencia se celebrará este domingo doce de noviembre a partir de las 17:00 horas de la tarde en La Albuera. Un duelo apasionante entre dos equipos que se sitúan en la zona medio-baja del Grupo I de Segunda División 'B'.

CDA Navalcarnero, un paso más

El mejor momento posible. El triunfo de la pasada jornada ante el Pontevedra CF sentó de forma inmejorable a un equipo que aspira a conquistar la permanencia sin pasar excesivos apuros. Situados en la zona baja de la clasificación, la excelente marcha del CF Talavera de la Reina les ha llevado a colocarse en tiempo récord en la mitad de la tabla. Las cosas todavía pueden ser mejores para el cuadro castellano-manchego si son capaces de batir a domicilio a otra escuadra que compite por idénticos objetivos. De este modo se presenta el enfrentamiento para un cuadro sumido en la tranquilidad y que quiere mirar hacia arriba. En ese sentido ha trabajado durante toda la semana Fran Alcoy para evitar que los suyos ahora caigan en una equivocada relajación.

Las sensaciones son fantásticas tras batir a un equipo que inició la temporada con el claro objetivo de luchar por entrar en el playoff de ascenso a Segunda División. Fue la confirmación de que las cosas mejoran para los intereses del CF Talavera de la Reina después de un arranque de competición totalmente irregular. Fran Alcoy podría apostar por mantener el 'once' inicial que tan buen resultado le dio el pasado domingo en El Prado y que viene utilizando durante las últimas semanas. El cuadro castellano-manchego viajará a tierras segovianas con la única baja confirmada de Chato, que se perderá el enfrentamiento por molestias físicas. A priori, el resto de jugadores se encuentran en perfectas condiciones para participar si así lo estima oportuno su entrenador. Sergio Molina vuelve tras sanción.

Gimnástica Segoviana, mantener las buenas sensaciones

Le reclamaban que diera un paso adelante y al fin lo consiguió. La Gimnástica Segoviana estaba sumida en puestos de descenso, pero ya se acerca a la tranquilidad. Lo hace después de superar con claridad al Talavera de la Reina en La Albuera. Sí, en su feudo. Otra de las asignaturas pendientes del cuadro segoviana que tiene como principal objetivo salvar la categoría. Algo en lo que comienza a creer una escuadra que acumula ocho encuentros sin conocer la derrota y que les coloca cerca de abandonar los últimos puestos de la tabla. En ello se concentra el conjunto blaugrana antes de medirse al siempre complicado CDA Navalcarnero. Seguir sumando en positivo sería determinante y positivo para los pupilos de Abraham García que están ahora mismo llenos de confianza e ilusión.

La visita a Navalcarnero obligará al técnico madrileño a modificar el once inicial que dispuso la jornada pasada y que tan buen resultado le dio. Abraham García deberá encontrar sustituto en el eje de la medular para un Manu Olmedilla que se perderá el enfrentamiento por sanción. Uno de los jugadores más utilizados por la Gimnástica Segoviana y que podría ser reemplazado por Domin, en un hombre por hombre. El que repetirá citación es Facundo después de retornar a la misma tras dos meses ausente por una inoportuna lesión sufrida por el meta argentino. Todo hace indicar que no forme como titular y mantenga a Pablo Barbero, que ha suplido al cancerbero con grandes sensaciones. Los que no podrán estar ante el conjunto rojiblanco son Álex y Alfonso Berrocal, que continúan con sus respectivas recuperaciones

Posibles alineaciones CDA Navalcarnero vs. Gimnástica Segoviana

XI CDA Navalcarnero: Isma Gil; Carlos García, Manu Jáimez, Álex González, José Antonio Serrano; Julio Cidoncha, Sergio Molina; Gonzalo Onega, Joaquín, Barbosa; Edgar.

XI Gimnástica Segoviana: Pablo Barbero; Borja Plaza, Javi Marcos, Anel, Chupo; Fernán Ferreiroa, Domin; Asier Arranz, Dani Calleja, Quino; Dani Arribas.