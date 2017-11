Remontada épica en el Municipal de Guijuelo

Google Plus

PONTEVEDRA: Edu; Álex Fernández, Álex González, Adrián León, Bruno; Kevin, M. Álvarez (m. 92, Jorge (m. 83 Mouriño), Prosi; Añón (m. 76 Goldar) y Etxaniz.

GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz, Julio Algar (m. 72 Suárez), Jonathan (c), Kevin García (m. 59 Fuster); Julián Luque, Omar Fleitas (m. 79 Cifo), Manzano, Pepe Carmona; Manu Dimas y Antonio Pino.

Si crees hasta el último instante, seguro que tendrás recompensa. Esto ha sido demostrado hoy en el Municipal de Guijuelo, los pupilos de Fabregat lo intentaron hasta el final y con una remontada épica en los minutos de descuento consiguieron salvar un punto, en un partido en el que ya nadie apostaba por ellos. Manu Dimas, Antonio Pino y Jonathan Martín fueron los encargados de mantener vivo al equipo, que una semana más sigue fuera del descenso.

Jordi Fabregat contaba con varias bajas importantes, era el momento de apostar por nuevos jugadores, Julio Algar debutaba en liga con la camiseta del Club Deportivo Guijuelo. También volvería al once titular el canario Omar Fleitas. Mientras que se quedaba en el banquillo Abel Pascual, a pesar de que se esperaba que el jugador pudiera tener minutos. Diego Manzano saldría en el once inicial en lugar de Cifo, y Manu Dimas volvía al once titular tras cumplir sanción para acompañar en ataque a Antonio Pino.

El partido arrancó con un Guijuelo que intentaba llevar el peso del partido, intentando encadenar jugadas que le llevarán a dominar en ataque, pero se encontraron con un Pontevedra muy bien posicionado en el terreno de juego. El Guijuelo mostraba una gran intensidad en todas y cada una de las acciones, Julián Luque, Diego Manzano, Raúl Ruiz, Pepe Carmona, Manu Dimas y Antonio Pino eran capaces de de romper la líneas de los gallegos. A pesar de la constancia, del dominio y de la intensidad los pupilos de Jordi Fabregat iban a pagar caro un error.

Julio Algar cometió penalti sobre Añón, que el propio delantero se encargó de transformar, ya que Kike Royo no pudo evitar que el balón se colara en la portería. A pesar del gol, tan inesperado, el Club Deportivo Guijuelo no se iba a venir abajo. Esta vez tras una mano milagosa Kike Royo salvó al equipo del 0-2 tras un mano a mano con Etxaniz.

Los gallegos esperaban poder robar un balón y sorprender a los locales. El Guijuelo se encontraba un poco más tranquilo en los minutos finales y se llegaba al descanso con el 0-1 en el marcador del Municipal.

Soñar para creer.

Tras el inicio de la segunda mitad el Guijuelo seguía buscando en gol del empate, pero la falta de precisión en las jugadas dificultaba las cosas a los chacineros. En el Municipal seguían pasando los minutos, en el minuto 60 Kevin García daba paso a Manu Fuster, tras este cambio Manzano retrasaría su posición a lateral y Pepe Carmona se sitúo por delante, con Manu Fuster, Antonio Pino y Manu Dimas en el ataque.

En el minuto 64, tras un error de Jonathan Martín a la hora de entregar el balón, se quedó solo Etxaniz ante Kike Royo para poner el 0-2 en el marcador. Las esperanzas por sobrevivir empezaban a decaer en Guijuelo.

En el minuto 73, de nuevo un error de la defensa fue el detonante para que Etxaniz pusiera el 0-3. Pero los chacineros no dejaban de creer en sus posibilidades y de soñar con sumar hasta el pitido final. En el minuto 76, Manu Dimas pondría el 1-3 tras una buena jugada individual, era el empujón que necesitaba el equipo. Ya en el descuento, en el minuto 92 Antonio Pino no faltaría a su cita con el gol. Mandando el esférico al fondo de la red tras un cabezazo. En el mimuto 94, llegaba el gol del capitán para poner el 3-3 y hacer reventar al Municipal.

Un empate que carga la moral de los pupilos de Fabregat, que suman un punto y siguen luchando y van seis jornadas sin conocer la derrota, y cada semana más lejos del descenso.