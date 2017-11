Jonathan Martín: "El nivel de todos complica las decisiones del míster"

Google Plus

Jonathan Martín| Foto: CD Guijuelo

El capitán del Club Deportivo Guijuelo fue el encargado de poner el 3-3 en el marcador en el minuto 94 para conseguir un punto con sabor a victoria, en un partido que quedará para el recuerdo de la historia del conjunto chacinero.

Jonathan Martín hacía un repaso al encuentro vivido en el municipal. “Hemos conseguido un puntazo según se puso el partido; es una pena que nos pongamos 0-3 por errores nuestros porque la primera parte ha sido de lo mejor de la temporada. Hoy sí se han producido estos errores y por carácter o confianza, lo hemos sacado”, puntualizó.

En el encuentro frente al Pontevedra el conjunto chacinero contó con la ausencia de dos jugadores indiscutibles en el once titular como son Antonio Ayala Y Carlos Rubén, que tenían que cumplir con un partido de sanción por acumulación de tarjetas. “Creo que Ayala y Carlos son muy importantes en todos los aspectos por todo lo que dan, pero hay que felicitar a Julio porque ha jugado muy bien con buena salida de balón y Julián y Omar han dado más en ataque y se ha notado. El nivel de todos complica las decisiones del míster”, declaró.

Uno de los tantos del conjunto gallego, llegó tras un error de Jonathan Martín algo que no suele ocurrir, y es que la vereteranía del defensa hace qeu sea uno de los más destacados del equipo. El mismo analizaba en rueda de prensa. “Por desgracia, cuando se habla de experiencia se habla de este tipo de situaciones, porque sé que es algo puntual. Cometo el error y me jode mucho porque es un mazazo para el equipo, pero quedaba mucho partido. Y en Guijuelo sabemos que nos podemos llevar el partido en cualquier momento. Al final te levantas de los errores porque sabes que son pasajeros y que no pueden contigo".