Manu Dimas: "Es un punto que sabe a victoria"

Manu Dimas en rueda de prensa | Foto: CD Guijuelo

Tras el enfrentamiento frente al Pontevedra el delantero canario Manu Dimas, compareció en rueda de prensa. Este regresaba a la titularidad tras cumplir con un partido de sanción, y con él llegó el primer tanto del camino hacia la remontada.

Manu Dimas analizaba el partido. “Hemos conseguido un punto que sabe a victoria, porque moralmente nos aporta muchísimo. Ha sido un partido en el que se ve que no perdemos la esperanza y que el equipo está muy bien, incluso la primera parte fue de las mejores hasta ahora. Toca seguir así, en esta línea, mejorar y seguir creyendo.”

El delantero volvía a marcar y esta vez el tanto más complicado, el que abría las puertas al conjunto chacinero para seguir creyendo. “Lo que quiere un delantero es marcar, y da igual cómo. Espero poder seguir ayudando al equipo con goles.” Manu Dimas tardó en ganarse la titularidad. “El míster confía bastante mí, si yo entreno bien el míster va a seguir confiando en mí lo que tengo que hacer es estar centrado y entrenando bien durante la semana”

No es la primera vez que el conjunto de Fabregat remonta un partido. “Una de las cualidades que tenemos este año es que el equipo no pierde la esperanza nunca, a pesar de que no remonte. Lo que ha sucedido hoy, es algo que a mí personalmente no me había sucedido nunca en mi carrera profesional. Tenemos que ayudar, tenemos que dar fuerza para que el equipo siga creyendo que estamos en una buena línea. Seguimos sin perder y van seis partidos y el equipo solo tiene que seguir así”.

Tras el empate con remontada histórica frente al Pontevedra el Club Deportivo Guijuelo suma 16 puntos y se encuentra en decimoquinta posición. Y una semana más los chacineros se encuentran fuera de los puestos de descenso.