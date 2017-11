Toni Moyà, el futuro organizador del Atlético de Madrid

Google Plus

Foto: Dani Nieto - VAVEL.

El futbolista mallorquín se está convirtiendo en una de las sensaciones del fútbol español de cara a los próximos años. Su labor es la de centrocampista organizador. Nació el día 20 de marzo de 1998 en Son Servera (Mallorca) y comenzó a dar patadas a un balón en el Serverense, Manacor y en el RCD Mallorca, concretamente en edad cadete en este último club. Cuando acabó esta época, fichó por el Atlético de Madrid juvenil y triunfó hasta debutar con el Atlético de Madrid dirigido por Diego Pablo Simeone en un encuentro de ida de la Copa de España ante el Elche. El encuentro concluyó con tablas 1-1. Este joven balear promete y todo apunta a que llegará lejos en este deporte.

Sus inicios

Desde pequeño empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del balompié en el Serverense y Manacor. Su rendimiento en estos clubes fue impresionante y los ojeadores del RCD Mallorca le observaron con lupa hasta que lo incorporaron a la disciplina bermellona. En este conjunto, demostró sus verdaderas habilidades en la sala de máquinas en categoría cadete. Este gran rendimiento propició que el Atlético de Madrid, una de las escuadras más potentes de España conjuntamente con FC Barcelona y Real Madrid, le realizase una oferta para formar parte de sus categorías inferiores. El mallorquín no se lo pensó dos veces y aceptó esta valiosa propuesta.

En el club rojiblanco, Toni Moyà se adaptó rápidamente al método de entrenamientos del juvenil de La Academia y fue clave para que los colchoneros conquistaran la Copa del Rey 2015/16 ante sus vecinos del Real Madrid. Metió dos tantos y firmó una excelente final ante los blancos en el campo de Son Bibiloni donde creció como jugador de fútbol en el RCD Mallorca. Los rojiblancos superaron al Real Madrid de Santiago Solari por 3-4 en el tiempo extra. Después de esta exhibición, el filial del Atlético de Madrid decidió darle una oportunidad.

El objetivo del cuerpo técnico del segundo equipo consistió en que cogiese experiencia contra integrantes de otros planteles que contaban con futbolistas de más madurez. El Atlético de Madrid ‘B’ regresó esta campaña a la división de bronce del fútbol español. En la UEFA Youth League, el de Son Servera disfrutó de varias buenas actuaciones.

Debut con el Atlético de Madrid

Esta temporada 2017/18, Toni Moyà está evolucionando con el filial colchonero, pues su juego ya es más fluido y controla absolutamente la medular del filial rojiblanco. Tiene llegada desde atrás y es un genial canalizador de juego. También, en las jugadas a balón parado saca petróleo, ya que posee de muy buen golpeo. Todas estas facetas, tuvieron una recompensa. Diego Pablo Simeone convocó a Toni Moyà para que jugase con el primer equipo el duelo de ida de los dieciseisavos de final de Copa del Rey contra el Elche CF en el Martínez Valero. Ingresó sobre el verde en el 58′ en detrimento del también canterano Keidi Bare. Fueron unos instantes muy emocionantes para Toni Moyà. Sin embargo, el duelo finalizó con un escaso empate a.

Finalmente, fue convocado por la selección sub 17, sub 18 y ahora juega con la sub 19 donde su actuación está siendo estelar. La entidad del Manzanares espera mucho de él y solo hay que verle jugando sobre el césped para saber el porqué.