Ion Echaide, una baja más para el CD Toledo

Fotografía: Borja MG (VAVEL)

Si la plantilla del Club Deportivo Toledo es corta de por sí, las lesiones no están ayudando a mejorar ese aspecto. Pues a las inacabadas lesiones de Barranco, De Lerma o Gonzalo Expósito, y las molestias arrastradas por jugadores titulares como Canario o Figueroa, actualmente se les ha unido Ion Echaide. El defensa verdiblanco sintió un pinchazo en el gemelo la jornada pasada en el calentamiento instantes antes de salir a jugar como titular en el estadio Alfredo Di Stéfano. Su lugar en el once lo ocupó el mexicano Aarón Galindo.

El resultado de esta lesión que le impidió jugar ante el Real Madrid Castilla lo publica el Toledo a través de su parte médico, especificando que se trata de una lesión miofascial de grado II en el sóleo derecho a nivel distal. A menudo, se identifican este tipo de lesiones en el sóleo por ser Gareth Bale un enfermo habitual de este músculo. Y como bien se entiende con este ejemplo, se trata de una lesión sin tiempo específico de recuperación. Sin embargo, por las fechas que maneja la temporada, a cuatro semanas del parón navideño, todo hace indicar que la vuelta de Ion Echaide a los terrenos de juego no llegará hasta principios de enero.

En el mejor momento

No es la primera lesión de Echaide en lo que va de temporada, puesto que al principio arrancó jugando los primeros partidos con unas molestias en la espalda de las que decidió no operarse. Esta situación provocó que Echaide no encontrara su mejor nivel en el centro de la zaga durante el primer mes de competición pero quizás esta lesión en el sóleo le ha llegado cuando el jugador cortejaba su mejor momento de forma en lo que va de temporada.

Ion Echaide ha jugado hasta el momento con la camiseta del Toledo este curso 2017/18 la cifra de 14 partidos, siendo 11 de ellos como titular. La inmensa mayoría de los partidos acompañado por el gallego Toño Vázquez como pareja en la línea defensiva.