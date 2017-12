Christian Perales no deja de creer

Google Plus

Foto: Alex Marín - Atlético de Madrid.

Con cuatro dianas en catorce encuentros disputados, Christian Perales (Enguera, julio de 1989) comparte en este curso liguero el puesto de máximo artillero del Atlético de Madrid B en Segunda División B con Alberto Ródenas. No son unas grandes cifras para delanteros, pero sí lo son para un filial que se caracteriza precisamente por repartir el peso goleador en toda la plantilla. En este 2017 que está cerca de echar el telón para dar la bienvenida a un nuevo año, el de Enguera se ha consagrado como el futbolista colchonero que más goles ha marcado en el último año natural.

Los guarismos se ponen de su lado. No hay futbolista en la plantilla del filial madrileño con mejores cifras goleadores en todo el 2017. Perales ha visto portería en once ocasiones, tres tantos más de los marcados por el argelino Zaka, indispensable en Tercera pero sumido en el ostracismo desde el pasado mes de julio. También supera los registros de Alberto Ródenas, de Rober Núñez y de Rubén Fernández 'Ferni', con cuatro goles cada uno, así como de Keidi, Juan Moreno y Toni Moya, con tres muescas en su revólver.

Futbolistas del Atlético B con más goles marcados en 2017 Jugadores Goles Christian Perales 11 Mohamed Zakaria 'Zaka' 8 Rober Núñez / Alberto Ródenas / Rubén Fernández 4 Keidi Baré / Juan Moreno / Toni Moya 3 Roberto Olabe / Manny Rodríguez / Nico Schiappacasse 2 Sergi / Nacho Heras / Alex García / Montoro / Arona / Cristian Rodríguez / Solano 1

Si la unidad de medida de cantidad no es suficiente, el de Enguera también responde en términos de calidad. Sus once goles se reparten en 1.412 minutos, lo que significa que tiene un promedio goleador de una diana cada 128 minutos disputados en este 2017. Este promedio solo es mejorado por Rober, que marcó cuatro goles (tres en un mismo partido) en los 478 minutos que disputó durante el 2017 antes de emprender su aventura en Bélgica. Así, Perales mejora significativamente, en términos numéricos, el rendimiento ofrecido por Zaka (un gol cada 187 minutos), máximo realizador del Atlético B en Tercera División y clave en el playoff de ascenso, así como el de Ródenas (un gol cada 257 minutos), que ha jugado de titular 12 de los 15 encuentros en su primer año en Segunda B tras salir del Juvenil.

Mejor promedio goleador de un delantero del Atlético B en 2017 Jugador Goles Minutos Gol / Minuto Rober Núñez 4 478 un gol cada 119 minutos Christian Perales 11 1.412 un gol cada 128 minutos 'Zaka' 8 1.494 un gol cada 187 minutos Ródenas 4 1.028 un gol cada 257 minutos

Pelea por ser titular

Con Zaka en fuera de juego, al menos de momento, por decisión técnica, la competencia de Christian Perales en ataque se reduce a Alberto Ródenas, que está ganando el pulso por ser el '9' del Atlético de Madrid B. Y no precisamente si se aprecian exclusivamente la frialdad que arrojan los números, pues el de Enguera promedia esta temporada un gol por cada 168 minutos mientras que el ilicitano lo hace cada 257 minutos. Además, dos de los cuatro goles marcados por Perales sirvieron para que el Atlético B empatara un partido que iba perdiendo (contra el Real Madrid Castilla y contra el Racing de Ferrol) mientras que los otros dos restantes significaron el 1-0 del encuentro (contra el Rápido de Bouzas y contra el Guijuelo).

Dicho sea de antemano que existen muchos aspectos que convienen valorar más allá de lo que ofrecen las estadísticas, pero Perales no abandona su deseo de ser elegido por Óscar Fernández entre los once titulares. Y es que desde que está en El Cerro, son pocas las ocasiones que ha tenido esa oportunidad. Sin ir más lejos, esta misma temporada ha arrancado de inicio en la mitad de los partidos en los que ha competido (7 de 14) y solo ha completado tres encuentros. El curso pasado, su primer año en Tercera después de brillar con el Talavera, jugó en 17 ocasiones (de 29) de titular y no disputó ni un solo minuto de los dos partidos de playoff de ascenso contra la Gimnástica Torrelavega.

Encarnando el papel de ser el futbolista más veterano de una plantilla sumamente joven, ha jugado tan solo 16 minutos repartidos en las últimas tres jornadas ligueras. No figura ni entre los diez primeros futbolistas con más minutos en la plantilla (en ese listado aparecen Manny y Ródenas, dos que el año pasado competían en el Juvenil División de Honor) y solo hay nueve compañeros de equipo con menor carga de minutos. El valenciano, sin embargo, no se resigna. Nunca deja de creer.