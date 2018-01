Anuario VAVEL UD Sanse 2017: del sufrimiento a la calma

Google Plus

El Sanse, en uno de sus últimos últimos partidos. (Foto: Deborah Iraurgui ud-sanse.ocm)

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes comenzaba 2017 en el puesto decimoséptimo de la tabla con 22 puntos, en pleno descenso, aunque a uno de la salvación. Todo hacía presagiar que debían hacer una mejor segunda vuelta para paliar lo ocurrido en una primera irregular con cambio de entrenador incluido. Diego Montoya dejaba su cargo de entrenador en la jornada 14 después de un Sanse 0-1 Navalcarnero y cogía al equipo Alfredo Santaelena. Con el nuevo técnico, ya en la segunda parte de la temporada el equipo madrileño lograba 25 puntos, suficientes para no descender de categoría, pero no para evitar la promoción de descenso. Pese a ello también destacó la falta de rachas positivas de partidos consecutivos ganados.

Raúl Moreno, salvador

El rival iba a a ser el Atlético Levante, del grupo III de Segunda División B. Un club plagado de jugadores jóvenes de la tierra, tal y como indica el tópico de los filiales. En el partido de ida, disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol el resultado fue de 0-0, en un duelo con muy pocas ocasiones. Por tanto, la eliminatoria se debía resolver en la vuelta en Matapiñonera. Era el domingo 28 de mayo a las 18:00 horas. En ese partido hubo una parte para cada uno. En la primera el filial granota dispuso de las mejores ocasiones, pero sin puntería, y en el segundo acto, los sanseros fueron mejores, aunque el calor de ya casi el verano hizo mella en ambos conjuntos. Sin embargo, para fortuna de los locales, su rival iba a jugar toda la prórroga con un jugador menos por la expulsión de Álvaro Moreno.

Once contra diez en media hora. Era el gran titular para el tiempo extra. Por el contrario, el cansancio del desgaste de la temporada se iba a imponer a las ganas por vencer. Por tanto, todo se iba a decidir en la tanda de penaltis. El resumen fue claro. Tres paradones del portero Raúl Moreno para dejar al Sanse en Segunda División B. Con ello llegaba a su fin una temporada de sufrimiento para los de Matapiñonera.

Dieciseis fichajes para una nueva temporada

El verano de 2017 se puede resumir en una pretemporada positiva con solo una derrota y diecisiete fichajes de calidad para dar un impulso nuevo al equipo. Tan solo siete jugadores continuaban de la pasada campaña. Así, había que acostumbrarse a nombres nuevos como Carlos Morales en portería, Nandi como central, Rubén Ramos en la mediapunta, Rubén Sánchez como extremo o Rubén Mesa como delantero. A ellos se unían los ya conocidos Neyder, Zazo, Maganto o Fer Ruíz. El resultado era una plantilla con más futbolistas con experiencia en Segunda División B para no pasar tantos apuros.

Mejor fuera que en casa

El Sanse comenzaba la temporada 2017/2018 con cuatro victorias en cinco partidos. De ello la primera derrota no llegaría hasta la jornada 5 con un Sanse 0-2 Guijuelo. No es casualidad que fuera en casa, ya que los de Santaelena sacaron más puntos fuera de Matapiñonera, 17 de los 26 que tienen actualmente. Con tan solo tres derrotas, los franjirrojos se hicieron fuertes lejos de su feudo. Pontevedra, Celta B y Fuenlabrada fueron los únicos capaces de ganarles como foráneos. El resto, como Deportivo Fabril, Navalcarnero o Real Madrid Castilla no pudieron doblegarles. Sin embargo, en Matapiñonera el resultado de este 2017 sería peor. Solo dos victorias. 2-0 a la Ponferradina en la jornada 1 y 3-2 al Atleti “B” en la jornada 9. En medio, tres empates y cuatro derrotas.

Todo ello ha hecho que el Sanse finalice este año en la décima posición con 26 puntos en 19 jornadas. A 9 de la salvación y a 6 de los puestos de playoff de ascenso. Un resultado bastante más tranquilizante respecto un año atrás. Por todo ello, el Sanse tiene más cerca un primer paso. La salvación. Con aproximadamente 45 puntos se dará. En cuanto consiga esa meta, será el momento de soñar con algo más. La primera vuelta ha marcado que es posible. El techo lo marcarán los resultados. Un equipo capaz de todo.