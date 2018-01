Llega el lateral Din Alomerovic y se marcha Martin Fuentes

Google Plus

Din, nuevo jugador del Celta B. Foto: http://www.rccelta.es

El Celta B sigue reforzándose de cara a la segunda vuelta de la temporada, para intentar este año un ascenso que el año pasado se escapó en la eliminatoria frente al Valencia Mestalla. El conjunto celeste ha anunciado una llegada y una marcha de un futbolista a otro equipo de inferior categoría.

El fichaje se trata del macedonio Din Alomerovic, procedente del Fuenlabrada, el líder del Grupo I de Segunda B, donde apenas ha contado con minutos, donde solamente ha llegado a jugar tres partidos. El futbolista de origen macedonio, internacional en categorías sub 18 y sub 19, llega para disputar los minutos que el equipo madrileño no le brindaba y así poder tener la oportunidad de subir al primer equipo, entrenado por Juan Carlos Unzúe.

Un Celta que suele estar acostumbrado a tirar de la cantera, de donde han salido grandes jugadores, uno de los últimos casos el de Santi Mina, actualmente en el Valencia.

Martín Fuentes se marcha con destino Ourense

No solo hay fichajes y buenas noticias en el Celta B, sino que también hay marchas, algo que siempre en los equipos da pena y es que la semana pasada se concretaba la llegada de Martín Fuentes al Ourense CF, conjunto que milita en la Tercera División del grupo gallego.

La semana pasada lo hacía oficial su nuevo equipo, pero el club vigués no lo ha confirmado hasta este fin de semana, siendo un futbolista que debutó con el filial celeste hace dos temporadas, cuando apenas tenía 17 años y jugaba en el Juvenil A. La falta de minutos, pues no ha llegado a debutar esta temporada, ha sido el factor que ha hecho posible su llegada a Ourense. Hay que destacar, que el ya exjugador del Celta llegó a ser internacional en las categorías inferiores de la selección española.