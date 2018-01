Previa Pontevedra - Celta B: derbi en Pasaron con diferentes objetivos

Google Plus

Pontevedra - Celta B: Foto: Celta de Vigo

El Pontevedra quiere empezar el 2018 con una victoria que le haga “escapar” por una semana de los puestos que dan acceso a jugar los play off de descenso, pero para ello, tendrá, que sudar de lo lindo, y es que, enfrente, estará, un Celta B que llega cuarto clasificado, en puestos de play off de ascenso a Segunda División, y que si cosecha una nueva derrota, podría ver en peligro ese puesto, en detrimento del Rápido de Bouzas, que está a tan solo un punto.

Escapar de los puestos de abajo, objetivo local

Cuatro empates y una derrota es el bagaje de los últimos cinco partidos del Pontevedra, que ve como la zona baja de la clasificación está muy igualada, y junto con el Toledo, con los mismos puntos, están viendo como los rivales de abajo están puntuando, algo que ha hecho en el día de hoy el Racing de Ferrol, al empatar a 3 frente al Coruxo.

Primer partido de la segunda vuelta para ambos, y el Pontevedra, querrá comenzar el 2018 por un buen camino y ponerle en aprietos al filial celeste. Ya, en la primera jornada, el equipo de Pasarón se los puso en Barreiro, donde el Celta B consiguió tan solo ganar 2-1, adelantándose en el minuto 1 con gol de Drazic. A falta de diez minutos, Brais Méndez conseguía hacer el segundo, pero David Añón, daba los últimos minutos de emoción al recortar distancias, pero el Pontevedra no pudo lograr un empate que hubiese sido oro.

Mañana, en su casa, intentarán lograr una victoria que les haga superar al Toledo en caso de que estos pierdan, en su partido frente al Talavera de la Reina y empatar a puntos a la Ponferradina, en caso de que pierdan ante el Sanse.

José Luis Míguez tratará de hacer que sus futbolistas consigan hacer un gran partido, para así darle la primera alegría a sus aficionados, ante todo un Celta B, en puestos de play off de ascenso.

El Celta B, a consolidarse en el play off

El filial celeste quiere consolidarse en los puestos de play off en el comienzo del año 2018, ya que, en el último encuentro del año 17, los celtiñas no pudieron conseguir la victoria, ya que cayeron en el Municipal de Guijuelo ante el conjunto chacinero por 1-0 con gol de Diego Alende en propia puerta, algo, que él no quería.

De los últimos cinco partidos, el Celta B ha cosechado dos derrotas, un empate y ha conseguido ganar dos encuentros, frente al Navalcarnero, en Barreiro, y ante la Ponferradina, en el Toralín.

Tan solo 20 goles en 19 partidos han conseguido marcar los jugadores del filial de Balaídos, mientras que para lo poco que marcan, encajan demasiado, donde tienen 17 goles en contra, teniendo una diferencia de goles de +3.

En cuanto a bajas, el equipo entrenado por Rubén Albés no podrá contar con Solis y Kevín por lesión, mientras que Brais Méndez ha sido convocado con el primer equipo entrenado por Juan Carlos Unzúe.

Así pues, la lista de convocados del filial celeste es la siguiente: Sotres, Jero, Robert, Ros, Alende, Iago, Pampín, Riki, Molina, Tià, Rai, Agus, Pastrana, Drazic, Aarón, Juan Hernández, Franco Lobos y Dennis.

La lluvia, respetará el derbi gallego

Mientras que en la gran mayoría de los partidos, la lluvia parece ser la gran protagonista de todos ellos, incluso alguno, con riesgo de suspensión debido a posibles nevadas que están afectando en la gran mayoría de los campos, en el derbi entre Pontevedra y Celta B, parece ser que la lluvia no hará presencia.

A la hora que se jugará el partido entre Pontevedra y Celta B (17:00 h), la previsión meteorológica es de sol con nubes, con una temperatura de 10 grados.

Posibles alineaciones:

Pontevedra: Edu; Jimmy, Goldar, Prosi, Kevin Presa; Juan Barbeito, Adrián León, Alex González; Añón, Etxaniz, Jorge Hernández.

Celta B: Jero; Diego Alende, Rubi, Agus; Mangana, Ramón, Pampín, Juan Hernández; Eckert, Drazic.