Real Valladolid "B"- Rayo Majadahonda: Listos para el despegue

Fotografía: rayomajadahonda.es

Alfa y Beta. El Yin y el Yang. El Rayo Majadahonda y el Valladolid "B" son dos equipos con un posicionamiento en la clasificación muy diferenciada. Los primeros se sitúan segundos siguiendo la estela del Fuenlabrada y los segundos, en una desmotivadora última posición pero con unas buenas sensaciones para intentar salir de el pozo. El domingo ambos equipos se enfrentarán en Valladolid en busca de unos tres puntos que cada vez se van haciendo más importantes conforme van pasando las jornadas.

Últimos pero con esperanzas

Es cierto que el filial pucelano no está haciendo ni mucho menos una buena temporada: últimos clasificados a cinco puntos del Pontevedra, que es el equipo que marca la zona de promoción de descenso. Pero las sesaciones en las últimas jornadas no están siendo nada malas. El equipo vallisoletano ha sumado 6 de los últimos 9 puntos, venciendo a rivales directos como el Racing de Ferrol y Gimnástica Segoviana. Desde luego, el Rayo Majadahonda se enfrentará ante un rival con ganas de tocar ya la hierba del campo en este recién estrenado año tras haberse suspendido su partido de la última jornada ante el Unión Adarve por el temporal que azotó gran parte de España durante el fin de semana anterior. Por otro lado, el Valladolid "B" ha oficializado en las últimas horas el fichaje de Antonio Domínguez, procedente del Recreativo de Huelva.No se espera que debute en el encuentro de este fin de semana.

Avión con destino Fuenlabrada

Que Majadahonda es ahora mismo una fiesta en materia futbolística es todo un hecho. El momento que está viviendo el equipo dirigido por Antonio Iriondo es, probablemente, el mejor de toda su historia y, tras varias semanas asentado en todo un prestigioso tercer puesto, aprovechó el tropiezo del Depor "B" ante el Fuenlabrada para hacerse con la segunda plaza. El próximo objetivo es lograr el liderato, que ostenta ahora mismo nada más ni nada menos que el equipo de Calderón, separados por cuatro puntos. Toda una lucha que será emocionante entre dos de los equipos más en forma de toda la Segunda División B. El primer asalto para el Rayo se disputará este domingo en Valladolid ante el filial pucelano. Aunque la clasificación diga que los locales van últimos y los visitantes segundos, las sensaciones de ambos conjuntos son bastante parejas. Que no pare la fiesta rayista.

Posibles onces

Valladolid "B": Marcellán, Cobo, Navarro, Robles, Sánchez, Pérez, Mari, Samanés, Aparicio, De la Fuente y Suárez.

Rayo Majadahonda: Basilio, García, Valentín, Cruz, Valverde, Romero, Abou, Carlitos, Pichín, Coto y De Frutos.