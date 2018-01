Alfredo Santaelena: “Esta es la línea que hay que seguir”

Google Plus

El técnico sansero, en uno de sus últimos partidos. (Foto:vavel.com)

Alfredo Santaelena ha hablado ante los medios después del Sanse 0-0 Deportivo Fabril, en medio de una racha de tres partidos consecutivos sin perder.

Pregunta: Buenas tardes míster. ¿Qué le ha faltado al Sanse para ganar?

Respuesta: ha sido un partido de diez contra once casi todo el partido y las ocasiones más claras las ha tenido el Sanse. Hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno porque creo que el jugar contra equipo como el Depor “B”, uno de los mejores de la categoría y aguantarles casi los noventa minutos sin que apenas tiren a portería es una muestra de nuestro esfuerzo. Luego hemos querido en los últimos quince minutos con los cambios buscar algo más de velocidad con Carlitos. Es complicado jugar con un hombre menos. Nos pasó contra el Majadahonda y nos ha vuelto a pasar hoy.

Creo que hoy para mí es excesiva la roja. Rubén Mesa no ve venir al jugador. Una amarilla hubiese valido. Son decisiones y todos cometemos errores. Ahí se ha equivocado el árbitro. Once contra once hubiese sido diferente. El esfuerzo de nuestros jugadores ha sido tremendo.

P:¿Cómo explica que el árbitro haya sacado la tarjeta roja a Rubén Mesa?

R: el árbitro cuando ha visto la sangre del jugador ha decidido. Es una situación de juego peligroso. Le golpea con mala suerte. No es una agresión, para mí. Eso es lo que entiendo yo por el reglamento del fútbol. Quitando esa jugada el árbitro ha estado fenomenal. Nosotros deberíamos haber materializado las ocasiones. Lo importante es que hemos empezado con una marcha más.

P: su equipo ha demostrado que con un hombre menos se antepone a la adversidad, ¿no?

R: Sí, hay que quedarse con lo positivo. La respuesta de los chavales en el campo. Hemos hecho dos líneas de cuatro con Rubén Ramos arriba como falso nueve. En Ponferrada nos salió muy bien. El trabajo del centro del campo ha sido magnífica y la defensa ha estado muy bien. Hay que estar satisfecho con todos y esta es la línea que hay que seguir.

P: ¿Te esperabas un Fabril mejor en el campo?

R: es un equipo muy dinámico y difícil. Les faltaba un jugador muy importante como Pinchi. Lo que hemos hecho es estar ordenados, tapando las líneas de pase. Es lo que hemos trabajado durante la semana. No hemos permitido los centros laterales tampoco. Y luego salir a la contra como salió de bien en el partido de ida. Los jugadores han estado muy comprometidos y con solidaridad en el campo.