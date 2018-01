Año nuevo, vida…igual por el Torres

Google Plus

Se fue despejando la fría mañana de enero con la que volvía el fútbol al Fernando Torres en este 2018. La niebla dejó paso al sol, y de la misma manera se aclaró el partido del Fuenlabrada tras un comienzo en el que no veía puerta con facilidad. Las bajas de Armando Lozano, Portilla o Paco Candela apenas se notaron gracias a un espectacular encuentro del capitán Juanma Marrero, que volvía al once y se reencontró de nuevo con el gol firmando dos grandes testarazos.

El encuentro comenzó con un Fuenlabrada sabiendo lo que tenía que hacer, pero ante un Talavera bien plantado. Un duro disparo de Queso repelido por Machuca y un disparo lejano de Milla apenas incomodaban a los de Fran Alcoy.

Lejos de desesperar, el Fuenla decidió ejercer el control del balón y sin ponerse nervioso esperar su oportunidad. Los talaveranos tenían claro que lo suyo hoy era defender ordenados, y buscar un gol a la contra

Dos tantos a la media hora reventaron el partido

Y la oportunidad le llegó al paciente Fuenlabrada en el minuto 26. Un centro desde la izquierda de Quero golpeó dentro del área en la mano de Óscar Prats y el colegiado no dudó en señalar el punto de penalti. Dioni no perdonaba desde los once metros y abría el marcador a favor de los azulones.

Prácticamente acto seguido, y en la siguiente oportunidad, el Talavera conseguía un córner a favor. Volcados en conseguir el empate no defendieron una mortal rápida contra de los fuenlabreños orquestada por Milla, que la ponía en profundidad para Dioni y éste se la devolvía al ‘6’ con la defensa manchega completamente vendida para que batiera a un Machuca que poco pudo hacer.

A perro flaco todo son pulgas

Si los dos tantos no eran suficiente ventaja, justo antes del descanso Jesús García se iba al suelo y pedía el cambio tras sentir un pinchazo en su gemelo derecho tras un salto con Cristóbal.

Para más inri, y tras la reanudación, un tempranero tercer tanto de Dioni tras un magistral pase de Cristobal con el exterior, acababa con las pocas esperanzas de los talaveranos.

Rigurosa expulsión que desequilibró el encuentro

Seis minutos más tarde, en el 55, y en otra eléctrica contra de los madrileños, el lateral Villarejo no tuvo más opción que frenar a Dani Fernández con falta. Era la segunda tarjeta para el talaverano y la consiguiente expulsión del defensa, poniendo aún más fáciles las cosas a los de Calderón

El Talavera se vino abajo y el Fuenlabrada no tuvo rival

El juego se reanudó con la falta botada por el guante de Quero, que la puso en la cabeza de Juanma Marrero y con un inapelable testarazo ponía el 4-0 en el marcador.

Demasiado castigo para un equipo que ya no levantaría cabeza. Como copia de lo pasado en la primera parte, dos minutos más tarde al gol, en el 58, el Fuenlabrada perforaba de nuevo las redes de Machuca. De nuevo Quero era el asistente, bombeando un balón a la espalda de la defensa talaverana, y el más listo de la clase, Dioni Villalba, volvía a aparecer para sorprender con una preciosa vaselina con la que se deshacía del meta manchego y marcaba el quinto tanto, el tercero en su cuenta particular.

Los minutos siguientes, con la manita en el luminoso, fueron de dominio local total. Los visitantes estaban groguis, y pese a que buscaron el gol de la honra, fue el Fuenla el que redondeó el marcador con un set en blanco.

No fue Dioni el héroe, al que el colegiado Pedro Sureda Cuenca le anuló su cuarto gol por posible fuera de juego, sino el central Juanma Marrero el que nuevamente de cabeza haría el último de la mañana, su tercer gol en dos partidos.

Amplía su ventaja y se asienta en la primera plaza

Con esta victoria, el Fuenla sigue siendo más líder tras los tropiezos de sus dos máximos perseguidores: el Rayo Majadahonda y Fabril a los que ya aventaja en 7 puntos.

Además, pese a lo fácil que pueda parecer por el abultado marcador, los de Antonio Calderón cortaron una racha de dos meses sin conocer la derrota por parte del Talavera. La escuadra de Fran Alcoy no perdía desde el pasado 12 de noviembre (2-0 en su visita a tierras segovianas) y con este tropiezo se quedan en mitad de tabla (10º) con 28 puntos, a seis de los play off y ocho sobre la promoción de descenso.

