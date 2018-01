Olabe, de Ipurua a Majadahonda en menos de 24 horas

Google Plus

Tras ser convocado con el primer equipo para el partido del sábado contra el Eibar, Olabe jugó el domingo con el filial | Foto: Alberto Molina - Atlético de Madrid.

La segunda semana del nuevo año tentó a Roberto Olabe (Salamanca, mayo de 1996) con un final feliz que se quedó, en definitiva, en recompensa y reconocimiento al sobresaliente trabajo desempeñado desde que llegara a La Academia del Atlético de Madrid procedente de la cantera del Villarreal. El salmantino fue convocado por Diego Pablo Simeone para el encuentro copero del martes contra el Lleida y también entró en la relación de 18 futbolistas del partido de Liga contra el Eibar del pasado sábado como consecuencia de las múltiples bajas que arrastraba el equipo, disponiendo el ‘Cholo’ de tan solo 16 jugadores de campo del primer equipo. No obstante, tuvo que seguir desde el banquillo el desarrollo del juego en ambas ocasiones y sentirse necesario para su entrenador horas después con el Atlético de Madrid B.

Olabe, que viajó con el primer equipo a Ipurua, fue titular con el filial horas después y construyó la jugada del primer gol

Olabe pasó de estar sentado el sábado por la tarde-noche en Ipurua a jugar el domingo por la mañana en Majadahonda. Como un integrante más de la expedición del primer equipo que viajó a tierras vascas, el ex del Villarreal y de la Real Sociedad fue designado horas después de su llegada a Madrid por Óscar Fernández como uno de los once titulares que se enfrentarían al Unión Adarve. Completó los noventa minutos de partido, acabó el partido sin ser amonestado, un hecho realmente noticioso dado la intensidad con la que se emplea habitualmente en los balones divididos, llevó el peso del partido desde el centro del campo y construyó la jugada del primer gol que acabó en un remate acrobático de Jorge Ortiz y, por consiguiente, en el tanto materializado por Alberto Ródenas.

Utilizado en el partido de Copa del Rey contra el Guijuelo en el curso 2016/17 y también en varios compromisos de carácter no oficial, el debut de Olabe con el primer equipo en Primera División se hará esperar. No pudo estrenarse la temporada pasada cuando fue citado en la jornada 29 contra el Málaga y no lo hizo tampoco este fin de semana contra el Eibar. Simeone, que priorizó durante todo el segundo periodo mantener el corto resultado, optó por dar entrada a Yannick Carrasco, Augusto Fernández y Fernando Torres.

Estrenándose en Copa del Rey contra el Guijuelo, el salmantino aún no ha debutado en Primera División

El canterano de origen salmantino, que de haber tenido minutos en Ipurua podría haberse convertido en el noveno futbolista de La Academia debutante con el primer equipo en Liga durante la era Simeone y el primero de la generación comandada por Óscar Fernández, es una de las piezas claves de un Atlético B ubicado en la tabla de la clasificación con 30 puntos, con un partido menos, y a tan solo cinco de las posiciones de playoff, un objetivo que no entra dentro de la planificación deportiva ni obsesiona al cuerpo técnico.