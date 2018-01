Ion Echaide: "No se le puede reprochar nada a Onésimo"

Google Plus

Ion Echaide, en el partido frente al Navalcarnero. Foto: Laura Pérez (CD Toledo)

Ion Echaide ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento en el Anexo del Salto del Caballo. El navarro cada vez con mejores sensaciones tras superar sus molestias musculares llega motivado ante el duelo del domingo frente al Guijuelo.

Tras el nuevo batacazo frente al Navalcarnero el equipo tiene que volver a levantar la cabeza: “Cada vez que acaba un fin de semana nos tenemos que reponer de lo que nos pasa. Somos un buen equipo y una buena plantilla”.

El duelo del domingo frente al Guijuelo se presume muy complicado: “Es un rival muy fuerte en casa. El Municipal es un campo de unas dimensiones no muy grandes”. El verdiblanco espera un partido trabado y con poco juego: “Nos tenemos que hacer la idea de que será un partido difícil con mucho balón aéreo y segunda jugada”.

Tras superar sus molestias musculares Echaide lleva dos partidos seguidos como titular. A pesar de no estar todavía al máximo nivel el navarro va a más: “Es difícil rendir a buen nivel después de la lesión. Todavía no estoy al mismo nivel que antes pero a pesar de todo cada vez me encuentro mejor”.

La figura de Onésimo cada vez más cuestionada. El partido frente al Guijuelo podría ser decisivo para el técnico de Valladolid: "No se le puede reprochar nada a Onésimo. Los jugadores tenemos que ayudar al míster a que no esté en esa tesitura”.

Los duelos frente a Guijuelo, Pontevedra y Gimnástica de las próximas jornadas dictarán sentencia sobre cuál será el objetivo del Toledo a final de temporada: “Es el momento de dar un paso adelante. Hay que coger una buena racha y a partir de ahí mirar otras cosas. Son partidos importantes donde se va a ver dónde queremos estar”.