Onésimo: “Cuando vienen estos momentos me motivan, nunca huyo”

Onésimo compareció en rueda de prensa tras el penúltimo entrenamiento antes de viajar a tierras salmantinas para medirse al CD Guijuelo. Durante toda la semana los verdiblancos han entrenado en el Anexo del Salto del Caballo para acondicionarse al césped artificial del Municipal de Guijuelo.

Tras la derrota frente al Navalcarnero al equipo le ha costado levantarse moralmente: “El equipo se está recuperando de un golpe duro. El inicio de la semana ha sido complicado a nivel moral”.

En el apartado de lesiones sigue sin haber grandes cambios. La vuelta de Tomás tras sanción lo más destacado: “Estamos justos de efectivos. Sergio García no ha hecho casi nada con el grupo, sigue teniendo molestias en el tobillo”.

Lassad sigue a prueba con el equipo. El ex jugador del Deportivo tras varios meses de inactividad se encuentra entrenando con el Toledo. El tunecino deberá recuperar ritmo de competición para convencer a Onésimo: “Es un jugador que por condiciones no tenemos dudas. Hay que ver el estado físico y ritmo de competición con el que viene”.

El duelo del domingo frente al Guijuelo fundamental para salir de la zona baja de la tabla: “En todas las jornadas nos jugamos muchísimo. Son partidos de siete puntos frente a rivales directos donde tenemos que buscar aire”.

Con los puestos del descenso muy cerca Onésimo no pasa por su mejor momento en el banquillo: “Si no llevara más de 700 entrenamientos igual ya no estaba aquí. Cuando vienen estos momentos me motivan, nunca huyo. Mientras yo esté vamos a ir a muerte”.

El césped artificial del Municipal de Guijuelo no será el más idóneo para el juego de los manchegos: “Con el estado físico de varios de nuestros jugadores no es lo ideal pero intentaremos paliarlo con ejercicios preventivos en el gimnasio para que los futbolistas sufran lo menos posible el cambio”.