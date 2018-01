Previa Pontevedra CF - CCD Cerceda: con la soga al cuello

Google Plus

Fotografía: CD Guijuelo

Derbi dramático en la capital del Lérez. El CCD Cerceda visita Pasarón en una situación límite; por su parte los granates cada vez mas cerca de los coruñeses necesitan encomendarse a su gente para salvar una temporada desastrosa que se antoja complicada de aquí a final de temporada.

Luismi en entredicho

Acaba de llegar y ya hay voces que ponen en duda la continuidad del técnico vigués. Tras la destitución de Luisito antes del parón navideño, las cosas no hay mejorado en seno granate. Y es que el revulsivo no parece estar sentado en el banquillo. Un empate y dos derrotas es el pobre balance que presenta el nuevo Pontevedra. Un Pontevedra con poco fútbol y que sigue sin tener pegada en ataque. La diferencias desde la llegada del nuevo mister es la apuesta por Carlos Ramos, un jugador diferencial a balón parado que, desde su llegada parece no haber encontrado su sitio.

Actualmente, los pontevedreses se encuentran en puestos de play out igualados con el Racing de Ferrol que ocupa la última plaza de descenso. Con respecto a los rivales, parece que Ponferradina, Racing de Ferrol o Unión Adarve comienzan a despegar lo cual pone al conjunto granate en una situación más que delicada. Como rayo de esperanza se encuentra la incursión de Juan Barbeito en el costado derecho, una halo de esperanza a pesar de la llegada de Nacho López como único refuerzo procedente del CD Lealtad. Un lateral que parece que será de la partida ante los coruñeses.

Ocho derrotas consecutivas pesan mucho

En el norte, los pupilos de Tito Ramallo se encuentran en el farolillo rojo de la tabla tras ocho derrotas de manera consecutiva y olvidando un inicio liguero en el cual se mostraban como un cuadro solvente y como un conjunto que apuntaba a revelación. Nada más lejos de la realidad. Desplegando un buen juego, el cuero no entra en la meta rival y ello penaliza en exceso al equipo coruñés que parece no tener plan b.

Como dato a tener en cuenta es la capacidad goleadora de Gorka Luariz que, hasta la fecha, acumula siete tantos y forma una dupla más que notable con Hugo Rama. Ahora, los coruñeses buscan salir del pozo de manera inmediata y por ello ya se ha movido en el mercado invernal contratando al meta Angel Díez (sin equipo) y al ariete David Álvarez procedente del Rápido de Bouzas quien competirá con el delantero vasco por un puesto en el once gallego.

Jugadores a seguir

Prosi: Generador del fútbol granate. Jugador con una gran experiencia en la categoría y que sabe moverse en las diferentes situaciones de la tabla. Por ello, su fútbol tiene un valor altamente necesario para salir de la quema.

Rama: Gran conector con los atacantes cercedenses. Magia y verticalidad son su carta de presentación de un jugador que parece mostrarse como una de las sensaciones del grupo.

Posibles XI iniciales

Pontevedra CF: Edu; Nacho, Bruno, Goldar, Jimmy; Prosi, Kevin; Añón, Ramos, Jorge; Etxániz.

CCD Cerceda: Magu; Juanmi, Soto, Claudio, Carlos; Armando, Kike, Ponce, Álvarez; Rama; Luariz.