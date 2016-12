Google Plus

Cuartos sin hacer ruido

Corre ya la jornada 18, y lejos de bajar sus prestaciones, el Leioa sigue mejorando jornada a jornada. Los de Sarriena son una familia, como se demostró el pasado fin de semana, cuando todos los compañeros sacaron en camilla a su compañero Córdoba. Este hecho tuvo repercusión en los medios nacionales, que reflejaron el Leioa como ejemplo de compañerismo entre sus jugadores. Así es este modesto club vizcaíno. El trabajo casi siempre acaba teniendo premio. Pero es que además de trabajo, el equipo propone un fútbol vistoso, algo admirable teniendo en cuenta su pequeño presupuesto.

Los de Gordóbil tienen ahora 28 puntos, pero bien podrían tener ya 30, si no fuera por el gol del Sestao en el descuento. Aún así, la jornada fue muy productiva para el Leioa, que consiguió meterse entre los cuatro mejores, gracias a las derrotas de sus rivales directos. Y hubiera sido tercero, de no ser por el postrero tanto del River. Sin embargo, en Sarriena, el objetivo sigue siendo la permanencia. Quizá ese sea el secreto de este equipo, no pensar por encima de sus posibilidades. Van partido a partido, pensando en sumar cada jornada. Sin embargo, la igualdad del grupo está penalizando en cierta forma al Leioa.

Todo en un puño

A pesar de tener 28 puntos, los de Gordóbil no están lejos del descenso. Realmente, salvo el Albacete, ningún equipo está lejos del descenso. La igualdad es total. Una racha de tres o cuatro victorias te lleva hacia arriba. El mejor ejemplo es el Gernika, que ha pasado en apenas mes y medio de estar hundido a estar a un punto del playoff. Entre el segundo clasificado (Toledo) y el decimosexto (Mensajero), sólo hay diez puntos. Todo puede pasar y nadie puede descuidarse. No hay absolutamente decidido. Lo único certero del grupo es que el Albacete luchará por el playoff, salvo descalabro.

Los próximos partidos serán cruciales para el Leioa. De sumar una buena racha, los vizcaínos solventarían la permanencia y podrían pasarse toda la segunda vuelta sin preocupaciones. Sus próximos rivales son el Arenas de Getxo y la UD Logroñés. Nadie lo diría hace dos meses, pero ahora mismo, por la situación clasificatoria, estos dos partidos son duelos directos para la lucha por las cuatro primeras posiciones.