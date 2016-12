Google Plus

Calderón: ''Hay que afrontar todos los partidos ya como finales''

El entrenador gaditano pasó por la sala de prensa del Fernando Torres poco antes de conocer al Burgos CF como su rival en Octavos de la Copa RFEF. Una competición donde derrotaron al UD Sanse hace unos días. Buenas sensaciones en la Copa que Calderón quiere que se transmitan a la Liga, donde están a tan solo tres puntos del descenso.

Afrontan una importante semana tras empatar en Lasesarre, uno de los campos más difíciles de la categoría: ''Yo creo que en Barakaldo hicimos méritos para ganar contra un rival complicado, pero no tuvimos la fortuna necesaria para marcar el segundo. Ese es el camino, pero queremos ganar'', declaraba Calderón.

El Grupo 2, una competición tremendamente apretada: ''Es una liga muy igualada y sabes que dos victorias seguidas te pueden meter en la parte alta de la tabla. El equipo se tiene que centrar en seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque así van a llegar las victorias''.

''Hay que respetar al Sestao como si fuera el Albacete''

Sobre el Sestao River, tiene claro que no vendrán a poner el autobús: ''Va a ser un rival que nos va a intentar complicar la vida. Defienden bien con dos líneas de cuatro, no nos van a conceder nada y nos van a intentar sorprender con algún contraataque. Si juega Azkorra, le buscarán y luego la segunda jugada. Ese es el equipo que espero, no creo que vengan a encerrarse atrás''.

Un Fuenlabrada que debe superar esa presión por su situación clasificatoria: ''Queremos afrontar todos los partidos con la máxima concentración, como si fueran todos finales para que se den los resultados e ir escalando en la tabla. Cuando te ves mas arriba, estás mas suelto y cuando estás abajo, te entran los miedos. No debería de ser así, pero es, porque las cabezas funcionan y hay que vivir con esa presión'', comentaba el míster.

En cuanto al parte de bajas: ''Todo sigue igual respecto a la semana pasada: tanto San José, como Candela, como Borja e Iribas, siguen con sus trabajos de recuperación y no van a estar disponibles''.

Y finalizó con un mensaje para la afición fuenlabreña: ''Sé que los que van a venir al Torres el domingo nos van a apoyar a muerte, darles las gracias y queremos regalarles una victoria en el último partido del año''.