Previa SD Gernika - UD Logroñés: que no pare la fiesta

Última jornada de la primera vuelta de campeonato. Última oportunidad de sumar tres puntos en este 2016. En tan sólo unas horas el fútbol se tomará un merecido descanso para dar paso al nuevo año y este traerá consigo la segunda vuelta del calendario. Se presenta especialemente apasionante en este Grupo II, que está viviendo casi con total seguridad uno de los cursos más igualados que se recuerdan, y que enfrenta, en esta última fecha, a dos equipos encauzados en dinámicas positivas.

Ganar, y ganar, y volver a ganar...

La gran sorpresa del último mes y medio. Los pupilos de Javi Luaces no conocen otra palabra que no sea la de victoria y otro sabor que no sea el de los tres puntos desde el 6 de noviembre. Un gol de Abaroa permitió romper el empate en el marcador en los últimos minutos de partido ante el Socuéllamos y desde entonces el cuadro vasco no ha cedido ni un sólo punto. 18 de 18. Seis victorias en los últimos seis encuentros. El Gernika se ha convertido en una auténtica apisonadora y ha dejado en el camino a todo el que se le ha puesto por delante, tanto en casa como fuera de ella. Y es que el conjunto bizkaíno ganó en Gobela (2-4) y también lo hizo en Lasesarre (0-1), dos de las plazas más complicadas no sólo del grupo sino también de toda la categoría, un hecho al alcance de muy pocos equipos y que respalda sin duda el gran momento de forma que atraviesa el equipo.

Evidentemente, todo ello ha derivado en un salto importante dentro de la clasificación. Los gernikarras han pasado de ser penúltimos con 9 puntos a meterse de lleno en la pelea por el playoff. Ocupan la séptima plaza, con 27, a uno sólo del cuarto puesto y, a pesar de que su objetivo principal es la salvación, quieren más. Es por ello que una victoria ante la 'UDL' le confirmaría como un candidato más a tener en cuenta para entrar en los puestos nobles de la tabla. Luances podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Carracedo, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones.

Última llamada para aspirantes

Suena la campana en Logroño. Ya parece llover menos en la capital riojana. El último tren con destino al playoff tiene reservado un billete para esta "nueva" UD Logroñés que, tras la llegada de Rafa Berges, ha sufrido un lavado de cara que no puede haber empezado de mejor manera. El técnico cordobés ha logrado entrar con buen pie en el club y parece haber devuelto la ilusión a la afición. El cuadro blanquirrojo marcha en décima posición (24 puntos) tras la victoria cosechada el pasado domingo en Las Gaunas ante el Amorebieta (2-1), y acumula cuatro jornadas sin perder con un sólo gol encajado. Cifras que sin duda invitan al optimismo en un Grupo II en el que las victorias tienen un valor doble debido a la tremenda igualdad ya comentada.

El nuevo sistema que ha implantado Berges le sienta como un guante a la 'UDL', puesto que corrige todas las carencias que los riojanos mostraron a principio de temporada. Y de momento funciona. La defensa de tres centrales, con dos carrileros largos que enlazan con los delanteros y un centro del campo con futbolistas de toque es el secreto del éxito momentáneo de Berges. Sin embargo, la plaga de lesiones en la plantilla puede obligar al técnico a variar su esquema este sábado en Urbieta. A las ya conocidas bajas de Fran Pastor y Juanfran Guarnido (lesiones musculares), se le suma la del portero y capitán Miguel Martínez de Corta, que no estará disponible hasta el nuevo año. Además, Chevi tampoco podrá viajar a Gernika debido a un edema óseo en la rótula, y lo mismo ocurre con Adrián Pazó, que no ha podido recuperarse a tiempo tras el choque por el que tuvo que retirarse del campo el pasado domingo.

Urbieta, feudo casi inexpugnable

No es el campo más grande, ni tampoco el más bonito, pero lo que es sin duda alguna Urbieta es un hueso duro de roer. El conjunto que lo defiendo sólo ha sido derrotado en dos ocasiones esta temporada como local, y ambas fueron por la mínima (0-1) ante Leioa y Rayo de Majadahonda. Un estadio en el que han pinchado varios equipos de la parte alta de la tabla, como Bilbao Athletic, Real Madrid Castilla, Real Unión y donde hasta el "todopoderoso" Albacete sucumbió por 2-1.

No obstante, esto no debería suponer un problema para la UD Logroñés, que aunque esta temporada no tuvo buen arranque como visitante, en las últimas campañas se ha caracterizado por su buen hacer lejos de Las Gaunas. Esta temporada, sin ir más lejos, ya ha asaltado Gobela -estadio muy parecido al que se encontrará mañana- y Valdebebas, plazas donde los locales ostentaban unos números prácticamente de récord.

Alineaciones probables: