Amorebieta – Sanse: deberes antes de los regalos

Partido vital para quedarse en Segunda División B una temporada más. Así afrontan Amorebieta y Sanse su duelo de este sábado antes del parón de navidades. Para disfrutar tranquilos de las guirnaldas y los polvorones, primero deben sumar, ya que al tratarse de dos equipos que pelean por abajo, la victoria de uno supondrá un disgusto para el otro. Los dos anhelan la salvación. Sin embargo su historia puede ser determinante para ello.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes tiene en su haber dieciséis campañas en la tercera categoría más alta del fútbol español. Por este periplo ha tenido momentos de cotas altas, como la temporada 1999/2000 o en la 2006/2007 donde quedó en un sexto puesto, cerca del playoff de ascenso. Por el contrario también ha tenido que remar hasta el final para no descender como en la campaña 2011/2012, en la cual se salvó de bajar a Tercera en la última jornada en un duelo vital contra el poderoso Oviedo que solventó con un 2-0. De momento, el Sanse se encuentra decimoquinto con 22 puntos, justo en el puesto que marca la salvación completa.

La Sociedad Deportiva Amorebieta suma su sexto curso de su historia en Segunda División B (los seis de manera consecutiva), tras su nacimiento con este nombre en 1925. En su primera visita a esta división, en la 2011/2012, quedó en cuarto lugar, jugando por tanto el playoff de ascenso. El resto de campañas no ha sufrido demasiado. Para muestra es que su peor puesto ha sido el décimo en los años 2014 y 2015. Esos números indican que este curso está siendo el que más le está costando sobrevivir. Va decimoctavo con 17 puntos, a cinco de la salvación.

Mejorar fuera para crecer

El Sanse continúa su buen rendimiento en el estadio Matapiñonera. El pasado domingo ganó 3-0 al Real Unión de Irún, un conjunto que pelea por arriba y al que ningún equipo le había marcado más de dos goles esta temporada. Eso ha servido a los de Santaelena para salir del descenso. La mala noticia para los franjirrojos es que fuera de su estadio les está costando más puntuar. Acumula cuatro encuentros consecutivos sin ganar como visitante, desde que doblegara al Sestao River 1-3 en la jornada 10. El resto hasta llegar aquí han sido un empate Y las tres derrotas ante Albacete, Mensajero y Real Sociedad B (estos dos últimos rivales directos por la salvación).

El equipo llega al final de la primera vuelta del campeonato después de haber caído eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa RFEF. Este miércoles ganaba 2-1 al Fuenlabrada en casa, pero no le sirvió para pasar debido a que perdió 1-0 en la ida en el estadio Fernando Torres. Lo mejor para los del norte de Madrid es que sus titulares no se desgastaron ya que tuvieron descanso.

Salvar el carbón

El Amorebieta acumula cinco partidos seguidos sin ganar (no lo hace desde la jornada 13 con un 1-0 al colista Zamudio). Esto le ha traído la consecuencia de verse relativamente lejos de la salvación y de ganar sí o sí este sábado para no alejarse a ocho puntos del Sanse, en el caso de que perdiera. Para ello el factor casa será clave para los vascos. Han obtenido trece de los diecisiete puntos en Urritxe con un balance de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Además no pierden con el público a favor desde el 1-2 que le anotó el Toledo en la jornada 11. Datos más que de sobra para que lo dejen todo en el campo y así evitar tener unas navidades convulsas.

Duelo inédito

La SD Amorebieta y la UD Sanse nunca se han enfrentado en Segunda División B, al no haber coincidido en el mismo grupo. Por tanto, el que gane se llevará esta estadística.

Arbitrará Díez Cano

El partido se disputará en el campo municipal de Urritxe, en el que juegan desde 2002.Tiene una capacidad aproximada de 500 espectadores. El colegiado designado para este encuentro será el burgalés César Díez Cano de 31 años. Esta es su cuarta temporada en Segunda División B. En la pasada campaña pitó trece partidos con un balance de seis victorias locales, dos empates y cinco victorias visitantes.

Convocatorias Amorebieta – Sanse

El equipo local no ha confirmado su lista de convocados. En principio no tendrá bajas por sanción ni lesión. El Sanse, por su parte, solo tiene la baja de Rangel por sanción. El resto están disponibles para Alfredo Santaelena.

Posibles onces Amorebieta Vs Sanse

Amorebieta: Villanueva; Garmendia, Luengo, Méndez, Goiria; Adrien Goñi, Íñigo Baqué; Dani Hernández, Muniozguren, Seguín; Dieng.

Sanse: Raúl Moreno; Saúl, Lluch, Sergio, Juan Cruz; Arroyo, Arranz; Fer Ruíz, Mancebo, Dani Pichín; Negredo.