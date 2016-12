Txopi evita la victoria del Leioa

No puede ser casualidad. Algo le pasa al Leioa en los últimos minutos de partido. No puede ser que al conjunto de Gordóbil se le hayan escapado ya nueve puntos en lo que va de vuelta. Con estos puntos, el Leioa podría estar líder del grupo. Pero no, el fútbol no perdona. No entiende de merecimientos, sino de goles y de resultados. De nada sirve ir dominando un partido durante todo el tiempo si en los últimos minutos dejas perder lo ganado. El fútbol dura 90 minutos. Y hoy, el esfuerzo de toda la segunda parte, se ha visto truncado con el gol de Txopi. De pasar las fiestas en playoff a perder ese privilegio. Así es el fútbol, cada minuto cuenta.

El Leioa salió al césped con el siguiente once: Iturrioz, Aldalur, Picón, Simón, Arregui, Capó, Córdoba (c), Undabarrena, Jorge García, Sota, Óscar García. Por su parte, Jon Pérez Bolo eligió la siguiente formación: V.Company, Uranga, Royo, Cabero, Zumalakarregi, Matador, Agiar, Txopi (c), Dani López, Zabaleta y Borja Díaz. Los locales querían ganar para pasar las Navidades en playoff, y los visitantes cortar su mala racha, que les ha alejado de la lucha por los cuatro primeros puestos. Además era un partido especial, un derbi de la Margen Derecha. El ambiente en Sarriena estaba más caldeado que de costumbre. Estaba claro que era un partido especial.

Y así, los prolegómenos dejaron paso al fútbol. El partido comenzó con los dos equipos tratando de hacerse con el dominio territorial. El Arenas de Getxo buscaba dificultar la salida de balón del Leioa y además vigilar a Sota, uno de los focos creativos de los de Gordóbil. A pesar de todo, el riojano buscó el esférico, para tratar de desequilibrar a la defensa rival. El Arenas seguía presionando. Los primeros minutos no fueron de un fútbol exquisito ni mucho menos, pero sí de mucha brega sobre el césped. El primer remate fue obra de Picón, aunque muy desviado.

El Arenas dominaba, el Leioa incómodo

En torno al cuarto de hora, el Arenas consiguió su primer córner. Tras un buen centro, Uranga remató libre de marca para lograr adelantar a los getxotarras. La defensa debió encimar más al defensor visitante, porque prácticamente remató a placer. El gol le sentó fenomenal al Arenas, que se asentó perfectamente en el encuentro. Su nueve, Dani López, trabajó constantemente en el juego de espaldas, así como en la presión y Borja Díaz puso la calidad. El Leioa no se encontraba nada cómodo en ese momento ni en todo el primer tiempo, aunque ni mucho menos le perdía la cara al partido. A mediados de la primera mitad, una falta botada por los locales a punto estuvo de encontrar rematador.

El último tramo de la primera parte estuvo marcado por la buena presión de los atacantes areneros, que provocó numerosos errores en la salida de balón de los locales. El partido estaba siendo controlado por el Arenas de Getxo y el Leioa no podía crear ocasiones ni acercarse a los dominios de Company. Pero todo cambió en los últimos dos minutos de la primera parte. El Leioa comenzó a llegar al área rival. Sota forzó un córner y ahí los azulgranas comenzaron a poner en aprietos al Arenas. En la siguiente jugada, Jorge García estrelló un palón contra el palo y Fran Sota, con todo a favor, mandó el balón desviado. No tuvo éxito el Leioa en su intentona, pero el arreón iba a continuar durante los próximos minutos de la segunda parte.

A por todas

La segunda parte fue radicalmente diferente. El Leioa salió desde el primer segundo dispuesto a comerse al Arenas. Gordóbil movió ficha, metiendo a Xesc Reguís por Córdoba. Ese cambio modificó el desarrollo del partido, dotando al Leioa de más presencia en ataque. Pocos minutos después de entrar al campo, Reguís tuvo una ocasión clarísima. La defensa arenera comenzó a fallar. Tras un fallo en cadena, le quedó un balón claro a Reguís, que hizo esforzarse a Company. Tras esa jugada, los de Gordóbil forzaron una serie de saques de esquina y embotellaron a los getxotarras en su área.

El dominio era total por parte del Leioa. Habían pasado quince minutos de segunda parte en los que el Arenas sólo pudo defenderse. Un asedio en toda regla. Aún así, Borja Díaz pudo poner cierto peligro en la portería local, tras una gran jugada personal, que acabó con un centro sin rematador. Pero la tónica del partido seguía igual. Capó lo intentó, forzando un nuevo córner para los de Sarriena. Inmediatamente después, Simón disparó, pero Company atrapó en dos tiempos. El gol local se mascaba en Sarriena. En el minuto 71, Jorge García se revolvió dentro del área y disparó fuera por poco. El empate parecía inminente en esos momentos. La superioridad era total por parte del Leioa. En ese momento, Gordóbi quemó las naves, sacando a Silas.

Locura local y Txopi pone las tablas

Se veía venir el 1-1 y Picón lo hizo realidad. Recogió un balón tras un barullo dentro del área y lo impulsó a la red. El empate envalentonó a los azulgrana, que avisaron primero y luego golpearon. Esta vez fue Reguís, en otra jugada embarullada, quien logró empujar el balón más allá de la línea de gol. Remontada en 2 minutos y 31 puntos para el Leioa. Todo parecía idílico, pero el fútbol dura 90 minutos, aunque ya quisiera el Leioa que fueran 85. Porque son ya demasiados partidos en los que los rivales quitan puntos al Leioa en los cinco últimos minutos. Hoy, Txopi iba a ser el encargado de amargar la fiesta a la afición leioztarra. En un saque de falta, el capitán arenero se revolvió y estableció el empate. Y ya no habría más goles.

De esta forma y con este empate, el Leioa finaliza la primera vuelta con 29 puntos, previsiblemente fuera del playoff. Aún así, muy meritoria la temporada de este modesto equipo, que volverá a jugar en Sarriena en 2017. Lo hará ante la UD Logroñés el 8 de enero. Con 27 puntos finaliza la campaña el Arenas de Getxo, que ha visto truncada su progresión en las últimas jornadas. Pero el fútbol siempre da oportunidades, y la próxima la tendrán los pupilos de Jon Pérez Bolo frente al Fuenlabrada, ya en el próximo año.

Declaraciones postpartido

Tras el partido, ambos técnicos han comparecido en rueda de prensa. En primer lugar, lo hizo Jon Pérez Bolo, quien valoró positivamente el punto conseguido y reconoció que el Leioa había sido superior en el segundo tiempo. Asimismo, prometió a su afición volver a la senda ganadora tras seis partidos sin hacerlo. Bolo apeló a la unión del vestuario para devolver al Arenas al lugar que tenía hace sólo seis jornadas. Por último, el míster visitante calificó la temporada de su equipo como buena, a pesar de la mala racha final.

Después, salió Gordóbil. Visiblemente cabreado por el empate final, el preparador local lamentó la sangría de puntos en los minutos finales. Reconoció que su equipo no supo gestionar los instantes decisivos. Pero también sacó la cara positiva de este aspecto y explicó que su equipo compitió prácticamente todas las jornadas. El entrenador vizcaíno también argumentó que sus cambios revolucionaron el partido. Sobre Reguís y Silas, apreció su trabajo y destacó su sacrificio. Por último Gordóbil dejó claro que su objetivo debe ser la permanencia.

