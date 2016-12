Jose Manuel Aira: "No hemos tenido la efectividad de otros partidos"

José Manuel Aira recolocando a su equipo.

Cayó el Albacete por 3-1 ante el Real Madrid Castilla en un partido desdibujado por parte de los visitantes, quienes no entraron en la dinámica del juego hasta arrancada ya la segunda mitad.

Su técnico José Manuel Aira en rueda de prensa habló del mal partido en líneas generales de su equipo: “No entra dentro de tus planes ni perder ni encajar en las situaciones que hemos encajado gol. Creo que el partido está en los primeros veinte minutos. Ellos la primera ocasión que tuvieron nos hicieron gol. Queríamos llegar muy rápido y no podíamos, solo cuando teníamos calma con circulación hemos podido generar situaciones para meter gol. Creo también que la eficacia de otros días, no la hemos tenido hoy. En muchos momentos se lo hemos puesto fácil al Castilla”.

En cuanto a nivel de plantilla, Aira confía en sus jugadores: “Nunca me he quejado de las bajas y no lo haré hoy, a pesar del resultado negativo. Somos una plantilla que cuando ha entrado un jugador distinto al que venía actuando, el ritmo no ha bajado. Por un partido como este no vamos a valorar esas situaciones de baja. Este equipo ha demostrado durante la primera vuelta que participase quien participase el rendimiento era alto, no hay ninguna duda ni excusa”.

De cara a los próximos partidos, el técnico afirmó lo siguiente: “La sensación que te deja este resultado es mala, pero somos un equipo que la mayoría de las situaciones las analizamos independientemente del resultado. Nosotros queremos crecer y que cada semana compita mejor, solo queda felicitar al rival. Vamos a descansar y vamos a analizar todas las cuestiones para corregir las situaciones en el futuro.”

Después de este partido, el fútbol toma un descanso por Navidad y el Albacete volverá a la competición el fin de semana del 7 y 8 de Enero (aún el día y la hora sin determinar) ante la Real Sociedad B, en Zubieta.