La efectividad se exhibe

Google Plus

Exhibición de efectividad. La tarde fría en Irún daba paso al último partido del año dejando unas sensaciones muy contrastadas en ambos bandos.

Tras una serie de resultados no muy alentadores en ambos bandos y viendo los resultados que se han dado a lo largo de la jornada, los tres puntos en juego eran vitales para coger un descanso bien merecido. El árbitro decretaba el inicio del partido y el guión el que suele acostumbrar el conjunto irundarra, manejo del balón y a primera vista con claras ideas de ir a por el partido. Por su parte el CDA Navalcarnero muy bien posicionado en su campo, esperaba que la velocidad de sus hombres en el frente de ataque decantase alguna ocasión a su favor. Sin embargo los primeros acercamientos llegaban de la mano de los unionistas. Asier Santana no quiso más experimentos y optó por colocar un doble pivote con Mikel Alonso y Martins que poco a poco iba diluyéndose.

Los unionistas veían como poco a poco el Navalcarnero se quitaba los miedos y mordía ferozmente a sus hombres más destacados en la salida de balón. Sin embargo un contratiempo llegó a los 25 minutos del partido en forma de lesión. Gonzalo se retiró lesionado, desafortunadamente para el jugador este cambio por Joaquín benefició a su equipo dotándolo de velocidad y desborde. En uno de los pocos acercamientos claros del encuentro para el equipo local llegaría una jugada algo dudosa donde una internada de Mikel Alonso al área supuso una posible mano que el colegiado omitió. A pocos minutos para finalizar la primera parte, los madrileños dieron un primer aviso con un disparo escorado de Cifo. Los rojillos presionaban de tal manera a los txuribeltz que justo antes de que el colegiado diese por finalizado el primer acto, una falta en principio sin peligro aparente, se convirtió en el primer gol de la tarde. Una falta escorada en línea de tres cuartos fue rematada por Catena, el balón lo recogió Cifo que ante la cuestionable salida de Otaño solo tuvo que ponerla al centro del área para que de nuevo Catena rematara esta vez dentro de las mallas. Error gravísimo del portero local que no acostumbra a estos desajustes.

Asier Santana leyó claramente el desajuste en el centro del campo donde Mikel Alonso estaba encimado muy de cerca por Adán y Jago. Para más libertad del tolosarra, Santana dio entrada a Ozkoidi para oxigenar la circulación del balón. Sin embargo el cambio no dio los frutos deseados. Una contra de libro por parte del equipo de Juanjo Granero dio el segundo gol de los madrileños. Un pase perfecto de Nacho al espacio, propició la carrera prácticamente en solitario de Adán que con un disparo cruzado perfectamente medido obtuvo su primer gol de la tarde y el segundo de su equipo. La afición local empezaba a no encontrar sentido a lo que estaba aconteciendo, no por el más que justo resultado, sino por la imagen dada por su equipo. Irreconocible durante todo el partido donde los errores en los pases más sencillos eran un continuo déjà vu. El Real Unión intentaba maquillar el resultado y la imagen dada, Gorosabel, el mejor jugador unionista del partido, realizó una buena carrera para poner un balón a Juan Dominguez que este mandó a las nubes.

Cuando ya parecía que el marcador no se movería por ninguno de los dos lados, un nuevo gol de los visitantes decantó más si cabe el partido hacía la capital madrileña. Una falta horriblemente defendida por la defensa unionista propició que Adán, completamente sólo en el segundo palo, diera el tercer gol para su equipo y el segundo en su cuenta particular. La desbandada de la afición local fue incuestionable y en en masa. La imagen del Real Unión y el frío que se enfrascó al borde del Bidasoa propició el éxodo de los aficionados locales. A falta de cinco minutos para la conclusión del partido Gorosabel puso un buen balón al corazón del área para que Ozkoidi maquillara el resultado dando por concluido el año 2016 futbolístico en el Stadium Gal con una sonada y más que merecida victoria del CDA Navalcarnero.

Esta dolorosa derrota deja al Real Unión en quinta posición con 29 puntos y abriendo paso a un mar de dudas. El primer encuentro del año 2017 tendrá lugar de nuevo en el Stadium Gal frente al CD Mensajero de la Palma. El CDA Navalcarnero, tras el gran partido realizado en uno de los campos más complicados del grupo, obtiene 24 puntos quedándose en la decimocuarta posición a dos puntos del puesto de promoción de descenso. Su próximo encuentro, el primero de la segunda vuelta, será contra la SD Amorebieta en Urritxe.