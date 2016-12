Empate en tres minutos

Toledo y Bilbao Athletic empataron en la última jornada de la primera vuelta. El Salto del Caballo acogió un partido donde la emoción estuvo sobre todo en los últimos minutos, donde se vieron los dos goles del partido, uno para cada equipo. Los dos goles fueron de dos suplentes: por parte del Toledo, Lolo Plá, quien sustituía a Javi Gómez tras una hora de partido; por parte del Bilbao Athletic, Iturraspe, el cual sustituyó a Bongoa, precisamente en los últimos minutos.

El Bilbao Athletic jugó con uno menos desde el minuto 40, cuando Nolaskoain fue expulsado por ver la segunda tarjeta amarilla. El estado del césped no favoreció a ninguno de los dos equipos. El partido, en general, tuvo dominio local, aunque el Bilbao Athletic también gozó de varias ocasiones. La primera parte no fue muy brillante, pues se vio poco juego. El partido comenzó con un disparo de Owusu desde fuera del área que no vio portería; sería el primer aviso del conjunto local. Por las bandas, tanto Pablo González como Esparza generarían el peligro verde, aunque no encontrarían destinatario en sus respectivos centros.

Lo más peligroso del conjunto visitante en esta primera parte, una vaselina de Bengoa, aunque el disparo se marcharía por alto. Owusu consiguió batir a Simón tras recoger un rechace en el área pequeña, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego, bien pitado tras estar adelantado a la línea defensiva.

Ya en la segunda parte, el partido comenzaría a coger cada vez más fuerza y emoción. El primero en golpear fue el conjunto visitante, con un disparo de Córdoba que acabó con una buena intervención de Alcolea. El mismo gozó a consiguiente de otra ocasión para abrir el marcador tras recibir un pase de Villalibre, el cual le ganó la partida a Israel Castro y Alcolea, pero el disparo fue tan blando que el arquero toledano pudo llegar a despejarlo.

Por parte del Toledo, Owusu siguió siendo el más activo. Con tres intentonas más, el canterano toledano estuvo cerca de marcar el primer gol de la tarde, pero el poste por un lado y Simón por otro evitó el gol toledano.

Llegados al descuento tras los noventa minutos, Esparza superó a la defensa bilbaína y Lolo Plá, que estuvo atento, trasformó un centro raso y lento en el gol que adelantaba al Toledo, tras golpear el balón con el tacón. Ese gol daba momentáneamente los tres puntos al Toledo a dos minutos del final, para alegría de toda la plantilla y cuerpo técnico local. Sin embargo, en la última jugada, el Bilbao Athletic lanzó una falta desde el centro del campo, y tras una serie de remates el balón golpeó en el palo; despiste de Alcolea tras el rechace que aprovechó Iturraspe para mandar el balón al fondo de la red y poner el empate final en el marcador, que dejó un sabor amargo para el Toledo pero un buen sabor de boca para los leones, que conseguían puntuar en un campo complicado en un partido donde el reparto de puntos fue justo.

Con el final de esta jornada, termina la primera vuelta de la temporada. El Toledo acaba con 32 puntos y el Bilbao Athletic con 28, cuatro puntos menos que los toledanos. La próxima jornada tendrá lugar tras el parón navideño, el Club Deportivo Toledo volverá a jugar en el Salto del Caballo y recibirá al Barakaldo. Por otro lado, el Bilbao Athletic visitará el Paquito Giménez para medirse al Socuéllamos.