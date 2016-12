Google Plus

Suspenso general

La temporada de la UD Logroñés está siendo decepcionante. Los riojanos marchan decimocuartos a dos puntos de la zona de descenso y cinco por debajo del que, a día de hoy, sigue siendo su objetivo, los puestos de playoff.

Tras un verano algo agitado 15 fueron las nuevas incorporaciones que realizó el club de cara a una nueva temporada con mismo propósito. Entre ellas, cinco jugadores cedidos del Eibar gracias a un convenio de colaboración que firmó con el club riojano en julio. Sin embargo, nada ha salido como se esperaba. Muchos jugadores no están rindiendo al nivel que se presuponía y la situación es cuanto menos preocupante. La mejor noticia es que resta aún toda la segunda vuelta de campeonato, aunque el cuadro riojano deberá realizar una excelente labor si quiere colarse entre los cuatro primeros del apretadísimo Grupo II.

Porteros

Miguel Martínez de Corta: Notable (7) Capitán de la nave blanquirroja por tercera temporada consecutiva y de nuevo a un nivel excelente, realizando paradas que han salvado gran cantidad de puntos. De lo poco positivamente destacable en esta primera vuelta.

Jon Ander Felipe: Bien (6) Siempre a la sombra de Miguel hasta la lesión de este hace tres semanas en Irún. En menos de un mes ha demostrado ser un portero de garantías, y podrá seguir haciéndolo durante el mes de enero si decide quedarse.

Defensas

Luca Ferrone: Bien (6) Le costó 10 jornadas debutar y 12 ser titular, pero finalmente se ganó el puesto con Pouso a base de trabajo y nadie le ha sentado desde entonces. Debe tener más peso como carrilero en el nuevo esquema de Berges.

Julio Rico: Suspenso (4) No ha estado al nivel que se esperaba tras su larga lesión de la temporada pasada. Su carácter no ha variado, pero físicamente está lejos de lo que debería. Mejor como central que como lateral.

César Caneda: Suficiente (5) Objeto de numerosas críticas por su mal estado físico al inicio, viene cuajando buenas actuaciones en este tramo final de año. Inamovible por su liderazgo y excelente salida de balón, pero defensivamente debe mejorar.

Adrián Pazó: Bien (6) "Castigado" también por el mal inicio del equipo, ha mejorado mucho sus prestaciones hasta convertirse en fijo. Su poderío físico es su gran arma, pero debe ofrecer más seguridad con el balón en los pies y dudar menos en ciertas acciones en las que se ve obligado a abandonar su sitio.

Jon Ander Amelibia: Bien (6) Perdido como lateral en su debut, bien como central y cumplidor después como mediocentro. Transmite seguridad y se le ve más liberado con Berges junto a Caneda y Pazó. El único de los cedidos por el Eibar que está encontrando su sitio en el equipo.

José Carrillo: Sin calificar (S.C.) Prácticamente inédito a excepción del partido de Copa ante el Calahorra y 80 minutos disputados en Toledo debido a una lesión de Julio Rico, por lo que no se le puede valorar. Lo más probable es que salga cedido en enero.

Jaime Paredes: Suficiente (5) A años luz del altísimo nivel mostrado la campaña pasada, se le ha visto desquiciado y sin confianza. Con Berges se siente más liberado en el nuevo sistema y ahora está empezando a ser determinante en su banda izquierda. No suspende por su gran último mes fruto de ello.

Centrocampistas

Adrián León: Notable (8) El pulmón del equipo. Da todo lo que tiene en el campo y su afición se lo reconoce como es debido. Este año, además, ha marcado goles importantes de cabeza y ha mejorado con el balón en los pies, repartiendo varias asistencias. Poco más se le puede pedir.

Javi Rey: Suspenso (4) Vino a sustituir a Jacobo Trigo y ni mucho menos está ofreciendo el nivel de su paisano. Alterna ratos de buen fútbol con su desidia habitual. Se le ven maneras, pero carece de regularidad, y es una pena, porque calidad tiene de sobra.

Carles Salvador: Suficiente (5) Está cumpliendo a la perfección lo que se esperaba de él. Trabaja, corre, se entrega y ocupa el lateral derecho si es necesario durante más de un mes. Su compromiso es innegable, pero le falta determinación con el balón. Aún tiene mucho por demostrar.

Chevi: Suspenso (4) Una de las grandes decepciones de la temporada. Salvo un par de encuentros aislados no ha encontrando su punto y está pasando desapercibido. Desde Torrent no ha vuelto a ser el mismo. Berges no está contando con él, por lo que podría salir.

Antxón Muneta: Suficiente (5) La leve mejoría del equipo coincide con la mejor versión de Muneta en mucho tiempo. Parece haberse asentado en el XI tras superar su mal estado de forma al inicio de temporad y viene ejerciendo de batuta en los últimos encuentros. Berges le necesita al porque su calidad es incuestionable.

Sergio Reguilón: Notable (7) A sus 20 años se ha destapado como un extremo hábil, rápido y con una zurda que es un diamante en bruto. Pese a sus discretas actuaciones recientes, se lleva el notable por su exhibición ante el Bilbao Athletic y por su carácter para tirar del equipo cuando hace falta pese a su juventud.

Sergio García: Suspenso (4) Apenas cuatro partidos como titular y un puñado de minutos entrando desde el banquillo en los que no ha demostrado absolutamende nada. Lastrado por su fama de jugador "frío". Encabeza la rampa de salida en enero.

Fran Pastor: Suficiente (5) Se ha visto mermado por las lesiones musculares, lo que le ha impedido disputar mas de ocho encuentros con la elástica blanquirroja. Tiempo suficiente, no obstante, para demostrar su verticalidad, desborde, desequilibrio y llegada, lo que le vale el aprobado. Sería el mejor fichaje de la 'UDL' para la segunda vuelta.

Delanteros

Pablo Espina: Notable (8) La luz al final del túnel. El mejor jugador del equipo a día de hoy. Habitual en la mediapunta, es de esos futbolistas que con su calidad deciden partidos. De sus botas ha salido el mejor fútbol de esta UD Logroñés, además de 6 tantos y un puñado de asistencias.

Thaylor: Suspenso (4) Dos expulsiones en sus dos primeros partidos le marcaron. No ha sabido explotar sus buenas condiciones ni en la banda ni como 'nueve'. Cuestionado en la grada, acumula sólo 15 minutos en los últimos cinco partidos, por lo que parece que saldrá en el mercado invernal.

Juanfran Guarnido: Suspenso (4) Llegó avalado por sus 14 goles en el Villanovense, con la vitola de goleador, pero nada más lejos de la realidad. No ha conseguido adaptarse, tampoco ver puerta, y no se viste de corto desde octubre debido a problemas musculares. A día de hoy casi todo lo que le rodea es una incógnita.

Mendi: Suspenso (4) Tan sólo dos goles 18 partidos, siendo titular en 13 de ellos y casi siempre sustituido en primer lugar, es un bagaje muy pobre para el delantero de un equipo que aspira a jugar playoff. Su garra y su incansable entrega no son suficientes. Debe dar mucho más, especialmente de cara a portería.

Entrenador

Carlos Pouso: Suspenso (4) Superado, fatigado, anímicamente agotado. No dio con la tecla al comienzo y no supo reconducir la situación hasta el punto de presentar su dimisión. De él depende ahora, como director deportivo, el futuro a corto plazo del club deportivamente hablando. Tiene trabajo para el mercado invernal.

Rafa Berges: Sin calificar (S.C.) Tan sólo tres partidos al frente del equipo saldados con una victoria, un empate y una derrrota. Parece haber lavado la cara al equipo y su nuevo sistema de tres centrales está dando resultado. Tiene una vuelta entera para tratar de reconducir la situación.

Nota global: SUSPENSO (4)