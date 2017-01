Previa SD Leioa - UD Logroñés: duelo de contextos inusuales

SD Leioa - UD Logroñés:

Si alguien hubiera a vaticinado a principio de temporada que Leioa y UD Logroñés llegarían a este encuentro distanciados por cinco puntos y diez puestos en la tabla, hablaríamos de algo que puede estar dentro de lo esperado en este rocambolesco universo del fútbol. Ahora, si ese alguien añadiera que iba a ser el equipo vasco el que figurara por encima del riojano, unos cuantos a buen seguro le tildarían de loco. Nada más lejos de la realidad.

Prolongar el sueño

El conjunto azulgrana está viviendo un auténtico sueño. Los de Gordobil marchan cuartos con 29 puntos, igualados con el Real Unión que es quinto, pero siendo el equipo que marca la zona de acceso a los codiciados playoffs de ascenso. Llevan prácticamente toda la temporada en los puestos de honor de la clasificación, llegando incluso a ser líderes durante varias jornadas a principio del curso, y aunque su objetivo principal es el de mantener la categoría, comienza a ser inevitable a estar alturas de campaña empezar a pensar en cotas mayores.

El Leioa encara este 2017 en buen estado de forma, puesto que no conoce la derrota desde que cayera en el Paquito Jiménez de Socuéllamos a mediados de noviembre. Cuatro empates y una victoria es su bagaje a partir de entonces, el cual espera incrementar este domingo ante la 'UDL'. Una férrea defensa y gran movilidad en ataque son las claves del éxito de este Leioa, que ya en el choque de la primera vuelta dejó muy buenas sensaciones ante el cuadro riojano y se llevó un empate del siempre complicado Las Gaunas. Sin embargo, en el último mes la defensa se está malacostumbrando a la fragilidad y el desorden. Buena prueba de ello son los diez goles que el equipo ha recibido a partir del minuto 85, y que han hecho perder hasta nueve puntos al cuadro lejonense. Estas desconexiones espontáneas son el principal talón de Aquiles del equipo y son las que han hecho que el Leioa no pueda estar inlcuso más arriba en la clasificación.

Jugadores del Leioa en el partido ante el Arenas | Foto:

Para este partido Igor Gordobil no podrá contar con el defensa Simón, que deberá cumplir por segunda vez ciclo de amonestaciones tras ver la décima tarjeta amarilla del curso. El propio Gordobil, además, no podrá sentarse en el banquillo para dirigir a sus pupilos, pues ha sido sancionado con dos partidos después de su expulsión en la última jornada del año frente al Arenas de Getxo. Quién si podrá estar, si es que el preparador vasco así lo cree oportuno, es Javi Duro (defensa, 22 años), recién aterrizado en la nómina lejonense procedente del Burgos, donde apenas ha gozado de minutos.

Borrón y cuenta nueva

La desastrosa primera vuelta es historia para la Unión Deportiva Logroñés. Arranca un nuevo año, un nuevo capítulo, una nueva oportunidad en forma de segunda vuelta en la que hay tiempo más que suficiente para revertir la situación y comenzar a acechar los puestos que han correspondido al club riojano durante las últimas dos temporadas. No será fácil, puesto que para sumar los sesenta puntos (aproximadamente) que la experiencia dice que se necesitan para mínimo pelear el playoff la 'UDL' acumula 24. Deberá sumar al menos 36 en los próximos 19 encuentros, y los primeros tres se encuentran este domingo en el campo de Sarriena, Leioa.

La 'UDL' viaja de nuevo a Vizcaya tras dos semanas de entrenamientos intensivos. Rafa Berges ha querido aprovechar las Navidades para hacer una 'mini-pretemporada' a sus jugadores y lograr el tono necesario para afrontar estos últimos meses de competición. Un aspecto, el físico, al que ya hizo referencia en varias ruedas de prensas tras su llegada y que parece uno de los puntos débiles del equipo. Tras la salida de Carlos Pouso tanto Berges como Sergio Rodríguez consiguieron durante cuatro semanas recuperar la ilusión y la confianza de una plantilla abatida, logrando dos victorias y dos empates que auparon a la 'UDL' hacia arriba en la tabla. Pero la derrota en Urbieta ante el Gernika (1-0) en la última jornada del año frenó la progresión blanquirroja.

Celebración del gol de Espina ante el Amorebieta | Foto: riojapress.com

El nuevo año, sin embargo, no ha empezado de la mejor forma en la capital riojana. La plaga de lesiones continúa acosando a la plantilla, de forma que Berges podría tener dificultades incluso a la hora de hacer la convocatoria. Javi Rey y Chevi son baja casi segura, Sergio García se lesionó en el entrenamiento del martes y es duda, mientras que Jon Ander Felipe se encuentra en Eibar recuperándose de una lesión en el hombro. A todas ellas hay que sumarle la ya conocida baja de Fran Pastor. Pero no todo son malas noticias, Juanfran Guarnido ha vuelto a entrenarse tres meses después y aunque no está aún disponible para jugar, su regreso ha supuesto una inyección de moral en la afición, pues es un jugador del que se esperan grandes cosas. Además, la semana pasada se produjo el primer fichaje de invierno, que no es otro que la vuelta de Fermín Sobrón tras seis meses de cesión en el Villanovense. No es el único. En los próximos días se debería anunciar la llegada de César Remón a la entidad blanquirroja, objeto de deseo desde hace años que por fin se enfundará la elástica del club de su ciudad natal.

Posibles alineaciones