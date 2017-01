Gernika – Sanse: dos modestos muy diferentes

Google Plus

Duelo de dos equipos humildes en dinámica muy diferente. Esa puede ser una buena frase para catalogar al Gernika – Sanse de este domingo. El conjunto vasco mira de cerca el ascenso de categoría, mientras que el Sanse todo lo contrario. Solo piensa en salvarse. La historia dice que el Gernika está viviendo su mejor temporada desde su nacimiento. Para el Sanse es una más en la que debe pelear por no bajar.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes suma dieciséis temporadas en Segunda División B. En esa trayectoria ha tenido momentos de alegría como en la campaña 1999/2000 o en la 2006/2007 donde quedó en un sexto puesto, cerca del playoff de ascenso. Sin embargo también ha tenido que remar hasta la última jornada para no descender como en la campaña 2011/2012. De momento, el Sanse se encuentra decimoséptimo con 22 puntos, en zona de descenso.

La Sociedad Deportiva Gernika Club está viviendo un sueño en su novena participación en la categoría de bronce del fútbol español. Hasta esta temporada había luchado siempre por no bajar de categoría, quedando para el mal recuerdo los años 1995 y 2003, donde consumó las malas noticias. Su mejor posición había sido un noveno puesto en la 1996/1997. Por tanto su trayectoria de este curso es una novedad bonita para ellos. Son terceros con 30 puntos, dejando a ocho el descenso. Su meta a evitar a comienzos de temporada.

Propósitos de año nuevo

El Sanse vuelve a la competición tras el parón de vacaciones con un gran objetivo. Salir del descenso para no llorar en la jornada 38. Para ello la entidad de Matapiñonera ha incorporado a un nuevo fichaje. El mediocentro Pedro Astray, ex del Getafe B, entre otros equipo. Además ha dado la baja a Diego Sanjurjo y Javi Navas. Esas son las novedades de un equipo que acumula cinco duelos seguidos como visitante sin ganar (no lo hace desde la jornada 10 en el Sestao 1-3 Sanse). Ese es el primer propósito de año nuevo. Mejorar fuera de su estadio. Y es que desde que Alfredo Santaelena cogiera al equipo en el jornada 15 el Sanse lo ha ganado todo en casa, pero ha perdido todo fuera.

Otro gran déficit del equipo franjirrojo es el número de goles en contra. Con 33 tantos encajados es el segundo club al que más marcan, solo por detrás del colista Zamudio con 41. Respecto a su balance fuera de casa en tan solo un partido se ha quedado con la portería propia a cero (jornada 12 Logroñés 0-0 Sanse).

Que siga la racha

El Gernika es el equipo revelación del grupo 2 de Segunda División B en esta temporada. Su meta a comienzos de temporada era la salvación. Algo que con 30 puntos tiene cerca. Ahora miran más por arriba. Su tercera plaza viene por una racha actual de siete partidos seguidos ganados. Es decir, 21 puntos de 21 posibles. Ahora habrá que ver si el parón navideño le ha perjudicado o si sus futbolistas regresan con más ganas que antes. En Urbieta no pierde desde la jornada 11 contra el Majadahonda por 0-1. De hecho sólo el Rayo y el Leioa han sido capaces de ganar en un campo donde el Gernika cosecha seis victorias, y dos empates además de esas dos derrotas citadas.

Más allá de la victoria, los vascos tienen otro objetivo contra el Sanse. Conseguir el golaverage. En el partido de ida el Sanse ganó 2-1, siendo muy superior a su rival, por lo que si el Gernika consigue un 1-0, como mínimo, recuperará este dato por si fuera necesario utilizarlo en la jornada 38.

El partido de ida como referencia

La SD Gernika y la UD Sanse solo se han enfrentado en el partido de ida de esta temporada que acabó 2-1. En Urbieta será la primera vez que se vean las caras.

Arbitrará Román Román

El partido se disputará en el estadio Urbieta. Tiene una capacidad aproximada de 2000 espectadores. El colegiado designado para este encuentro será el palentino Fernando Román Román de 28 años. Esta es su séptima temporada en Segunda División B. En la pasada campaña pitó catorce partidos con un balance de cinco victorias locales, tres empates y seis victorias visitantes.

Convocatorias Gernika – Sanse

El equipo local no ha confirmado su lista de convocados. En principio no tendrá bajas por sanción ni lesión. El Sanse, por su parte, tiene la bajas de Sergio por sanción y Lluch por lesión. El resto están disponibles para Alfredo Santaelena.

Posibles onces Gernika Vs Sanse:

Gernika: Intxausti; Kevin Calle, Berasaluze, Carracedo, Ander Larruzea; Torrealdai, Gorka Larruzea; Madrazo, Enziondo; Etxabe y Etxaniz.

Sanse: Raúl Moreno; Saúl, Rangel, Dani Ramos, Juan Cruz; Arroyo, Arranz; Fer Ruíz, Mancebo, Dani Pichín; Negredo.