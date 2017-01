Los manchegos empiezan 2017 con goleada

Google Plus

El Albacete Balompié ha vencido a domicilio con goleada incluida al SD Zamudio (0-4), circunstancias en la que otros rivales directos por los puestos de privilegio como el Club Deportivo Toledo (3-1) y Real Unión (1-1), entre otros, no consiguieron vencer a pesar de tener en frente al colista del grupo II de Segunda División B.

El partido empezó con ritmo, con mucho ida y vuelta por parte de los dos conjuntos aunque los visitantes llegaban al área contraria con más peligro: primero José Fran realizó una gran jugada por el costado izquierdo que, sin embargo, culminó con un centro alto y desviado y, al minuto siguiente, Julen Urigüen recibió un balón de un pase aéreo que aprovechó para mandar un centro raso al área pequeña que el central francés Mickael Gaffoor despejaría.

El Albacete impone su ley

Los jugadores visitantes afrontaron el encuentro como si de una final se tratase sin subestimar al equipo contra el que se enfrentaba por mucho de que se tratara del que cierra la clasificación.

Los espacios que dejaba el cuadro vizcaíno eran aprovechados por los jugadores ofensivos del Albacete para contragolpear como muestra una jugada en el minuto 13 en la que se asociaron el delantero canario Héctor Hernández y Eloy Gila en el que el primero bajó al suelo un balón aéreo para pasárselo al centrocampista catalán y el pase final con el que la jugada podía culminar en ocasión de gol la interceptó el guardameta Ibón.

Primera jugada de peligro en el partido de un Albacete que insistiría al minuto siguiente por mediación de Dani Rodríguez con un gran disparo con su pierna izquierda desde una posición escorada dentro del área tras revolverse de la marca de un defensa y que no acabó en gol porque de nuevo Ibón intervino desviando el esférico a saque de esquina.

Más tarde se volverían a asociar Gila y Hernández pero esta vez los papeles intercambiados ya que el centrocampista fue esta vez quien asistió al delantero con una prolongación de cabeza a un balón aéreo y el ariete culminó la jugada con un disparo que se marchó fuera muy por arriba de la meta local.

Trató de responder el equipo de Igorka Rueda con un acercamiento en el que Alday remató un centro desviado que fue mandado al área desde la izquierda pero la defensa manchega estaba bien posicionada y el balón acabo mandado a córner.

Dupla Eloy Gila - Héctor Hernández

Héctor Hernández volvería a tener una oportunidad para abrir el marcador gracias de nuevo a un pase de Eloy Gila, esta vez al espacio, y que lo aprovechó para disparar raso, cruzado y fuera el balón en el minuto 23 de partido.

Luariz, que fue el jugador del Zamudio más incisivo, quiso poner a prueba a Tomeu Nadal tras bajar un balón aéreo que recibió de un pase elevado pero su disparo careció de potencia y el esférico fue atrapado sin dificultades por el portero balear.

Se acabó la resistencia local

Cerca de la media hora de encuentro, llegó el primer tanto del partido: José Fran encara a dos defensas por la banda izquierda tras robar un balón sacado de una falta en campo contrario, amaga dos veces con centrar y encuentra el hueco para mandar raso un esférico que tan sólo necesito que Josán lo empujara a puerta vacía para abrir la lata.

Segundo tanto del extremo de Crevillent en el presente curso futbolístico y a la jugada siguiente fue precisamente su asistente el que pudo poner el 0-2 en el electrónico con un disparo potente desde lejos que se marchó fuera desviado.

Trató de reaccionar el cuadro vizcaíno al varapalo del tanto que había encajado con un tiro de falta de Mikel Garmendia que se marchó fuera desviado a la derecha de la portería visitante en el minuto 34 de partido.

Josán pudo firmar su doblete particular con un remate de cabeza que ejecutó sin marcaje dentro del área gracias a un centro de Gila desde el costado derecho del ataque albaceteño.

Espejismo

La primera jugada tras la reanudación pareció indicar que al Zamudio le había sentado mejor el paso por los vestuarios pero con el paso de los minutos y la llegada de los goles visitantes haría de esa jugada un total espejismo.

Galdós pudo anotar el empate con un disparo que ejecutó tratando de aprovechar una prolongación de Luariz dentro del área visitante pero su ocasión se fue al limbo ya que el esférico se marchó fuera.

Los pupilos de José Manuel Aira, en la jugada posterior, pondrían tierra de por medio en el marcador: Rafael Gálvez despeja de cabeza un balón a la altura de la línea divisoria del terreno de juego, Gila recibe en la banda izquierda y éste manda un balón raso al área local para que Hernández remate con el interior de su pierna derecha y anote el segundo gol del partido.

Décimo gol del delantero canterano del Atlético de Madrid en el curso y que trató de que no fuera el único en el encuentro ya que buscó en varias ocasiones su doblete particular pero no llegó.

La ambición de los pupilos de Aira parecía no tener límite ya que en el minuto 61 José Fran gozaría de una buena oportunidad para marcar con un potente disparo que ejecutó escorado dentro del área pero Ibón respondió con una gran parada y el balón fue despejado a saque de esquina.

La insistencia del jugador de Santa Pola encontraría premio seis minutos más tarde en otro robo de balón en campo contrario que le permitiría quedarse mano a mano ante el guardameta local y batirle con un disparo ejecutado con el interior de su pierna izquierda para conseguir su tercer gol en esta campaña.

Ibón evitó una goleada mayor

Héctor Hernández quiso aprovechar el desarrollo que estaba experimentando el partido para mejorar sus registros goleadores y tuvo una magnífica oportunidad para ello en una jugada colectiva que comenzó Álvaro Arroyo con una conducción diagonal y en la que intervino también Dani Rodríguez para asistirle y facilitarle la posibilidad de marcar pero, en boca de gol, Ibón le adivinó hacia dónde quería empujar el esférico para marcar y le privó de su segundo gol del partido.

En el minuto 74 fue Gálvez quien puso a prueba al portero local con un remate de cabeza a la salida de un córner pero Ibón estuvo atento y ágil para hacer una gran parada y despejar nuevamente a saque de esquina.

El último tanto del partido lo anotaría Arroyo a falta de diez minutos para el fin del tiempo reglamentario tras incorporarse al ataque y aprovechar un pase entre líneas de Rodríguez que le dejó frente a un defensor y del que se zafaría dándose la vuelta y encontrando una mejor posición para tirar y anotar el cuarto y último tanto del encuentro.

Primer tanto con la camiseta del Albacete del lateral madrileño ex del Getafe y Alcorcón y que permitió certificar una goleada que permite al conjunto manchego afianzarse aún más en el liderato del grupo II de la categoría de bronce del fútbol español con 40 puntos a expensas de lo que hagan esta jornada Toledo, Real Unión y Guernika mientras que el Zamudio permanecerá una jornada más como farolillo rojo de la clasificación.

