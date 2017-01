El Fuenlabrada cierra con nota el 'tour vasco'

Los hombres de Antonio Calderón arrancaron en este 2017 de la mejor de las maneras, con una victoria que ya les hace mirar claramente hacia arriba. Por contra, los areneros no pudieron sacar premio del siempre difícil Fernando Torres, pero estuvieron en partido hasta el último minuto.

El duelo se presentó como se esperaba, es decir, muy igualado. Así fue de principio a fin, con un sorprendente Arenas. La primera ocasión, y muy clara, fue para Dani López que no llegó a a alcanzar el esférico cuando disponía de la portería totalmente vacía. El Arenas siguió con su atrevida propuesta y a la veintena de minutos era Zumalakárregi quien probaba los reflejos de Isma Gil.

El Arenas domina y Borja protagoniza

El Fuenlabrada se defendía como podía ante el dominio visitante, hasta que poco a poco el partido se fue nivelando más con el paso del crono. Y al descanso se llegó sin goles, no sin antes tener lugar otro aviso del Arenas. Borja, de volea, estuvo a punto de hacer gol a su ex equipo. Un Borja Díaz que fue el claro protagonista del duelo gracias a una pancarta en su nombre y una afición fuenlabreña que parece no olvidarle.

Dioni, a lo suyo

Tras el descanso, saltó a escena algo tan inesperado como esperado. Lo explicamos, pero sí, estamos hablando de Dioni: por un lado, un Arenas que llevaba todo el partido haciendo méritos para al menos ponerse por delante y que no esperaba tal 'suerte'; por otro, Dioni Villalba, alguien que no entiende de méritos, solo de goles. Cogió el cuero en acción personal, se revolvió ante la zaga vasca y la mandó a las redes. De las primeras ocasiones del Fuenlabrada en todo el choque...This is Dioni.

El Arenas pagaba así su falta de efectividad y el Fuenlabrada cogía aire para lo que quedaba de duelo gracias al tremendo tanto de su killer. Ya en el 67', fue Milla quien tuvo el tanto de la sentencia pero Company respondió a la perfección.

En el tramo final del encuentro, todo volvió a inclinarse hacia el área azulona. El Arenas volvía a coger el timón del partido a base de juego por bandas y balón parado. Pero no hubo manera, Pavón y Juanma estuvieron firmes y los locales tiraron de oficio para firmar su segunda victoria consecutiva.

Así, el 'Fuenla' cierra su 'tour vasco' (Zamudio, Bilbao Athletic, Barakaldo, Sestao y Arenas) habiendo cosechado tan solo una derrota, ante el Zamudio y dormirán esta semana a tan solo dos puntos de los playoffs. En cambio, el Arenas continúa sumido en su mal momento de resultados y es que no conocen la victoria desde hace dos meses en La Palma.