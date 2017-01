Ione y San Palo de la Palma rescatan un punto

Domingo 9 de Enero, primer partido del recién estrenado año 2017 y primer partido del segundo tramo de la liga en la Segunda División B.

En Irún ya comenzaba a no saciar las comidas tan abundantes de las fechas navideñas y la afición requería de un último atracón de a poder ser un mejor fútbol que el visto en la última jornada del pasado año. El contrario, aún y anclado en las posiciones bajas de la clasificación, bestia negra de los irundarras pues no se les ha conseguido arrebatar más que dos puntos en los cuatro enfrentamientos en las dos temporadas que se han visto las caras.

El partido comenzaba con alguna cara nueva como el ex-jugador realista Dani Estrada en la posición de extremo derecho, las vueltas a la titularidad de Iker Rodellar, Mikel Azkoiti y Jon Tena. En el Mensajero en el frente de ataque, Jaime Molina dispuso en el terreno en detrimento de Nacho Rodríguez a Ale Gonzalez y Alex Cruz en el frente de ataque escudados en las bandas por Yeray y Juanda.

El Inicio decretado por el colegiado dio luz verde a unos minutos frenéticos por parte de los locales. Juan Dominguez, muy activo durante todo el partido tuvo una clara ocasión con un disparo potente desde fuera del área al que Ione respondió con una buena parada. El portero canario sería uno de los dos héroes de la tarde para el Mensajero con una actuación destacable.

A pesar de no obtener muchas ocasiones, el Mensajero dió un pequeño susto en el cuerpo con un disparo de Ale Gonzalez tras una gran jugada de Yeray que no encontró más portería que la red lateral de la portería defendida por Jon Tena. Poco antes de la media hora de partido, dos jugadas que pudieron decantar el partido. La primera tras una posible mano de Jaime dentro del área siguió un disparo durísimo por parte de Iker Rodellar al que nuevamente Ione respondió despejando el balón a córner.

No es ningún misterio la poca solidez defensiva mostrada por el equipo canario esta temporada, y buena muestra de ello fue una jugada de manual defensivo. Mikel Alonso recibió un pase de Ekhi Senar para encarar sin oposición la portería rival atreviéndose con un disparo en la frontal del área que estuvo a escasos centímetros de colarse en la portería canaria. Cabe destacar que frente al jugador tolosarra se encontraban cuatro jugadores visitantes y Mikel Alonso no es un jugador falto de calidad en disparos de larga distancia precisamente.

A falta de cinco minutos del final del primer acto, Juan Dominguez botó una falta, mal defendida por la barrera canaria, que estuvo a punto de abrir el marcador si no fuese por el primer palo de la tarde. Quedarían otros dos aún más claros. Sin embargo, justo un momento antes de mandar el árbitro a los vestuarios a los contrincantes, Alex Cruz enmudeció a todo el estadio con un disparo cruzado cercano a la portería unionista.

Larguero, freno en seco

La segunda mitad del partido se las prometía viendo la intensidad y la cantidad de ocasiones, sobre todo por parte local. Y no era para menos pues a los cinco minutos de la reanudación Mikel Alonso de nuevo desde la frontal del área realizó un gran disparo encontrando otra gran respuesta de Ione.

La defensa canaria no defendía adecuadamente las incursiones locales, la frontal del área es sin duda el sitio más peligroso para realizar una falta "táctica". Más aún teniendo en cuenta que en el equipo txuribeltz hay jugadores con gran pegada como Mikel Alonso, Juan Dominguez ,Ozkoidi o Jorge Galán. El pistolero navarro lleva un total de once jornadas sin ver puerta, demasiado tiempo. Bien es cierto que la defensa mensajera no dejó muchas opciones al delantero unionista, no obstante Jorge Galán estuvo a punto de ofrecer un grandioso gol de falta directa si el larguero no se hubiese topado en su camino.

El Mensajero reculó queriendo amarrar como fuese el punto que se estaba poniendo a tiro a medida que transcurría el tiempo. Una nueva falta al borde del área propició que Dani Estrada intentase, sin acierto, estrenar su titularidad con un gol y ya de paso el marcador del partido. Ione desbarató nuevamente los planes irundarras y Asier Santana movió ficha. Cinco minutos le quedaban al encuentro cuando Aritz Mujika entró en el terreno de juego, sustituyendo a Mikel Alonso, para acompañar en la parcela ofensiva a Galán.

Pocos minutos por delante, los suficientes para que el veterano pasaitarra marrara dos ocasiones de las que pocas veces se disponen. Un barullo en el área propició que Mujika dispusiera de un mano a mano con Ione. Ocasión que nuevamente desbarató el portero canario despejando al mismisimo Mujika que mandó su segundo disparo, por segunda vez en el partido para los irundarras, al larguero. Partido trepidante en el que la mala fortuna para unos y la suerte para otros obraron el rosco en el marcador.

La segunda jornada en la segunda vuelta deparará dos importantes choques para ambos conjuntos. El Real Unión viajará hasta la capital española, en séptimo lugar en la clasificación con 30 puntos, para medirse al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Estefano e intentar reconciliarse con la portería contraria. Por su parte el CD Mensajero, decimoquinto con 23 puntos, se medirá a uno de sus más inmediatos rivales en la lucha por la permanencia. Recibirá en el Silvestre Carrillo a la SD Amorebieta en un duelo de máxima exigencia para ambas escuadras.