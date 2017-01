El Socuellamos estará sin Javilillo hasta final de temporada

Google Plus

Fuente: socuellamosdigital.com

Se han confirmado los peores presagios en forma de lesión en el Yugo Socuellamos donde Javilillo extremo del conjunto manchego sufre una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha que le tendrá apartado del equipo en principio hasta el final de la presente campaña. Baja muy sensible para un equipo necesitado de puntos en esta segunda vuelta si quiere conservar la categoria, recordamos que en estos momentos el equipo marcha en 16° posición con 23 puntos, los mismos que en Sanse que ocupa la última plaza de descenso directo.

La grave lesión se produjo esta misma semana en el encuentro en el que se midieron al Bilbao Athletic en el Estadio Paquito Jiménez y en el que el filial blbaino se impuso 1-2 con los goles de Villalibre y Núñez. En el minuto 43 de la primera parte Javier Serrano "Javilillo" que arrancó de inicio como titular actuando como extremo derecho tuvo que abandonar el terreno de juego a causa de la lesión siendo sustituido por su compañero Sergio Narváez.

El tiempo estimado de recuperación para una lesión de este calibre de rodilla es de seis meses, un tiempo en el que el ex de La Roda no podrá ayudar a sus compañeros a tratar de conseguir la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. Sin duda una tarea que no será sencilla para el club manchego y más ahora sin un jugador que había entrado en los planes del míster en la primera vuelta de la competición

Ausencia que seguro será muy importante para el equipo ya que el jugador de 27 años que recaló esta campaña en las filas del Yugo Socuellamos tras pasar por equipos como la Arandina, La Roda o El Palo contaba con la confianza del entrenador Ángel García Cosin y había disputado un total de 18 encuentros de los 20 que se han disputado en total. En 12 de ellos había partido como titular y además había conseguido anotar dos goles.