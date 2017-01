Entrevista a Gorka Azkorra: “Si las lesiones nos respetan, el Sestao todavía tiene mucho que decir”

FOTO: JB Monterrey

Desde que el pasado mes de julio se anunciara, juntamente con la del defensor Jon García, su incorporación a las filas del Sestao River, Gorka Azkorra Trueba se convertía en el fichaje que más expectativas generaba en el remozado proyecto verdinegro para la temporada 2016/17. El espigado delantero centro de Sondika regresaba a tierras vizcaínas once años después de abandonarla buscando los minutos que el Athletic Club no podía ofrecerle.

Atrás quedaban los 30 goles conseguidos con el Bilbao Athletic en sus dos primeros años en 2ªB, y que le permitirían un debut efímero en el primer equipo rojiblanco. La fuerte competencia en su puesto le obligó a un largo peregrinaje iniciado en el Recreativo de Huelva y terminado el pasado curso en el Murcia, para sumar un total de 10 equipos repartidos entre la segunda y tercera categoría del fútbol español. Ahora, a punto de cumplir 34 años, y después de una primera vuelta lastrada por problemas físicos, Azkorra confía en recuperar su mejor versión para contribuir a la difícil pero no imposible misión de remontar el penúltimo puesto en la clasificación que su actual equipo ocupa en la actualidad.

PREGUNTA: Ha habido que esperar a 2017 para que haya conseguido su primer gol con la elástica verdinegra. Dicen que nunca es tarde…

RESPUESTA: Pues sí, ha tardado más de lo que esperaba pero hay que tener en cuenta lo poco que he podido participar. Confío que sea el primero de los muchos goles que consiga de aquí a final de temporada.

P: Era su cuarto partido titular, desde que así lo hiciera en Las Gaunas en la jornada 9. 337 minutos en ocho partidos parece insuficiente bagaje para evaluar su rendimiento como verdinegro.

R: Es efecto, después del empate en Logroño no pude volver a participar con el equipo hasta los partidos contra el Leioa y el Fuenlabrada pero saliendo desde el banquillo. No sólo ha sido la cantidad total de minutos sino el intervalo de tiempo transcurrido. No he tenido la continuidad necesaria para adquirir el ritmo de competición adecuado y eso me ha perjudicado. En los partidos sueltos que he jugado creo que he combinado buenos momentos con otros en los que he estado algo 'espeso', pero confío que este arranque de la segunda vuelta confirme la mejora de mi aportación para el equipo.

Momenos previos al debut en pretemporada | FOTO: JB Monterrey

P: Hay cierta intriga sobre los problemas físicos que le han mantenido en el dique seco. El hecho de haber jugado al completo el último partido ayuda a disipar cualquier duda sobre su estado.

R: Personalmente ya hace unas semanas que me encuentro bien, llevo tiempo sin sentir molestias, y espero que así se mantenga la situación en adelante. La pena es que ha coincidido la llegada del parón navideño y no ha haya habido partidos para haber sumado más minutos de los que llevo.

P: Unas lesiones que están siendo el principal hándicap del equipo este año, azotando en gran cantidad y sobre todo a puestos muy concretos al mismo tiempo. ¿En su vasta experiencia profesional había vivido situaciones semejantes, como la de tener lesionados a todos los laterales de la primera plantilla, o ahora, a tres de los cuatro mediocentros?

R: Pues haciendo memoria creo que no he vivido nada parecido, por supuesto problemas graves pero aislados en compañeros, pero no tantos afectados en la misma temporada, en la misma línea, y de larga duración en muchos casos. Sin duda ha sido un lastre en el rendimiento del equipo hasta ahora, pues personalmente creo que el River tiene una buena plantilla, pero eso no cuenta si buena parte de sus efectivos no se encuentran disponibles. Por eso confío en que, si la enfermería se despeja y las lesiones nos respetan, el Sestao todavía tiene mucho que decir en esta segunda vuelta.

P: Es sólo un punto, pero por la forma de haberse producido podría ser el guiño del destino para que este nuevo año cambie la suerte del River. ¿Será éste el punto de inflexión tan anhelado por la afición de Las Llanas?

R: Ojalá. En estos partidos tan igualados cualquier fallo te penaliza; no se pudo ganar pero siempre es mejor sumar que venirte de vacío. La verdad es que se mejoraron las sensaciones con respecto al anterior partido en Fuenlabrada, se puntuó en un campo complicado ante un rival que ha firmado una buena primera vuelta, se peleó hasta el final, y eso sirvió al menos para lograr un punto que te hace llegar con más ilusión si cabe al partido que tenemos en casa esta semana.

P: El desenlace del partido ha recordado, pero a la inversa, el del anterior partido ante el Fuenlabrada, donde el Sestao caía derrotado en el descuento ante un rival en inferioridad numérica.

R: Sin duda. Fue un partido muy raro que al final se nos escapó, y que dejó muy malas sensaciones en el vestuario antes de irnos para vacaciones. Como ya he dicho parece que sólo es un punto, pero deja sensaciones opuestas y sirve para recuperar confianza.

P: Lo cierto es que no es la primera vez esta temporada que el resultado de los encuentros del Sestao se decide en las postrimerías del partido. Son varios ya los partidos resueltos, a favor o en contra de sus intereses en el descuento.

R: Pues sí, de una forma u otra muchos de nuestros partidos se están resolviendo en el descuento’. Conseguimos puntuar ante el Leioa igual que contra el Rayo en el tiempo de prolongación, pero también vimos cómo nos empataban en Logroño un partido que teníamos ganado en la última jugada del partido. La emoción parece asegurada y esperemos que esta semana se vuelva a repetir a nuestro favor.

Primer partido de liga | FOTO: UGS Visión

P: El Sestao River es el equipo menos realizador del grupo, y eso que ha habido partidos como el de Fuenlabrada, en el que acabaron jugando con hasta seis delanteros en el césped. ¿Cómo valora esa estadística desde su perspectiva de jugador llamado a marcar goles?

R: La falta de gol es un debate contínuo y común en buena parte de los equipos de todas las categorías, aunque hay que reconocer que, en nuestro caso, el número de goles que llevamos a favor es muy pobre. Puede haber varios factores que lo expliquen, como el de las bajas que hemos arrastrado, no sólo porque han faltado delanteros, sino porque apenas hemos podido hacer cambios. El juego del equipo se ha resentido y hemos generado pocas ocasiones de gol, aunque ha habido partidos donde hemos llegado muchísimo más que el rival y simplemente no hemos acertado. Si a eso sumamos que empezamos a encajar goles con demasiada facilidad, todo contribuye a una situación de inestabilidad que hay que revertir esta segunda vuelta.

P: Una segunda vuelta que se convierte en una verdadera contrarreloj por la permanencia en la que el primer objetivo del Sestao pasa por no tener apenas margen de error en Las Llanas. No valen los empates ni siquiera ante equipos con el potencial del próximo visitante, el Toledo.

R: La situación es complicada porque cada partido hay que jugarlo como una final, sin margen de error. El potencial del rival nos da igual porque tenemos que ganarlo casi todo, y especialmente en Las Llanas, donde tenemos que hacernos fuertes. Si no somos capaces de eso ante nuestra afición poco tenemos que hacer en la competición.

P: Precisamente el próximo visitante de Las Llanas será el CD Toledo, un rival que le traerá buenos recuerdos por ser uno de los tres equipos ante los que ha conseguido otros tantos hat-tricks en liga.

R: Pues sí, junto al Caudal y el Pontevedra, y creo que fue el primero en mi segundo partido en Segunda B. También tengo que mencionar que fue el equipo que nos eliminó en los últimos playoffs de ascenso a Liga Adelante jugando con el Murcia, por lo que me genera sensaciones encontradas. A ver si les ganamos el sábado para que el balance vuelva a ser positivo.

P: A pesar de su vasta carrera por multitud de equipos, si obviamos las categorías inferiores del Romo, y consideramos Baskonia, Bilbao Athletic y Athletic un mismo club, sorprende que el Sestao sea el segundo equipo vizcaíno en el que ha militado.

R: Sí, comencé de alevín y luego infantil en el Romo, y de ahí hice las pruebas con Lezama donde ya cumplí el segundo año de infantil. Luego cuando salí de Bilbao comencé a pasar por diferentes equipos de 2ª División y 2ªB, siendo el año con el Alavés el que más cerca estuve de aquí.

Cromo de su temporada en el Athletic

P: En el filial del Athletic fue compañero de vestuario entre otros de Tarantino, uno de los capitanes del actual Sestao River. ¿Qué papel ha jugado la presencia en Las Llanas de tantos jugadores forjados en Lezama en su decisión de fichar por el River?

R: Tras mucho tiempo lejos de casa, tenía ganas de volver y surgió la posibilidad de jugar en Sestao. Son circunstancias diferentes pero estoy contento por la confianza que el club ha depositado en mí y espero responder a ella. Por otra parte con Javi Tarantino ya había vuelto a coincidir en Soria, y guardo una buena relación con él. Hablamos en verano y me dio las mejores referencias sobre el club y su historia, aunque, a pesar de que yo llevaba muchos años fuera de Vizcaya, no se me escapaba la solera y el ambiente de un campo como Las Llanas.

P: Siguiendo con esos años de juventud, usted llegó a ser internacional sub19 con la Selección Española de fútbol en la Eurocopa de 2002, con gente como Iniesta o Fernando Torres de compañeros.

R: Con los dos no recuerdo si llegué a jugar pero sí coincidimos en algun que otro entrenamiento. Esa generación es un poco más joven que la mía, en la que estaban el tristemente fallecido Jarque, Arbeloa, Reyes, Sergio García, o Murillo, Jonan o Jon Moya del Athletic.

P: Años de muchos goles en el filial del Athletic, 30 en sus dos primeras temporadas en 2ªB. Quizá su mejor época junto con la tan fructífera de Luego, también en la categoría de bronce, donde consiguió su mejor registro en una temporada con 18 tantos en 35 partidos.

R: Sí, en Lezama siempre destaqué por ver puerta con relativa facilidad, pero luego ya en categoría profesional siempre cuesta más, necesitas una continuidad que a veces me faltó, con excepciones como la de Lugo, por supuesto, o Guadalajara, dos sitios donde las cosas me salieron bastante bien y más he disfrutado

P: Quizás para disfrutar, el recuerdo del debut en Copa de la UEFA con el Athletic en una temporada 2004-05 donde sería alineado hasta en cinco partidos en Primera División. Fue Ernesto Valverde quien le dio la alternativa en un primer equipo donde tenía la competencia de Urzaiz, Etxeberria, Ezquerro o Fernando Llorente.

R: Sí, fue un partido contra el Trabzonspor, aunque lo cierto es que no puedes disfrutar tanto por los nervios típicos del debut. La tensión te puede en esos momentos y hay que esperar a más adelante para poder saborear esos recuerdos. Cuando subí yo estaban Isma, Etxebe, Ezquerro, además de Joseba Arriaga y el propio Fernando que también subió ese año y lo hizo muy bien.

P: Vitoria supuso su regreso a Euskadi, en un Alavés donde compartiría vestuario con el jugador al que en principio parecía que venía a relevar en el Sestao: Jito Silvestre.

R: Estuve una temporada con Jito , un jugador con mucho gol y mucho carisma. Pero cuando yo llegué a Sestao, Jito ya se sabía que no seguía, y no me considero, ni mucho menos, su sustituto en el River.

P: Un año después de la llamada del Deportivo Guadalajara le permite retornar a Segunda División. Tras esa campaña se llegó a rumorear en diversos medios la posibilidad de que el Athletic se hubiese fijado en su retorno para reforzar su delantera.

R: Es normal que cuando las cosas te salen bien la gente se fije en ti, y sí que recuerdo algún rumor porque en aquella época el Athletic tenía problemas en la línea delantera y andaban buscando un refuerzo. De todas formas no tengo datos para demostrar que aquello fuese verdad, así que nunca he dicho nada al respecto.

P: Sus últimos años han sido en la categoría de bronce, primero en el Nastic, y finalmente en el Murcia, su último equipo, donde ha firmado 7 goles en 25 partidos. De La Condomina salió con el doble sabor amargo tanto de no haber conseguido el ascenso como por los problemas internos tras la destitución Juan Manuel Aira.

R: Fue un año que comenzó de manera complicada porque había mucha presión en Murcia y además no arrancamos bien. Conforme pasaron las jornadas le dimos la vuelta a la situación, de forma incluso brillante, aunque las expectativas no terminaron de concretarse, ya que íbamos primeros pero acabamos segundos. Estas situaciones se viven de forma especial en un club como éste, y en un momento ‘caliente’ se decidió cesar al entrenador. Creo que con Aira se tomo una decisión equivocada e injusta, con la que la gente no estuvo de acuerdo, y fue una pena porque manchó un poco una temporada bastante buena. Algo desagradable pero de lo que también se aprende.

P: Precisamente su implicación en ese proyecto y su empatía con el actual míster del Albacete hizo correr el rumor de que el club manchego era uno de los interesados en contratarle en el mercado de verano.

R: Hubo un poco de todo, porque me consta que Aira siempre ha confiado mucho en mí, y además resulta que mi mujer es de Albacete y pasábamos las vacaciones allí. La gente ataría cabos pero realmente no tuve ningún tipo de oferta y yo tenía decidido regresar a carta y no escuchar ningún tipo de ofertas que no fueran cercanas.

P: ¿La innegable ilusión por seguir viendo portería el sábado se puede comparar con la de su primer gol en Segunda B ante el Binéfar, allá por el año 2002?

R: Pues me has pillado, no me acordaba de ese dato. Antes lo recordaba todo y ahora cada vez me cuesta un poco más. Tendré que repasar los archivos.

Azkorra mostró su implicación en el Murcia | FOTO: Photosilver

P: Muchos años han llovido de aquello. Un compañero actual de vestuario, de los que habitualmente le suele marcar en los entrenamientos, comenta que a pesar de la edad a usted todavía se le ven 'cositas’.

R: (Risas). Ya sé quién es el ‘artista’, y le digo que a ver si llega a mi edad jugando como estoy yo. Ya en serio, repito que me encuentro bien, y que igual que cuando estás lesionado y con molestias te sientes fatal y parece que nada te sale, ahora he recargado ilusión.

P: En su carta a los Reyes habrá pedido jugar, marcar y ganar. Queda pendiente el tercer deseo, que. Es de suponer, condicionará el resultado que pronostica para el choque contra el Toledo.

R: Pues habitualmente, y este año más que nunca, sólo he pedido una cosa, que es ganar. Si juego bien, si marco mejor, pero en el club en el que estoy ahora mismo y jugándonos lo que nos jugamos, sólo pido ganar salga quien salga. Es un momento para pensar en el colectivo, aunque a uno le gusta obviamente jugar y aportar cosas para contribuir a ello. El resultado, pon el que tú quieras pero a nuestro favor. Si tengo que mojarme y ser realista, apuesto por el 1-0.