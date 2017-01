Tú a La Palma y yo a California

El Mensajero elige a Kamal para sustituir a Portilla.

El equipo de La Palma mueve ficha rápidamente en este mercado de invierno tras la marcha de Cristian Portilla. El futbolista cántabro recibió una ''oferta irrechazable'' del recién fundado San Francisco Deltas, que se iniciará en la North American Soccer League (NASL).

Su sustituto será Mohamed Kamal, mediocentro proveniente del Racing de Santander. Un jugador de corte defensivo, con buen manejo de balón que no contó con muchos minutos en su paso por cantabria, pero que siempre destacó por su profesionalidad.

Este nuevo centrocampista palmero de origen marroquí salió de la cantera del Real Madrid y pasó por Cultural Leonesa y Huracán Valencia antes de recalar en tierras santanderinas. El club oficializó su fichaje en la tarde del jueves y llegará a la isla en las próximas horas.

Portilla se despide de la afición rojinegra

A sus 28 años, Cristian Portilla deja el CD Mensajero hacia la ''tierra de las oportunidades'' tras 19 partidos (todos ellos de titular). Como así comunicó el club palmero, ambas partes recibieron una oferta que no podían dejar pasar y pronto se pusieron de acuerdo para facilitar su partida hacia EEUU.

El CD Mensajero no ha querido dejarle marchar sin antes darle las gracias por su trabajo en este medio año. A su vez que muestran su orgullo porque un club foráneo se fije en uno de los suyos: “El hecho de que un club de fuera de nuestras fronteras haya puesto sus miras en uno de los jugadores del Mensajero supone todo un prestigio, que motiva para seguir adelante con el trabajo que realiza el club”, recitaba el comunicado del club.

El jugador cántabro, que cambia La Palma por California, ha mostrado su agradecimiento al que ya es su ex equipo con la siguiente carta de despedida:

''Gracias Mensajero, gracias afición, gracias a las peñas, gracias La Palma, gracias a los amigos que aquí dejo. Empezar con “un” gracias resume los 6 meses que hemos estado aquí mi familia y yo.

Me voy a Estados Unidos, pero me voy feliz por cómo me trataron y por saber que di lo mejor de mí. Pertenecí a este histórico club durante 19 partidos y me voy orgulloso de ello. También sé que el Silvestre Carrillo está en buenas manos, los jugadores y cuerpo técnico lo defenderán a muerte para seguir otro año más en 2B. Confíen en ellos hasta el final, yo lo seguiré haciendo desde la distancia.

Un abrazo y mil gracias, nos volveremos a ver...

¡Da gusto ser del Mensajero!''