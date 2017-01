Google Plus

Owusu, Lolo y Javi Gómez eclipsan a Roberto | Foto: Laura Pérez

El Toledo comenzó la temporada con cuatro delanteros en sus filas. Sin embargo, aunque sigue manteniendo a esos cuatro delanteros, hay uno de ellos que últimamente no suena en las orillas del río Tajo, y ese delantero es de Roberto García, el único que ya militaba en el Club Deportivo Toledo antes del mercado veraniego.

Los números del delantero madrileño en la primera vuelta son los que han dictado sentencia El segundo máximo artillero de la temporada pasada del club verde (por detrás de Juan Esnáider, actualmente en el Lausanne Sport de Suiza, quien dejara doce tantos) no se encuentra en el mejor momento de su carrera. Esta temporada, Roberto ha jugado quince partidos, de los cuales sólo cinco ha empezado de inicio. No son muchos minutos; aún así, todavía no ha estrenado su casillero goleador en la vigente temporada.

Números rojos para un delantero que la temporada pasada fue decisivo. Jugó 33 partidos, de los cuales en sólo cuatro estuvo como suplente (ante las diez suplencias que lleva en media temporada), y consiguió marcar ocho tantos. Los ocho tantos que marcó no pasaron desapercibidos, pues el veterano jugador dio veinte puntos al club toledano de los 63 que acabaría consiguiendo, lo que viene a ser lo mismo, casi la tercera parte de los puntos del Toledo en la temporada 2015/16.

Su entrenador Onésimo Sánchez ha comentado ante los medios de comunicación sobre el tema de sus continuas ausencias: "No es que tenga un problema físico. Es un jugador que nos tiene y va a dar cosas. Sin embargo, ahora hay bastante competencia y su momento llegará. Tanto Owusu, como Javi como Lolo están teniendo un buen nivel durante la temporada. Es un grandísimo profesional, pero lleva veinte pretemporadas en sus espaldas, por lo que el rendimiento no es el mismo".