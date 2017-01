Thaylor finaliza su cesión en la Unión Deportiva Logroñés

Thaylor deja de pertenecer a la Unión Deportiva Logroñés

En la noche del 12 de febrero, la UD Logroñés hizo oficial el acuerdo para finalizar la cesión de Thaylor Lubanzadio. El atacante bilbaíno, de 22 años, no ha dado el rendimiento que se esperaba en Las Gaunas. Por eso, el conjunto riojano ha querido prescindir de sus servicios tan prematuramente.

El bilbaíno comenzó su carrera en el Danok Bat. En 2012, el vasco fichó por el Celta de Vigo. En su primer año por tierras gallegas, Thaylor formó parte del equipo juvenil, pero al año siguiente ascendió de categoría, pasando a militar en el Celta B. El vizcaíno permaneció dos temporadas en el filial céltico, consiguiendo jugar 54 partidos, anotando 8 goles y siendo un hombre importante en Vigo. Pese a las intenciones del Celta por renovar su contrato, Thaylor decidió volver a Euskadi, recalando en la Sociedad Deportiva Eibar.

Sin hueco en Ipurúa

Durante la pretemporada, Mendilibar descartó al atacante y le obligó a buscarse destino para foguearse y seguir cogiendo experiencia. Así, Thaylor acabó jugando en el filial armero: el CD Vitoria, de Tercera División. A final de temporada, Mendilibar ofreció al jugador más confianza y le aseguró que en el futuro podrían contar con él. Pero una vez más , el vasco tuvo que buscarse salida. Esta vez muy cerca de su casa, acabó cedido en la UD Logroñés.

Lo que parecía una buena oportunidad para el club y el futbolista, acabó por ser media temporada llena de despropósitos. Thaylor no ha demostrado su fútbol en Las Gaunas. Salvo escasos chispazos de calidad, sus actuaciones sobre el verde han sido bastante decepcionantes. En lo que va de esta temporada, el extremo ha vestido en trece ocasiones la elástica blanquirroja, no habiendo conseguido anotar un solo tanto. Lo que está claro es que Thaylor no se ha adaptado al Logroñés, aunque eso no quiere decir que no tenga calidad. Sin ir más lejos, el vizcaíno fue seguido por el Athletic Club en 2013.