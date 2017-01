Previa Bilbao Athletic - SD Zamudio: tan cerca, tan lejos

Derby intenso el que se espera en Lezama / Fotomontaje: VAVEL

Lezama se prepara para recibir al vecino. La localidad, limítrofe a Zamudio, albergará uno de los derbys más cercanos que existen en la actualidad. No en vano, las instalaciones del Athletic y Gazituaga solamente las separa 2.9 kilómetros. Un viaje cómodo tanto para ir como para volver. Lo cierto es que a pesar de esta cercanía geográfica, la diferencia en cuanto a lo deportivo entre ambos conjuntos es más que notable. Los cachorros ocupan posiciones de play-off actualmente. Tras su victoria en Socuéllamos, el filial rojiblanco se cuela en la tercera plaza con 31 puntos y aspira a terminar la temporada lo más arriba posible. Por su parte, el Zamudio, sigue en el fondo de la clasificación. Los pupilos de Gorka Rueda siguen sin dar con la tecla y atesoran solamente 13 puntos, estando la salvación a diez. Es por ello que se espera un derby entretenido en las instalaciones del Athletic Club.

"A seguir arriba"

El triunfo en Socuéllamos ha dado alas al Bilbao Athletic. El equipo rojiblanco ha comenzado el 2017 de la mejor manera, con una victoria en un feudo complicado como el Paquito Jiménez (donde hasta el fin de semana pasado, ningún equipo vasco había ganado) que le servía para volver a colarse entre los cuatro mejores de la tabla. Los chicos del Cuco Ziganda volvían a vencer a domicilio, algo que no lograban desde el pasado 16 de octubre, cuando se impusieron al Navalcarnero por la mínima. De esta forma, el filial tratará de refrendar este triunfo con otros tres puntos. Para la cita del domingo, Cuco en principio no contará con Unai Simón. El guardameta viaja el sábado hasta Leganés para estar con el primer equipo tras la lesión de Arrizabalaga. No será nada nuevo para el joven meta, ya que esta semana se desplazaba hasta Barcelona para el partido de vuelta de los octavos de final en el Camp Nou. El que seguro no será de la partida, será Tarsi, ya que en Socuéllamos veía la quinta amarilla de la temporada.

"Los problemas crecen"

El tiempo se le echa encima a la SD Zamudio. El conjunto del Txorierri afronta una auténtica contra reloj si quiere continuar el curso que viene en la categoría de bronce. Los pupilos de Gorka Rueda, solamente han sido capaces de sumar un punto lejos de Gazituaga (el logrado en Leioa), es por ello que comenzar a sumar a domicilio se antoja clave si el equipo quiere escapar de la quema. Los ánimos no están muy desatados en Zamudio, ya que el conjunto de la localidad llega a esta importante cita tras caer en la ida de los octavos de Copa RFEF ante el Sporting B por 0-2. La derrota ante los asturianos, equipo que milita en el grupo segundo de Tercera, ha dejado tocados a los de Gazituaga, es por ello que buscan resarcirse con un triunfo que significaría dar un golpe sobre la mesa. Para el choque del domingo, Gorka Rueda no podrá contar con De Eguino, quien causará baja debido a la acumulación de amonestaciones.

Estrellas del partido

Sin lugar a dudas, el Bilbao Athletic cuenta con una clara amenaza en sus filas, Asier Villalibre. El delantero gernikes está cuajando una gran temporada, ya que con ocho dianas, se encuentra entre los máximos goleadores del grupo segundo. El punta de los rojiblancos ha comenzado el año aportando, como sabe, goles a su equipo. No en vano, uno de los dos tantos logrados el pasado fin de semana por los cachorros, llevó su firma. Asier tendrá este domingo la vista fijada en el Zamudio, equipo al que ya sabe lo que es marcarle. En el partido de la primera vuelta, el delantero de los bilbaínos lograba un gol importante, ya que adelantaba a los suyos en los compases finales del choque y a la postre, los puntos volaron hasta Lezama. El Zamudio pues, ya ha sufrido a este joven futbolista.

Por su parte, el Zamudio también cuenta con talento en su plantilla. Julen Huidobro intentará ser la brújula de su equipo y tratar de ser quien lleve las operaciones para la transición defensa-ataque de los zamudiarras. El joven futbolista bilbaíno, de muchísima calidad, intentará generar problemas en la zaga rojiblanca gracias a su calidad y visión de juego. El ex del Danok Bat y del Arenas, será la voz mandante en la medular. Un claro ejemplo de la filosofía que ha llevado al Zamudio a la categoría de bronce. Futbolista joven y con mucho gusto por la pelota. Jugón.

Posibles alineaciones

Bilbao Athletic: Unai Etxebarria, Sillero, Núñez, Odei, Andoni López, Agirrezabala, Olaetxea, Nolaskoain, Bengoa, Córdoba y Villalibre.

Zamudio: Barandiarán, Mikel Garmendia, Lozano, De Gregorio, Galdós, Larrazabal, Huidobro, Revuelta, Arman, Alday y Luariz.