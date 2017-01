Manzano y Gaffoor hablan en rueda de prensa

Mickael Gaffoor mira a los aficionados del Albacete en la celebración de un gol ante el Barakaldo (foto realizada por Ángel Chacón para Vavel)

El lateral alcarreño Diego Manzano y el central francés Mickael Gaffoor comparecieron ante los medios de comunicación albaceteños este jueves después de la sesión matinal que realizó el primer equipo del Albacete Balompié en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

Manzano: "Voy a intentar llegar a este fin de pero con calma"

Manzano explicó que arrastra unas molestias en la rodilla que se las provocó a consecuencia de un mal golpeo de balón y detalló que "ayer intenté probar pero sigo con molestias, voy a intentar llegar a este fin de semana pero con calma".

Cuestionado acerca de la buena dinámica en la que está inmerso el equipo, el jugador señaló que"los dos resultados malos ante el Socuéllamos y el Castilla no empañaban la primera vuelta, el inicio de año fue el soñado pero no nos podemos despistar porque rápido están el Toledo y el Real Unión para arrebatarnos el liderato".

En cuanto al rival que visita el Carlos Belmonte esta jornada, la Real Sociedad B, señaló que "es un equipo peligroso, es un filial y ya sabemos cómo se las gastan estos tipos de equipos ya que tienen velocidad y calidad y te pueden hacer mucho daño".

De los últimos partidos disputados, manifestó su conclusión de que "todos los rivales están jugando contra nosotros como si no les quedaran más partidos que jugar, todo el mundo quiere ganar y sacarle puntos al líder pero nosotros tenemos que estar concentrados para que ningún equipo, sobre todo aquí, rasque ningún punto".

Para acabar su intervención, Manzano evitó hablar de posibles rivales y de preferencias de cara a los Play-Offs de ascenso a Segunda División : "No miramos a los otros grupos,tenemos que centrarnos en acabar primeros y ganar todos los partidos, la única forma de seguir con esta dinámica es no bajar los brazos y seguir concentrados como hasta ahora."

Gaffoor: "Quiero empezar a ayudar al equipo en la faceta goleadora"

El francés declaró, en la línea de su compañero, que "hemos empezado bien el año, estamos contentos pero aún queda mucho por delante y tenemos que seguir mejorando" y además añadió que "y si lo hacemos quedamos primeros seguro, siempre hay margen de mejora".

También insistió en evitar relajación en los próximos partidos porque, a pesar de la renta de cinco puntos sobre el inmediato perseguidor en el grupo, el Toledo, indicó: "Sabemos que si nos relajamos un poco los perseguidores nos aprietan"

Respecto al filial txuri-urdin, Gaffor habló del partido de la primera vuelta en Zubieta: "Fue un partido raro porque en la primera parte de la primera vuelta fuimos muy superiores, sí que es verdad que en la segunda sufrimos mucho y estuvimos a punto de perder, con lo que este partido hay que afrontarlo como esa primera parte porque son jugadores jóvenes, rápidos al espacio y no me pareció que fuera un equipo para estar abajo aunque los filiales nunca sabes cómo van a responder".

También evitó hablar de los equipos que juegan en los otros grupos y juzgar qué equipos se prefieren en una hipotética eliminatoria en la fase de ascenso a Segunda División afirmando que "sólo me interesa no pasar apuros para conservar el liderato ya que queda muchísimo".

Para acabar, fue preguntado si le gustaría marcar algún gol con el Albacete ya que aún no lo hecho y Gaffoor se lo tomó con humor: "Aún no he marcado, me gustaría empezar a ayudar al equipo en ese sentido, me fastidia que un lateral lleve más goles que yo" dijo entre risas.