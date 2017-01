El Socuéllamos tratará de aguar el centenario

El Socuéllamos se la juega frente al Barakaldo

Buscará el Socuellamos este domingo aguarle la fiesta del centenario (1917-2017) al Barakaldo. En plena celebración de estos cien años de la creación del club, los socuellaminos tratarán de rascar puntos en Lasesarre. Tarea difícil para los ciudadrrealeños que han sumado solo una victoria fuera de casa y están en plena lucha por la salvación. Cosín en la previa del partido decía que: "El no haber conseguido aún vencer fuera esta temporada, nos obliga a dar un buen nivel, en un gran escenario como es Lasesarre contra un gran equipo"

"Duros y muy rocosos"

El técnico de Alcázar de San Juan también afirmó analizando al club rival, diciendo que son "rocosos y muy seguros", que trabajan bien el balón parado y la estrategia, apoyándose en segundas jugadas y que practican "un fútbol directo y rápido, en donde destaca el bloque". Frente a esto, el Socuéllamos debe de seguir la tónica que siguió en su partido ante el Bilbao Athletic: no dar un balón por perdido y tratar de presionar al rival cuando no tienen el balón. Eso sí, deberán de aprovechar mejor sus ocasiones de gol, porque si no las materializas, pasará como el partido frente a 'los cachorros', y no sumas ningún punto en tu casillero.

Nuevas incorporaciones llegan a Lasesarre

Al Barakaldo han llegado esta temporada jugadores como Txusta portero procedente del Real Unión, Alberto Oca de La Roda, Álvaro Garrido del Socuéllamos, Mikel Juaristi del Amorebieta, Igor Arnáez del Sestao, Iriondo del Real Unión, Oscar Pérez de Las Palmas o Xabi Galán del Portugalete.

También se han incorporado al equipo vizcaíno otros futbolistas como Deco del Atlético Malagueño, Carmona del Cádiz, Vitoria del Burgos, Primi del Elche Ilicitano o Lander Yurrebaso del Leioa, entre otros.

Enfermos y sancionados

El equipo socuellamino irá tan solo con 17 convocados ya que no puede contar con Javilillo por lesión y Juan Calahorro por sanción, y además, varios jugadores de esos 17, van con problemas físicos y otros, según informan fuentes ajenas al club, con gripe. Así pues, el once del equipo socuellamino podría ser el formado por: Kevin Ulbrich; Carlos García, Jacinto, Alcañiz, Zurdo; Salva, Jesús García, Narváez, Kike Domínguez; Cortell y Dieguito. Seis jugadores del mismo se encuentran al borde de la suspensión por estar a una cartulina de cumplir el ciclo de cinco.

"A darlo todo"

También el técnico Ángel García Cosín afirmó que "Iremos a por ellos, a muerte, a darlo todo, con el fin de hacernos fuertes, compitiendo al máximo, dando el cien por cien, si queremos tener éxito, como o ocurrió contra el filial del Bilbao".

El partido será a las 18:00 y lo dirigirá el colegiado asturiano Fernández Pérez.