El Toledo jugó 'de prestado' en Sestao

Google Plus

Los toledanos se disfrazaron de Sestao el sábado | FOTO: JB Monterrey

Una imagen para el recuerdo, y no precisamente en lo futbolístico, dejó el CD Toledo en su reciente paso por el Municipal de Las Llanas para jugar el encuentro de la pasada jornada de liga en el Grupo 2 de Segunda B. Los colores blancos en la camiseta y pantalón con los que los pupilos de Onésimo Sánchez saltaban al campo del Sestao poco antes de las cuatro de la tarde del sábado no pasaban inadvertidos para los aficionados propios y extraños: a los propios, porque no acertaban a traducir la novedosa publicidad y lemas en euskera que adornaban los colores que durante mucho tiempo fueron clásicos del segundo uniforme del Toledo; a los ajenos, porque reconocían en el equipo visitante la segunda equipación que utiliza el Sestao River para los partidos de fuera de casa que lo precisan, la misma que hubieron de usar al rendir visita al Salto del Caballo a comienzos de la primera vuelta.

El escudo del centenario destaca en la camiseta |FOTO:JB Monterrey

No por excepcional dejó de sorprender un hecho que ya advirtieron incompatible con su futura visita a Las Llanas algunos seguidores del propio Toledo, cuando el club hacía en agosto la presentación oficial de su nueva equipación para la temporada 2016/17. El cambio de marca deportiva propició un diseño, donde lógicamente se mantenía como primera vestimenta la histórica camiseta verde, pantalón blanco y medias verdes, pero con novedades en su segundo unifome, que pasaba de la camiseta rosa a un negro total, e incluso el tercero, destinado a la Copa del Rey, de color grisáceo con tonos verde pistacho sobre los hombros.

El tema quedó en el cajón del olvido pero resurgió con fuerzas en los medios de comunicación locales, como si de una primicia se tratase, en la semana previa al viaje a Sestao, de tal forma que, según aseguraba el propio club desde las redes sociales, desde Toledo se ponían en contacto con el trío arbitral designado para la ocasión con el fin de obtener el visto bueno para usar la tercera equipación en Sestao.

Sin embargo el exceso de confianza, o falta de previsión según se mire, jugó una mala pasada a los representantes del Toledo cuando en los prolegómenos del partido el colegiado del choque, el castellano-leonés Arias Rodríguez, descartaba in situ la posibilidad de que el equipo visitante usara un uniforme tan oscuro que prestaba a confusión con los típicos colores verdinegros del equipo local. Según consta en acta el delegado visitante presentó en vano las dos restantes equipaciones, al persistir el evidente problema de excesiva coincidencia de colores. Al club castellano-manchego se le ocurrió incluso solicitar a su rival que renunciara a su primer uniforme para permitir al Toledo usar el suyo, propuesta que el club anfitrión declinó.

El Toledo jugó de rosa el año pasado |FOTO: íñigo Larreina

Así las cosas, no le quedó otro remedio al once toledano que homenajear improvisadamente a su centenario anfitrión con su segunda camiseta conmemorativa. Molestias aparte, las del patrocinador oficial del Toledo marginado en un partido retransmitido por TV, las relativas a la adaptación de cada jugador a un tallaje diferente al habitual, así como la irregularidad consentida con los dorsales, que culminó con la titularidad de Israel Castro con el 12 en lugar de un desaparecido 6. La incómoda situación quizás explique que los capitaneados por De Lerma declinaran la invitación de los fotógrafos para que el once posara momentos antes de empezar, aunque, como broche final, la insólita indumentaria propiciaría la paradoja de que en el segundo tiempo el flamante fichaje del mercado de invierno, Canario, hiciera su debut con el Toledo vistiendo la misma camiseta que hacía menos de un año había defendido en ese mismo estadio.