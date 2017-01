Owusu tiene opciones de salir en este mercado invernal

Google Plus

Owusu celebrando un gol en Copa | Foto: Laura Pérez.

Owusu puede tener los días contados en el Club Deportivo Toledo. El jugador ghanés, el cual comenzó la temporada como jugador del filial, tiene ofertas de equipos de categoría superior, y hasta que no se cierre el mercado, el jugador podría salir. Sin embargo, la situación no es nada fácil debido a terceros, por lo que el futuro de Owusu en el conjunto capitalino se encuentra eclipsado.

En relación a los terceros, Owusu pertenece al Sporting de Accra, de Ghana. Al ser fichado, en su contrato se incluyeron tres años. De estos tres años, el actual se haría efectivo en forma de cesión, y los dos restantes se ejecutarían si el director deportivo del Club Deportivo Toledo, Joaquín Sorribas, abonaba la opción de compra pactada con el club ghanés antes del 30 de junio de 2017. He aquí la dificultad de la operación.

Si Sorribas abona esa cantidad, en un hipotético traspaso el club africano también querría dinero. La clausula sobre el jugador sería necesaria de pagar, pues si no no saldría del club toledano. Estableciendo esta situación como común denominador, los clubes interesados no podrían desembolsar por la dificultad de la operación; puesto que la operación es más complicada que lo que puede parecer. Por tanto, por activa o por pasiva, a día de hoy Owusu está bloqueado en Toledo.

Entre los dispuestos a hacerse con el jugador, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone es el que suena con más fuerza y se encuentra como primer candidato. Al Cholo le gusta, pero lo dejaría para el filial. El filial está en Tercera, por lo que dificulta la adquisición del jugador, ya que de darse su salida, el jugador no quiere jugar en una categoría menor.

Tras 21 jornadas disputadas en el grupo II de la Segunda División B, el jugador de 19 años ha anotado cinco goles, siendo el segundo máximo goleador del equipo en la competición doméstica por detrás de Lolo Plá, el cual ha marcado seis; en Copa, el ghanés ha logrado dos goles. Un total de siete goles para el jugador revelación de la plantilla toledana, compartiendo la máxima artillería del equipo con Lolo.