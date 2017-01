Saavedra: "Me han hablado maravillas de este club"

Google Plus

Carlos Saavedra ficha por el Socuéllamos | Foto: YUGO UD Socuéllamos

Baile en la portería del Socuéllamos. El pasado 17 de Enero, se daba la noticia de que el guardameta Javi López causaría baja en el equipo tras pedir la carta de libertad para fichar por el Villarrobledo, actual tercer clasificado del grupo 18 de la Tercera División. El de Mora había llegado al club ciudadrrealeño en la temporada 2015-2016 y había cuajado una buena primera campaña con 21 goles en 19 partidos. Este curso, ha jugado 7 partidos y ha recibido 13 tantos.

Pocas horas más tarde, el conjunto socuellamino anunció la incorporación del portero Carlos Saavedra, ex-jugador del Extremadura UD. El madrileño de 31 años había recalado en el club a principios de temporada y llevaba 12 partidos disputados con 24 goles en contra. Tras su primer entreno bajo las ordenes de Cosín, hemos podido hablar con él y le hemos preguntado si se ve titular hoy en el partido frente al Linares, ya que Kevin está tocado del hombro, y nos ha dicho que: "Yo ayer entrené con el grupo y estoy disponible para el míster. El decidirá esta tarde, pero en principio la ficha con el reconocimiento estará disponible así que estaré a disposición del entrenador".

También, le hemos preguntado acerca de por qué ha elegido el Socuéllamos y nos ha dicho que: "He tenido compañeros que han jugado aquí como son José Rodríguez y Salva, que sigue con nosotros. Me han hablado maravillas de este club así que el lunes cuando me llamó el secretario técnico llegamos a un acuerdo rápido."

Saavedra también nos ha afirmado que lo principal para ellos es salir de los puestos bajos de la tabla. "Creo que tenemos plantilla para estar en posiciones más altas y estoy convencido de que se va a conseguir".

Esta noche, a las 20:00h. en el Paquito Jiménez, vuelta de los octavos de la Copa Federación. En la ida, resultado favorable para los de Cosín con un 1-2.