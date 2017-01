Athletic Club "B" - Albacete Balompié: duelo en la cumbre

Google Plus

Athletic Club "B" y Albacete Balompié se enfrentan en Lezama en un partido crucial para los intereses de ambos conjuntos. El Alba, situado en primer lugar de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, visita a los catxorros tras cosechar su primera derrota en el Carlos Belmonte la pasada jornada ante otro filial vasco, la Real Sociedad B.

Por su parte, el conjunto del "Cuco" Ziganda llega al partido en un gran estado de forma, pues no conoce la derrota en los últimos seis partidos y en 2017 cuenta sus dos encuentros con sendas victorias ante el Socuéllamos y el Zamudio. El partido es vital para los rojiblancos puesto que de ganar a los manchegos se situarían a tres puntos de la cabeza de la liga.

Fortín en las áreas

Tanto vascos como manchegos pueden presumir de ser muy sólidos defensivamente y encajar una media de menos de un gol por encuentro. El conjunto del "Cuco" Ziganda es el tercer equipo menos goleado de la categoría, pues solo ha recibido 18 dianas en contra tras 21 jornadas disputadas. Además, la gran dinámica de resultados se ha visto acompañada de un gran rendimiento defensivo, pues en los últimos cinco encuentros disputados, el Bilbao Athletic tan solo ha encajado dos tantos.

Por parte del Alba, los manchegos es el equipo menos goleado de la categoría con once tantos recibidos en 21 jornadas de liga y, además, el máximo goleador con 36 goles, promediando así una media de casi dos goles por partido. Sin duda, una de las claves del encuentro pasa por el buen rendimiento defensivo de ambos conjuntos, algo que los ha acompañado en el resto de temporada.

Los catxorros quieren hurgar en la herida

Los púpilos del "Cuco" Ziganda quieren hurgar en la herida de los manchegos tras los irregulares resultados cosechados en los últimos cuatro partidos ligueros por los de Aira, en los que han conseguido cinco puntos. El Alba no pasa por su mejor momento y no tendrá nada fácil lograr la victoria en Lezama. Sin embargo, la sensible baja de Villalibre por parte de los rojiblancos, convocado para el primer equipo ante la falta de efectivos, hará más díficil la tarea de derribar el fortín defendido por Tomeu Nadal.

A pesar de los últimos encuentros, Aira no se preocupa por los resultados y confía en sacar algo positivo aunque el Bilbao Athletic "llega con una buena dinámica y no será fácil, como no lo es ningún encuentro", ha declarado el técnico berciano en rueda de prensa previa al choque.

Arbitrará Julio Fermín Leo Ollo

El partido se disputará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Lezama situado en la provincia de Bilbao. El colegiado designado por la RFEF para este encuentro es el Navarro Julio Fermín Leo Ollo. Con 37 años, el árbitro natural de Pamplona dirigirá su octavo encuentro en esta temporada. Asimismo, Leo Ollo afronta su décima temporada en la categoría de bronce del fútbol español, arbitro más que experimentado en la Segunda División B.

Convocatorias Athletic Club "B" - Albacete Balompié

El filial vasco recupera a Noloskoain tras su convocatoria por la sub-19 y el portero titular, Unai Simón, sigue concentrado con el primer equipo. Además, Villalibre también será baja por la convocatoria realizada por parte de Ernesto Valverde.

En el Albacete, Eneko Eizmendi se ha caído de la convocatoria ante su más que probable salida del club. La buena noticia es la recuperación de Aketxe tras tres meses en el dique seco, por lo que se espera que el ariete dispute unos minutos en Lezama. El nuevo fichaje del Alba, Iván Sánchez no ha entrado en la convocatoria a la espera de la salida de algún efectivo blanco.

Posibles onces iniciales

Athletic Club "B" (4-3-3): Etxeberria; Agirrezabala, López, Núñez, Unai Bilbao; Bengoa, Guruzeta, Nolaskoain; Oteo, Olaetxea, Córdoba.

Albacete Balompié (4-2-3-1): Tomeu Nadal; Arroyo, Gaffoor, Delgado, Galas; Dani, Galvez, Rovirola; Héctor, José Fran y Aridane.