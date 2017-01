Entrevista. Aitor Córdoba: ‘Perder tantos puntos en los últimos minutos no era normal'

Google Plus

FOTO PORTADA: insiga (SD Leioa)

Aitor Córdoba Querejeta es una rara avis en el cada vez más complejo panorama de la Segunda División B. El hermano mayor de la saga de futbolistas que completan Íñigo y Asier –ambos enrolados en el Athletic – es el único canterano que integra el primer equipo de la SD Leioa. En el modesto club vizcaíno de la Margen Derecha del Nervión el espigado defensor bilbaíno ejerce con apenas 21 años como capitán de un plantel donde la mayoría de sus compañeros le superan en edad, que no en experiencia. No en vano el 'katxorro’ asume los galones en un vestuario que amalgama a cántabros, riojanos, mallorquines, andaluces, catalanes y por supuesto vascos, avalado por una trayectoria que contempla el ascenso desde Tercera y las tres temporadas ya de los leioztarras en 2ªB. Una categoría donde se ha hecho un fijo en las alineaciones de los dos técnicos que ha conocido el banquillo de Sarriena - David Movilla, primero, e Igor Gordobil hasta la fecha – hasta convertirse en el jugador con más partidos con la camiseta azulgrana en este exitosa etapa.

PREGUNTA: Después de haber perdido seis puntos en los últimos tres partidos, ya le tocaba al Leioa cambiar la suerte en los minutos finales de los partidos, para imponerse a domicilio el pasado domingo a la UD Sanse.

RESPUESTA: Sí, era un tema que ya se estaba comentando en el vestuario. Al principio te lo tomabas un poco con gracia, pero ya tras encadenar varios partidos empiezas a darle vueltas y pensar que no sólo es tema de suerte sino de que haces algo mal en ese momento del partido. Ya nos estaba empezando a costar afrontar esos instantes finales, porque ciertamente perder tantos puntos en los últimos minutos no era normal, y menos en tantas jornadas seguidas. Por fin este fin de semana, tras una primera parte muy mala, en la que hay que admitir que no estuvimos a la altura, tras el descanso nos supimos reponer y obtuvimos el premio gracias al gran gol de Xesc.

Derbi fraternal con Íñigo Córdoba

P: Primera victoria de 2017 y la racha del Leioa que se amplía a siete partidos, encumbrándolo a posiciones de playoffs. Quieren seguir demostrando que el premio a equipo revelación del grupo 2 en la encuesta de VAVEL no fue gratuito.

R: Estar en playoffs ahora es todavía anecdótico, porque quedan aún 17 jornadas por disputar. Esto es muy largo, y seguimos teniendo claro que nuestro objetivo es la permanencia. Vamos a tener que pelear muchísimo para conseguir los puntos necesarios, y si llegamos a esa cifra con margen de tiempo, perfecto. Si no, a luchar hasta el final como hemos hecho los dos años anteriores.

P: Un momento dulce para el Leioa, que todavía podía ser mejor, ya que si no hubieran perdido tantos puntos, como hemos comentado, en los minutos finales, se podía decir, sin exagerar, que encabezarían la clasificación.

R: Hemos tenido que sufrir mucho, reflejo de que todos los partidos son durísimos en esta categoría, y desde el primero hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa. No recuerdo un partido que hayamos ganado esta temporada sin haber sufrido, y en los que hemos perdido o empatado ha sido el rival quien también ha sufrido. Es un grupo muy apretado donde cualquiera es capaz de sacar puntos en cualquier campo.

' El cambio de Movilla a Gordobil se hizo sobre todo extraño por el vacío que dejó en Sarriena '

P: Si tuviera que resumir en dos palabras las claves del éxito de este sorprendente Leioa, ¿compartiría las de ‘solidaridad’ y ‘eficacia’ ?

R: Sí. Sin duda. Somos un equipo muy solidario, en el que sabemos que tenemos que correr todos muchísimo para ganar cualquier partido. Corremos todos por todos, y si vemos que el compañero no puede, corremos más para compensarlo. Estamos mentalizados de que si no hacemos eso somos un equipo que lo pasaríamos muy mal.

P: Entre tantos equipos de Vizcaya celebrando su ‘Centenario’, conocerá el dato de que el próximo partido en Sarriena ante el Navalcarnero el Leioa cumplirá sus 100 partidos en 2ªB. Un aliciente más para que prosiga la racha.

R: La verdad es que desconocía el dato, aunque sabía que andábamos rondando esa cifra. Es un partido muy importante, donde nos jugamos mucho ante un rival directo al que además conseguimos ganar en su casa en la primera vuelta. Sería muy importante sacar los tres puntos y meterles más distancia como ya hicimos la pasada semana ante el Sanse.

P: Y de todos estos partidos en 2ª B usted ya ha disputado 85. Si le respetan las lesiones parece encaminado a ser usted también centenario en la categoría poco antes de cumplir los 22 años el próximo mes de mayo.

R: Eso es complicado,ya que, como dices, tendrían que respetarme las lesiones, que el míster me alineara en todos los partidos, no tener tarjetas, ...La verdad es que estoy muy contento en el Leioa, con tantos partidos en tres temporadas con ésta, y disfrutando mucho por lo que estoy viviendo.

P: Cuando David Movilla le hace debutar en Bermeo en Tercera División ¿ qué habría pensado si le dicen que cuatro temporadas después habría de participar en el ascenso del Leioa a Segunda B, jugar la Copa del Rey y convertirse en titular de un equipo que ahora mismo se encuentra en zona de playoff?

R: Impensable. El mero hecho de estar jugando en 2ªB ya era impensable, más grande aún todo lo que viene acompañado. Y todo lo que venga bienvenido sea.

Su gol en Gal evitó el descenso

P: Fue Movilla quien le sube al primer equipo y no sólo le consolida en el once titular sino que lo hace estrenarse como capitán, con sólo 19 años y apenas tres meses jugando en 2ªB. ¿Qué nos puede decir sobre su relación con el hoy míster del Barakaldo?

R: Yo siempre voy a hablar bien de David; todo son palabras de agradecimiento hacia él. Confió mucho en mí desde el primer entrenamiento que me subió cuando estaba en juveniles. Depositó esa confianza que ningún otro míster había demostrado, y yo di todo para agradecérselo en el campo.

.' Tenemos una de las mejores parejas de centrales de toda la categoría '

P: La marcha de Moviila parecía suponer un antes y un después para un club como el Leioa; algunos pronosticaban que se resentiría, pero tras la llegada de Igor Gordobil no sólo pudo mantenerse en su segunda temporada sino que en ésta el Leioa ha firmado su mejor primera vuelta con 29 puntos. ¿En qué se diferencia el Leioa de una y otra etapa?

R: Es muy difícil esa pregunta, y no creo que se pueda comparar la experiencia con ambos entrenadores. El cambio de David a Igor se hizo sobre todo extraño por el vacío que dejó en Sarriena; se echaba de menos verlo por las instalaciones como era costumbre. Ahora David está en Barakaldo, donde hizo una espectacular temporada el año pasado, mientras a nosotros nos tocó sufrir. Esto es el fútbol, y ahora nos toca a nosotros aprovechar nuestro momento, que estamos 'con la flechita hacia arriba' como se dice.

P: Con Gordobil está alternando la posición de central con la de mediocentro defensivo. ¿Dónde se encuentra más a gusto? ¿Había jugado con anterioridad ahí?

R: En categorías inferiores ya había jugado de mediocentro aunque es verdad que con David terminé jugando más de central. El año pasado ya alterné ambos puestos con Igor según las necesidades del equipo. Lo importante es jugar y cuando las cosas van bien estás cómodo donde sea.

P: Cuando usted juega en el centro del campo, el Leioa puede presumir de una pareja de centrales formada habitualmente por Aitor Arregi y José Picón. ¿Le parece exagerado decir que no tienen nada que envidiar a ninguna otra pareja de todo el grupo 2?

R: Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una de las mejores parejas de centrales,me atrevo a decir, no ya del grupo sino de toda la categoría. Tienen mucha calidad, se compenetran muy bien, dominan el juego áereo y hasta aportan sus goles al equipo. Lo están haciendo genial y estamos muy contentos con ellos.

P: Uno por sanción, el otro por lesión, podrían perderse el próximo partido, y no son los únicos defensas con problemas físicos. Desde la pretemporada el tema de las lesiones ha sido uno de los hándicap con los que ha partido un equipo que, a pocos días del inicio de liga, apenas contaba con 15 jugadores disponibles.

Debut en 2ªB en Fuenlabrada

R: Es el handicap de tener una plantilla corta como la del Leioa. Nosotros lo sabíamos, el cuerpo técnico lo sabía, también la dirección deportiva del club...Tiene sus desventajas pero también te da otras cosas en el vestuario. De momento nos estamos sabiendo sobreponer, y aunque son importantes las bajas de Arregi o alguno más que está entre algodones y no sabemos cómo llegarán al fin de semana, creo que tenemos gente para suplir esos puestos. En el vestuario hay plena confianza salga quien salga: tiraremos para adelante e iremos a por los tres puntos si hay suerte.

' Me tocó debutar en 2ªB en Fuenlabrada cubriendo a Pachón '

P: Hablando de lesiones, antes de acabar el año sufrió usted una lesión en Las Llanas, que por la aparatosidad de verle salir en una improvisada camilla integrada por sus compañeros, se dio a conocer casi en todos los medios estatales.

R: No fue afortunadamente nada, más el susto por el golpe, pero no pasó de un esguince. Sin embargo tuvo gran repercusión por esa foto de mi retirada del campo parece que dio la vuelta a España.

P: No destaca precisamente por meter goles, más bien por evitarlos, pero su único tanto con la camiseta azulgrana se puede decir que pasará a la historia del Leioa: les permitía ganar en Irún en la última jornada y les daba la posibilidad de disputar el playout donde finalmente se salvarían ante el Olimpic.

R: Fue muy importante ese gol, todo el mundo me lo recuerda cuando me paran por la calle, y ciertamente me siento muy orgulloso de haber sido partícipe de la salvación del equipo así.

P: Para usted, que vivió el ascenso a 2ªB, ¿es más difícil subir o mantener la categoría?

R: Teniendo en cuenta la plantilla que teníamos el año que debutamos en Segunda B, y la calidad que había en ese grupo, donde había hasta siete filiales. Nunca había visto tanta calidad junta en un grupo antes. Algo bestial. No es menos cierto que el año anterior fue difícil lograr el ascenso desde Tercera, pero el hecho de haber quedado campeones de grupo nos facilitó algo el objetivo al permitirnos jugárnoslo a una sola eliminatoria.

P: Con el curriculum deportivo que acredita a día de hoy, con tantos partidos y ya capitán consolidado a su edad, se le puede catalogar como un caso de futbolista precoz en esta categoría. ¿Qué duelos contra delanteros veteranos se le han quedado marcados para el recuerdo?

R: Recuerdo mucho mi debut en Segunda B, sin apenas haber entrenado durante la pretemporada por unos problemas en la rodilla, teníamos muchas bajas y el míster tuvo que recurrir al juvenil para completar la convocatoria. Me tocó salir en Fuenlabrada y cubrir nada menos que a Pachón Ese partido no se me va a olvidar nunca.

P: ¿Es por esa insultante juventud que en el vestuario de Sarriena le conocen por ‘Katxorro’, o el apodo le viene por el seguimiento que le viene haciendo el Athletic desde hace un tiempo?

R: No tienen nada que ver con el Athletic, sino que viene del año del ascenso a 2ªB, cuando comenzaba a subir a entrenar con el primer equipo, y un compañero de vestuario empezó a llamarme cariñosamente el ‘Katxorro’ ya hasta ahora se me ha quedado.

Oier y Aitor, el relevo generacional

P_ Ya que hablamos de Lezama, usted queda como único y muy digno representante del fútbol base del Leioa. Quizás se demuestra con casos como el suyo que hay margen en Vizcaya para que los futbolistas jóvenes progresen más allá del Athletic.

R: Sí, hasta el año pasado estaba otro jugador de la cantera como Oier Barrado, que era el capitán, y hace tres estaba Ibon Barandiaran, que ahora defiende la portería del Zamudio. Estoy muy contento por haber progresado desde cadetes hasta el primer equipo, defendiendo esta camiseta. Sobre el Athletic, no te creas que he recibido mil llamadas como para hacerles esperar: yo tengo que dar lo máximo por el Leioa y el objetivo de la permanencia que nos hemos marcado.

P: Pero usted es de Bilbao, aunque su cuadrilla la forme gente del pueblo.

R; Yo estudié en Askartza con lo que mis compañeros de clase eran de Leioa, Algorta, Getxo…así que la mayoría de mis amistades son de Leioa

P: Ya que hablamos de la cantera del Leioa, es obligado mencionar la figura de Oier Barrado. Por muchos motivos - posición, trayectoria en el club, capitanía - muchos le compararán con él.

R; Desde que subí ha sido uno de los jugadores que más me he fijado, tanto por lo que hacía en el campo como fuera, por la relación que tenía con la gente del club y del pueblo. Por lo que he aprendido, es un jugador al que tengo que agradecer mucho en mi trayectoria.

P: Apenas quedan usted y Erik Polanko de la plantilla que lograra el ascenso, formando parte del selecto póker junto a Urtzi, Polanko y Fran Sota, que han jugado las tres campañas en Segunda B. Parece lógico que le tengan como uno de los iconos del club y referente para los integrantes del fútbol base.

R: Me enorgullece que se piense eso, aunque tampoco creo que sea para tanto. Yo estoy muy satisfecho de esta larga trayectoria en el Leioa, y de haber aprovechado las oportunidades que me han dado. Soy el jugador que lleva más años en el club, aunque en el primer equipo hay que decir que Erik lleva un año más que yo.

' Siempre me he fijado en Javi Martínez cuando jugaba en San Mamés '

P: Hablando de referentes ¿Quién es o ha sido su referencia como futbolista?

R: Otra pregunta complicada. A nivel mundial, y como socio del Athletic que soy, tengo que reconocer que siempre me he fijado en Javi Martínez. Esa época en San Mamés lo hizo espectacular.

Estrenó brazalete con 19 años

P: Es el mayor de tres hermanos, futbolistas todos. Ellos se han forjado en Lezama - Íñigo, ahora en el Bilbao Athletic, y Asier en el juvenil – y ya internacionales con la Selección Española en categorías inferiores. ¿Cómo se viven los derbis contra el Bilbao Athletic? ¿Hay apuestas cruzadas?

R: Sí, mis dos hermanos son zurdos, extremos ambos, y es verdad que han participado en alguna convocatoria con la Selección. Por mi parte, igual que toda la familia, nos alegramos por ellos, y ojalá sigan disfrutando y aprovechando la oportunidad. Más de una vez nos han preguntado si hay algún precedente futbolístico en la familia pero no lo hay. Sólo que al haber tan poco diferencia de edad entre los tres, cada vez que nos sacaban un balón nos poníamos a jugar entre los tres, y así hicimos nuestros pinitos. Este año en casa han estado contentos con el empate a dos de la primera vuelta. Pero bastante tengo con el pique que va a haber en la previa como para apostarnos algo.

P: Se cuentan entre los motivos para haber aparcado momentáneamente el interés del Athletic su propósito de centrarse en sus estudios de ingeniería. ¿Le va tan bien la carrera de estudiante como la de futbolista? ¿Se lleva deberes los fines de semana que hay desplazamientos con pernocta?

R: De vez en cuando me suelo llevar tarea, sobre todo en época de exámenes, pero en general se compagina bien cuando empiezas a acostumbrarte a la nueva rutina de clases por la mañana y entrenamientos por las tardes.

P: El primer año del Leioa en 2ªB, pocos habrían apostado un euro por la permanencia de una de las plantillas más modestas del grupo. El segundo, faltando pocas jornadas para finalizar, menos habrían apostado tal cantidad por un equipo casi desahuciado. Este año, con 17 jornadas por delante, recomendaría jugarse ese mismo euro a que mantienen su privilegiada cuarta plaza de aquí a final de liga?

R: Si no confiáramos en nosotros mismos mal nos iría, pero este año la permanencia tiene mejor pinta que anteriores. Aun así nos faltan puntos, y nos va a costar un mundo sacar cada punto. Espero que esta semana caigan tres más que nos acerquen cada vez más a la salvación. Sobre objetivos más ambiciosos, es verdad que el fútbol da muchas sorpresas y nunca sabes qué va a esperar. Pero si somos realistas hay muchos equipos con plantillas muy buenas que todavía no han terminado de arrancar por un motivo o po otro. Están Logroñés, Fuenlabrada o Barakaldo, por detrás nuestro en la clasificación, y que tienen equipazos hechos para acabar arriba. Lo más normal es que el Leioa baje posiciones pero, como ya he repetido, si conseguimos primero asegurar la permanencia ya se verá dónde podemos acabar.

' Recemos por que no nos estemos jugando la permanencia en Gobela '

P: El capricho del calendario ha querido que cierren la liga con cinco derbis consecutivos, con el colofón de la última jornada en Gobela. ¿Se imagina celebrar algo grande en el Derbi de la Margen Derecha?

R: Recemos por que no nos estemos jugando la permanencia en Gobela. Es una sensación rara acabar con cinco derbis, pero a la postre nos puede venir afrontar el último mes con partidos en casa y sin viajes largos. Luego, que sea lo que Dios quiera.