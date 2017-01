Google Plus

Previa Rayo Majadahonda - UD Logroñés: cambio de planes

Jornada 22 en el campeonato nacional liguero de Segunda División B, la temida cuesta de enero toca su fin y con el mercado invernal en plena efervescencia los equipos encaran la segunda vuelta con distintos propósitos. Unos pretenderán seguir la línea continuista que les ha permitido afianzarse en puestos cómodos de la clasificación, mientras que otros deberán bregar para intentar arreglar los desperfectos causados desde agosto. Es el caso tanto del Rayo Majadahonda como de la UD Logroñés, que parecen haber dejado atrás sus planes iniciales para la presente temporada y comenzado un nuevo episodio.

El Cerro del Espino, inexpugnable

El conjunto rayista marcha octavo en la tabla con treinta puntos, los mismos que el Fuenlabrada, noveno, y tres por debajo del Leioa, que marca el acceso al playoff de ascenso. Los de Antonio Iriondo están completando una temporada realmente buena, que arrancó con la permanecia como objetivo y que a día de hoy tendrían que hacer muy mal las cosas para no lograrla. Gran parte de ello viene motivado por los buenos resultados obtenidos en casa, un feudo donde sólo ha conseguido ganar el Barakaldo y en el que han encallado algunos de los equipos más potentes del grupo como Albacete o Toledo. Cinco victorias y cinco empates en once partidos es el bagaje como local del Rayo Majadahonda, que quiere seguir aumentándolo y soñar con alcanzar un playoff que han ocupado durante varias jornadas.

Para ello, Iriondo tendrá una sensible baja en el centro de la zaga. Julio Cidoncha, que fue expulsado la pasada jornada y por tanto deberá cumplir la debida sanción. A ella se le suma la ya conocida ausencia de Carlitos, por su lesión de larga duración. Quienes sí estarán son los nuevos e ilusionantes refuerzos del club madrileño, Quintana y Jacobo González, que han llegado cedidos desde la Segunda División (Cádiz y Alcorcón, respectivamente), para dar un salto de calidad a la plantilla y buscando más minutos.

En la primera vuelta los riojanos se impusieron por 1-0 | Foto:riojapress.com

En Las Gaunas son conscientes del rival que tendrán en frente. Ya en el partido de la primera vuelta el Rayo presentó muchas dificultades al cuadro blanquirrojo. Sus principales armas fueron la velocidad de Ñoño, que suma 4 goles, y la habilidad en el remate del delantero Jorge Félix, autor de 8 dianas. Ambos estarán mañana sobre el césped con el objetivo de, esta vez sí, conseguir los tres puntos y seguir aspirando a estar arriba.

Con la vista hacia abajo

Sí. Porque aunque a principio de temporada no fuese algo ni mucho menos imaginable, aunque se trate de uno de los presupuestos más altos del grupo, aunque se vengan de dos fases de ascenso consecutivas y aunque aún resten dicecisiete jornadas, la realidad es que la UD Logroñés debe empezar a mirar más hacia abajo que hacia arriba. La temporada está siendo muy irregular, los riojanos son decimocuartos a siete puntos del playoff y sólo tres les separan del descenso. Pese a haber mejorado ligeramente las sensaciones en el último mes, el empate ante el Fuenlabrada la pasada jornada pareció sentenciar definitivamente las opciones de llevar a cabo una hipotética remontada, clasificatoriamente hablando.

Es por ello que los pupilos de Berges necesitan los tres puntos para, como mínimo, no pasar apuros en los próximos meses y asegurar cuanto antes la permanecia. Porque aunque no lo parezca, a día de hoy es algo que la 'UDL' no tiene asegurada. Y eso que en un grupo tan apretado como el II encadenar una racha de dos tres victorias consecutivas te permite engancharte a los puestos de arriba, pero los blanquirrojos han sido incapaces de lograrlo.

La buena noticia para Berges es que ya podrá contar con el flamante fichaje invernal, César Remón, que a sus 31 años ha dejado el UCAM Murcia para cumplir el sueño de defender los colores del equipo de su ciudad natal. El riojano no pudo debutar la semana pasada debido a una sanción que arrastraba desde la temporada anterior y, tras ello, apunta a titular. Javi Rey y Chevi, por su parte, serán baja por lesión al igual que Fran Pastor, que afronta la recta final de su recuperación tras casi tres meses en el dique seco.

Posibles alineaciones