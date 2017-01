El Leioa doblega al Navalcarnero y sigue soñando

Google Plus

Otro partido más, la misma historia. En una pequeña localidad vizcaína cercana a Bilbao existe un equipo que está maravillando a toda la Segunda B, la Sociedad Deportiva Leioa. Tal es el rendimiento de este equipo, que a estas alturas de campaña, suma ya 36 puntos, es segundo y tiene la permanencia prácticamente resuelta en la jornada 22. Y hoy no iba a ser menos. Venía el Navalcarnero a Sarriena y los hombres de Gordóbil han hecho parecer a los madrileños un equipo mediocre. Y no lo son ni mucho menos. De hecho, los artísticos son uno de los mejores visitantes de la categoría. Pero hoy en Sarriena no lo han demostrado.

Lo de hoy ya no es novedad. Los vascos están donde están porque se lo merece. Se lo han ganado por méritos propios. Gordóbil está haciendo un trabajo inconmensurable, haciendo del Leioa un equipo muy rocoso, competitivo y con un estilo muy definido. Se podría pensar que el Leioa sigue el prototipo de fútbol vasco: fútbol físico, balonazos, fuerza más que calidad. Nada más lejos de la realidad. Los azulgrana intentan siempre rasear el cuero, buscar pases cortos y controlar el partido. Aunque cuando el partido lo requiere, pueden adaptar su estilo a las diferentes circunstancias. Además en su plantilla no faltan jugadores talentosos. Jorge García, Fran Sota, Kike Tortosa, entre otros, aportan esa chispa que marca la diferencia cuando los partidos se cierran.

Y así, comenzaba otra jornada de fútbol en Sarriena. El míster local, Igor Gordóbil sacaba la siguiente formación: Iturrioz, Aldalur, Simón, Picón, Córdoba, Capó, Undabarrena, Polanco, Jorge García, Kike Tortosa, Xesc Reguís. Por su parte, los madrileños salieron con Lejarraga, Manu, Jesús, Catena, José Antonio, Joya, Gonzalo, Stevens, Nacho Buil, Adán y Joaquín.

Al ataque, pero con calma

Desde el pitido inicial, el Leioa salió con ganas, buscando adelantarse cuanto antes. Fue Capó el primero que buscó puerta, generando el primer córner para su equipo. Los primeros minutos fueron de monólogo local. Los de Sarriena movían el balón con calma, tocando tranquilamente, sin prisa y buscando la seguridad frente al riesgo. La primera ocasión iba a llegar en torno a los ocho minutos, cuando Aldalur remató a las manos de Lejarraga. En torno al cuarto de hora de partido, los madrileños despertaron de su letargo, buscando algo más la portería, con continuas incursiones por banda y algún centro, aunque sin entrañar demasiado peligro para Iturrioz.

Cuando mejor estaban los madrileños, Kike Tortosa se plantó delante del guardameta rival y le lanzó una vaselina, aunque Lejárraga respondió muy bien. El Leioa encontraba profundidad en esos momentos por la banda de Polanco. Aldalur también se incorporaba al ataque, generando continuos dos contra uno en esa parte de la cancha. Precisamente fue Polanco quien protagonizó la siguiente jugada de peligro. Y a punto estuvo de provocar el primero en Sarriena, tras un disparo ajustado a la escuadra. El Navalcarnero no producía peligro, aunque sí es cierto que gozó de alguna falta lateral en esos minutos.

Perdona el Naval, no el Leioa

Al filo de la media hora, el partido empezó a igualarse. Al Leioa le costó algo más salir desde atrás y las imprecisiones en pases que parecían fáciles comenzaron a multiplicarse. Además, los madrileños subieron algo su línea de presión. La precisión del partido disminuyó, aumentando la lucha y la brega. Justo en esos momentos iba a llegar la primera ocasión clara para el Naval. En una contra muy bien llevada, Joaquín se internó en el área y disparó a quemarropa, pero tres defensores del Leioa se interpusieron en el camino de ese disparo, que llevaba marchamo de gol. El Naval aún iba a gozar de otra ocasión, pero Iturrioz la frustró. El partido iba encaminado al descanso, pero un claro penalti por derribo de Polanco iba a ser transformado por Jorge García. El Leioa se iba así al descanso con ventaja en el marcador.

El segundo tiempo empezó con los madrileños buscando la portería, obligados por el marcador. Pero el Leioa no se amilanó, ni mucho menos. Aunque los madrileños comenzaron dominando, poco a poco el Leioa volvió a coger la manija del encuentro. Pudo producirse el gol de la jornada cuando un tiro visitante desde 50 metros estuvo a punto de sorprender a Iturrioz. Pero aparte de eso, poco peligro supieron crear los de Juanjo Granero. Gordóbil movió ficha en ese momento, quitando a Kike Tortosa y metiendo a Silas. El saharahui acabaría por resultar clave en el desarrollo del partido. Granero también intentaba cambiar la dinámica del encuentro, introduciendo a Fran.

Batalla táctica en los banqullos

Pero la realidad es que el Navalcarnero no logró embotellar nunca al Leioa. Chema y Joaquín rondaban la meta local, creaban sensación de peligro, pero no lo suficiente como para anotar el empate. Aunque Granero seguía intentando mover el partido desde el banquillo introduciendo a Chema y más tarde a Cifo, Gordóbil supo interpretar muy bien la situación. El técnico vasco eligió reforzar su banda menos activa, la de Xesc. El mallorquín fue sustituido por el trotamundos Óscar García. Por el otro flanco, Aldalur seguía su tónica habitual: no parar de correr y ofrecerse durante todo el encuentro. Incombustible. El recién entrado Óscar estuvo a punto de llegar y besar el santo, pero su disparo con intención se perdió cerca de la escuadra.

Fue Cifu quien más peligro creó para el Naval en esos minutos. Tras un par de recortes, el delantero visitante disparó fuera. Por el Leioa, Capó lo intentó en varias ocasiones durante la segunda mitad, además de hacer el trabajo sucio, robando y recuperando balones. Pero el partido no estaba sentenciado aún. Silas se encargó de esa tarea. El saharaui recibió muy solo dentro del área y logró el segundo tanto, batiendo por raso a Lejarraga. A partir de ahí, poca historia. Con el Navalcarnero hundido, los últimos minutos sirvieron para volver a ver en acción al nuevo fichaje del Leioa, Javi Duro. Al Naval le faltó intensidad y meter el pie. Fueron un equipo muy blandito, apenas cometieron faltas, ni cuando ya iban perdiendo.

Con este triunfo, el Leioa se cuela entre los mejores de la clasificación y ya es segundo, con 36 puntos. Mientras, el Navalcarnero continúa en media tabla con 29. En la próxima jornada, los vascos viajarán al Silvestre Carrillo para enfrentarse al siempre exigente Mensajero. Por su parte, los madrileños recibirán en su propia cancha al Fuenlabrada, en lo que será un derbi madrileño.