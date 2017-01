Google Plus

El Toledo se asienta en la 'Zona One' | Foto: JB Monterrey

Nueva victoria del Toledo en Liga. Esta vez, fue el Arenas de Getxo el que sufrió la derrota ante el conjunto toledano, tras el gol de Lolo Plá de penalti en el descuento después la polémica jugada que tanto ha dado a hablar y de la que el Arenas no está nada satisfecho. Esta victoria le hace al Toledo asentarse aún más en su particular 'Zone One'.

Tras 22 jornadas disputadas, el Toledo suma once victorias; todas ellas con un dato relevante, pues las once victorias del Toledo en Liga han sido por la mínima. Ocho victorias en el Salto del Caballo y las tres restantes lejos de las orillas del río Tajo conforman que el Toledo se haya llevado los tres puntos en la mitad de los partidos disputados a día de hoy.

Entre las victorias del Salto del Caballo, siete han sido bajo el resultado de 1-0 (Sestao River, Logroñés, Real Madrid Castilla, Real Unión, Fuenlabrada y Socuéllamos en la primera vuelta y Arenas de Getxo en la segunda parte de la temporada), y la restante, ante el Barakaldo en la reciente parte de la temporada por 2-1, única vez que el Toledo ha marcado más de un gol en casa.

Por otro lado, las tres victorias fuera de Toledo han sido con resultados diferentes: en primer lugar, en Matapiñonera ante el Sanse, con el resultado de 2-3; consiguientemente, en La Palma ante el Mensajero, con el resultado de 0-1; por último, la última victoria del Toledo fuera de casa fue en Urritxe ante el Amorebieta, por 1-2.

Pero a lo que más se han acostumbrado los aficionados de su equipo es ver los goles del Toledo en los últimos instantes del partido. Nada más comenzar la temporada, en la primera ronda de Copa ya aparecía el Toledo que decidía sus partidos en los últimos minutos: eliminó al Conquense gracias a dos goles de Owusu en el descuento.

En Liga, hasta en seis partidos los resultados del Toledo no se han decidido hasta llegados al último tramo de encuentro. Con esos goles, el Toledo ha conseguido cuatro victorias (SD Amorebieta, Fuenlabrada, Barakaldo y Arenas de Getxo) y dos empates (Real Sociedad B y Bilbao Athletic). 14 puntos de 18 posibles que se disputaban entre esos partidos.