Entrevista. Ander Alday: "Sabemos que va a ser complicado, pero no creo que nadie piense que no podemos salvarnos"

Alday en el encuentro del domingo ante el Barakaldo; Imagen: Jose Celador

Ander Alday (27-08-1994) está disputando su primera temporada en Segunda División B. Hasta la fecha, los resultados no están acompañando a su equipo, la SD Zamudio. No obstante, el futbolista vitoriano explica que "para ser la primera temporada en esta categoría me he encontrado bastante bien, pero creo que todos tenemos que aportar un poco más en esta segunda parte de la temporada para sacar esto adelante". Este sábado el conjunto del Txorierri afronta una final, ya que se mide al colista, el Sestao River. Para Alday el duelo "no podría llegar en mejor momento" y avisa "vamos a ir a Las Llanas a por todas".

Pregunta: Lo primero, ¡zorionak por la victoria del pasado fin de semana!

Respuesta: ¡Muchas gracias! Ya tocaba después de algunas jornadas sin conseguirla.

P: El Zamudio que volvía a la senda del triunfo y lo hacía ganando a todo un Barakaldo. ¿Qué balance se hace del partido?

R: La verdad es que fue un partido muy completo de todo el equipo contra un rival de mucha entidad y valoramos sobre todo el hecho de no encajar gol, ya que ese trabajo defensivo es el que va a marcar un poco la diferencia.

P: De lo que no hay duda es de la importancia del triunfo, ya que ahora se encuentran en una cuenta atrás si quieren lograr la permanencia…

"Está claro que a partir de ahora para nosotros cada partido es una final"

R: Sí, eso es. Está claro que a partir de ahora para nosotros cada partido es una final, y este triunfo nos da fuerza sobre todo anímicamente para darnos cuenta que podemos pelearlo hasta el final.

P: Esa victoria del pasado domingo toma más importancia si cabe, ya que ponen fin a una racha de tres derrotas contundentes cosechadas de forma consecutiva, a las que se les sumaba el varapalo de caer eliminados de forma contundente por el Sporting B en Copa Federación.

R: Como he comentado antes, esta última victoria nos sirve precisamente para eso, para olvidarnos de los malos resultados que habíamos logrado hasta entonces y volver al nivel que estábamos teniendo últimamente, en casa sobre todo.

P: Además, dejaban de ser colistas después de bastantes jornadas. Este factor ayuda a motivar al vestuario, ¿no?

R: En cierta medida puede ayudar, pero no creo que cambie demasiado. Somos un vestuario muy unido y nos lo tomamos con calma, sabemos que para salir de donde estamos necesitamos sacar puntos independientemente del lugar en el que estemos en la clasificación…

P: Tras imponerse al Barakaldo, se encuentran a diez puntos de la salvación. ¿Se cree realmente en que el Zamudio puede continuar en Segunda B el curso que viene?

R: No somos tontos y sabemos que va a ser muy complicado, pero no creo que ningún solo jugador piense que no podemos salvarnos.

P: Lo que quizás está faltando es una buena racha de resultados positivos. Aunque es cierto que fueron capaces de ganar a Fuenlabrada y Toledo en casa, ha faltado seguir sumando más puntos.

R: Sí, eso está claro. Una vez que estás en una dinámica negativa parece que todo sale del revés, pero estamos seguros que si conseguimos un par de buenos resultados le vamos a dar la vuelta a esto.

P: La asignatura pendiente del equipo sigue estando lejos de Gazituaga, donde solo han sumado un punto. ¿Qué les pasa?

"En casa nos encontramos cómodos y fuera nos cuesta más. Esa es nuestra asignatura pendiente"

R: Si supiera la respuesta…jaja. No lo se la verdad. En casa nos encontramos muy cómodos y fuera nos cuesta un poco más. Esa es nuestra asignatura pendiente para esta segunda vuelta.

P: En lo personal, ¿qué tal se está encontrando en esta temporada?

R: Para ser la primera temporada en esta categoría me he encontrado bastante bien, pero creo que todos tenemos que aportar un poco más en esta segunda parte de la temporada para sacar esto adelante.

P: Se marca algún objetivo para esta temporada tanto en lo personal como en lo colectivo?

R: En lo colectivo claramente la salvación, y en lo personal crecer como futbolista.

P: En el caso del Zamudio, la semana pasada se confirmaba la llegada de Urzelai. ¿Qué tal la adaptación del nuevo integrante de la plantilla? ¿Qué cree que puede aportar al equipo?

R: La adaptación ha sido muy buena, al fin y al cabo nos conocemos prácticamente todos de jugar muchos años juntos o en contra. Estoy seguro que Urce nos va a aportar muchísimas cosas en el centro del campo dando equilibrio y con su manejo de balón.

P: La liga no para y este sábado afrontan una final ante el Sestao River. ¿Cómo llega este encuentro?

R: No podría llegar en mejor momento. Vamos a ir a Las Llanas a por todas.

P: De lo que no hay duda es que será una auténtica final por todo lo que se juegan ambos equipos.

R: Está claro que los dos equipos necesitamos los puntos, así que va a ser un partido de los que gusta jugar.

P: Los nervios, ¿juegan una mala pasada en este tipo de partidos?

R: No lo creo. Al fin y al cabo los puntos de este partido valen lo mismo que los de los siguientes partidos.

P: ¿Cómo se preparan este tipo de partidos? ¿Se trabaja como siempre o se presta más atención al lado psicológico?

R: Se preparan como el resto de partidos, no hay que volverse locos…

P: ¿Qué tipo de Sestao espera? ¿Cuáles son los puntos que deben de tener en cuenta de su rival?

"Esperamos un Sestao muy intenso y agresivo. Sabemos que tienen jugadores de calidad, así que tendremos que vigilarles bien"

R: Pues esperamos un Sestao muy intenso y muy agresivo por la importancia del partido. Sabemos que tienen jugadores de mucha calidad y mucha movilidad arriba, así que tendremos que vigilarles bien. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro partido y estar igual o más intensos que ellos y para sacar los 3 puntos.