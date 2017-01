Previa Sestao River - Zamudio: final en enero

Google Plus

Final anticipada en Las Llanas. El calendario y los resultados de Sestao River y SD Zamudio hacen que el encuentro de este sábado tome tintes de partido importante. No en vano, los verdinegros llegan a la cita como colistas del grupo segundo con quince puntos en su casillero, lo que les deja a once puntos de la salvación. La situación del Zamudio no es mucho mejor. Los tecnológicos cuentan con un punto más que su rival y ocupan la ante última plaza. En estas circunstancias, los dos equipos vizcaínos protagonizan un partido con mucho en juego, donde los nervios podrían jugar una mala pasada tanto a unos como a otros.

"Ganar o ganar"

La victoria no se puede hacer más de rogar para el Sestao River. El conjunto de ezkerraldea, caía el pasado fin de semana al último puesto de la tabla después de perder en Socuéllamos y que su rival de mañana, el Zamudio lograra la victoria ante el Barakaldo. El equipo de Pablo Turrillas no acaba de arrancar y necesita sumar puntos como el comer. No en vano, tras disputarse veintidós jornadas, los verdinegros solo han sido capaces de derrotar a dos rivales, el Amorebieta, el pasado mes de noviembre, y en la primera vuelta al que será su próximo rival, el Zamudio. Los sestaotarras intentarán volver a imponerse al conjunto del Txorierri como ya hicieran en la ida, cuando ganaban en Gazituaga por cero goles a dos.

"A tomar impulso"

Por su parte, el Zamudio no se encuentra mucho mejor que el River, aunque la dinámica es bien distinta. Los de Gorka Rueda llegan a Las Llanas tras cosechar una importante victoria ante el Baraka que les sacaba del pozo de la clasificación. Tras sumar esos tres puntos en Gazituaga, el conjunto del Txorierri tratará de volver a lograr una victoria ante otro equipo de la margen izquierda. Lo cierto es que las sensaciones del Zamudio en casa y a domicilio son bien distintas. Hasta la fecha, los zamudiarras solamente han sumado un punto lejos de su feudo, cuando empataban a dos en Leioa, y es por eso que los puntos lejos de casa se presentan vitales para lograr el objetivo de la permanencia. La primera parada para estrenar su casillero de triunfos como visitante será Las Llanas y en caso de ganar, las dos victorias logradas de forma consecutiva podrían dar impulso y ánimo al equipo para acercarse a la décimo quinta plaza, la cual da derecho a continuar un año más en el fútbol de bronce.

Estrellas del partido

El Sestao River se encomienda a la experiencia de Gorka Azkorra, su delantero. El killer, un trotamundos en esto del fútbol, deberá dar un paso al frente para ayudar a los suyos a escapar de la parte baja. Hasta la fecha, el delantero de los verdinegros solo ha logrado ver puerta en una ocasión, aunque su tanto ante el Rayo Majadahonda servía para dar un punto sobre la bocina a los suyos. Es por ello que la parroquia riverzale espera que Azkorra asuma sus galones de jugador veterano para ayudar al River a salir del pozo de la clasificación.

Por su parte, la SD Zamudio confía en sacar la victoria de Las Llanas. Para ello, Gorka Rueda contará en sus filas con Gaizka Larrazabal. El centrocampista llega en un gran momento de juego y anímico, ya que el pasado fin de semana marcaba el gol que a la postre daba los tres puntos al conjunto de Gazituaga ante el Barakaldo. Larrazabal, con dos tantos en su haber, tratará de seguir sumando goles a su cuenta particular para ayudar a su equipo, y de paso, volver a marcar a un equipo de la margen izquierda.

Posibles alineaciones

Sestao River: Magunazelaia, Gago, Mier, Jon García, Magdaleno, Gaizka Martínez, Leandro, Rodri, Yanis, Pixki y Azkorra.

Zamudio: Barandiarán, Mikel Garmendia, Celador, Etxaniz, Lozano, De Gregorio, Larrazabal, Huidobro, Alday, Arman y Luariz.